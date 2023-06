El plan de Sanidad para recuperar a médicos de Familia y pediatras retirados fracasa. Solo 31 profesionales han pedido a Sanidad la jubilación activa de los 103 a los que se ha ofertado hasta ahora en los departamentos de salud de la provincia de Alicante esta medida que compatibiliza salario y pensión para facultativos de Atención Primaria en los servicios públicos sanitarios, un ámbito en el que hay una demanda importante de profesionales. Es decir, no llega ni a uno de cada tres.

Entre ellos hay médicos que han aceptado reincorporarse al trabajo cobrando su sueldo y un 75% de la pensión a través de la denominada "jubilación activa mejorada"; o bien profesionales que nunca han dejado de trabajar al prolongar su servicio más allá de los 66 años y que se pueden beneficiar también de esta disposición.

La medida fue aprobada por el Gobierno central a finales de 2022 para tratar de contrarrestar la falta de facultativos especialmente en los centros de salud, con un plazo prefijado de tres años exclusivamente en las áreas de Atención Primaria y Pediatría de la Sanidad pública.

En la Comunidad es la Conselleria de Sanidad la que canaliza las ofertas para propiciar que los médicos de estas especialidades que deseen seguir trabajando más allá de su edad de jubilación puedan hacerlo eliminando barreras legales y aumentando los incentivos económicos. En todo el territorio autonómico este primer año la Conselleria ha remitido la comunicación referente a la posibilidad de acogerse a la jubilación activa a 249 médicos que cumplen los requisitos, de los que se acogen 86 en total.

Medida a tres años

La recuperación de especialistas jubilados es pobre si se tiene en cuenta que en los centros de salud de las tres provincias hay unos 3.700 médicos y pediatras en activo (unos 1.700 de ellos en la provincia de Alicante). No llega al 7% pero el dato no es mal recibido por la administración, que considera que la medida debe ser valorada a largo plazo en los tres años en que esté activa.

En esta línea, el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, quiere agradecer "la predisposición de los médicos que se han sumado a la jubilación activa, porque el talento acumulado durante años de ejercicio de la profesión es fundamental para el sistema sanitario. Por eso, creo que es una buena noticia que nos beneficia a todas y todos y que nos permite mantener un servicio de calidad para la ciudadanía".

Bolsas de empleo

La jubilación "activa mejorada" que ofrece el Gobierno a los médicos trata de contrarrestar la falta de facultativos especialmente en los centros de salud. La idea la presentó la ya exministra Carolina Darias a finales del pasado año para retener y recuperar para el trabajo activo a unos profesionales que escasean en las bolsas de empleo con un incentivo económico.

La de Atención Primaria es la especialidad con mayor ratio de trabajadores de más de 60 años en la Comunidad Valenciana, con un 34%. Está previsto que este déficit se prolongue al menos durante cinco años, hasta que rindan resultados los procesos en marcha para reforzar la formación de los médicos de Familia y por las menores jubilaciones que se prevén a partir de ese horizonte temporal.

Según la Sociedad Valenciana de Médicos de Familia son necesarios al menos 200 facultativos más para reforzar los centros de Atención Primaria de la provincia de Alicante para prestar la atención adecuada y garantizar el remplazo de los médicos que se van a jubilar en los próximos años. La presidenta de esta sociedad científica, la doctora ilicitana Mari Ángeles Medina, señala que los médicos que estaban a punto de jubilarse o prolongar su carrera mayoritariamente se han retirado y que la medida no ha convencido por diversos motivos. Desde económicos a las condiciones de los que se acogen a jornada reducida, obligados a hacer sustituciones.

Colegio de Médicos

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante no tiene constancia de datos oficiales sobre el número de candidatos a los que la Conselleria de Sanidad ha ofertado la jubilación activa ni sobre su respuesta afirmativa o negativa. "La percepción del Colegio es que los profesionales de Atención Primaria y de Pediatría quieren seguir jubilándose cuando les corresponde. Vienen a informarse a los servicios jurídicos y la inmensa mayoría quieren retirarse", afirma Ana Segura, vicepresidenta primera de la entidad colegial. Una realidad opuesta a lo que sucedía hace diez años, cuando "todo el mundo quería continuar".

Así, considera que no es tanta la necesidad de seguir en la profesión puesto que entienden que la medida "es un parche a una situación que es un desastre para desviar la problemática real que se vive en nuestros centros de salud. Desde Atención Primaria se lleva tiempo reivindicando no solo una mejora económica sino sobre todo de plantilla y de condiciones laborales". "Existe un objetivo común, trabajar con calidad y seguridad para médicos y pacientes, no se está cumpliendo y las propuestas de la conselleria no van por ahí. Hay que poner orden y el problema encima de la mesa, que ya lo han puesto los facultativos y los colegios profesionales pero seguimos igual. Las plantillas de Atención Primaria y Pediatría son deficitarias".

En esta misma línea, Mari Cruz Torres, abogada del Sindicato de Médicos, señala que el incentivo económico no está mal pero es insuficiente para que los médicos quieran continuar tras la pandemia, que ha marcado un antes y un después para la profesión.

"Antes del covid-19 todo el mundo quería seguir en activo. Todos los médicos venían a mi despacho a que les tramitase una prórroga, aunque la mayoría quería seguir solo un año, hasta los 67 o así, y la Conselleria de Sanidad no se la daba. Ahora vienen a que les calcule la pensión. La pandemia les ha cambiado la visión de la vida. Han visto muy de cerca la muerte, han estado muy en riesgo y por dinero solo no se quieren quedar. Desde mayo de 2022 hasta ahora más del 60% de mis consultas son de médicos que quieren que les calcule la jubilación. Es el movimiento que hacen constantemente. La gente quiere estar tranquila", señala Torres.

La abogada abunda en que las condiciones de jubilación activa están bien pues suma al sueldo el 75% de la pensión máxima, algo que alcanzan la mayoría porque ha cotizado el tiempo suficiente. Sin embargo, no ha tenido la acogida que esperaba el Gobierno por el sentir de la profesión. "El médico no quiere continuar, está cansado. Todos transmiten lo mismo. Que el sistema no funciona, que se ha pasado del aplauso a la bofetada, además de la incertidumbre política sobre si pueden bajar las pensiones".

Tampoco hay que obviar que el facultativo pagará más impuestos a Hacienda al ganar más, "no es limpio de polvo y paja, hay que guardar dinero para tributar y a algunos les frena un poco". Además, a quienes se quieran acoger a la jornada parcial no se les garantiza seguir en su centro de salud y la Administración les puede enviar a realizar sustituciones, lo que tampoco suma.

Agendas de pacientes

Otra razón que ahuyenta a muchos médicos a la hora de volver o continuar son las abultadas agendas con hasta 70 personas a atender por médico pese a que Sanidad deja a cada centro de salud la gestión de los excedentes tras limitar a 35 el número de pacientes diarios por médico y a 28 niños por pediatra.

El doctor Víctor Pedrera, presidente del Sindicato de Médicos en la Comunidad Valenciana, apunta que la situación de médicos y pediatras en Primaria no solo esta provocando que no se acojan a la jubilación activa "sino que sean pocos por no decir ninguno los que prorroguen su actividad después de la edad mínima de jubilación".

Pedrera cree que "el panorama empeorará en verano y se producirá una sobrecarga asistencial extrema al coincidir la baja contratación de sustitutos que se espera con un repunte en la demanda por crecimiento de población veraneante".

Otra de las medidas del Ministerio de Sanidad para paliar el déficit de estos especialistas es el incremento de las plazas de Formación Sanitaria Especializada en un 40 por ciento desde 2018 y que los Presupuestos Generales del Estado cuentan con más de 50 millones de euros para financiar el incremento de plazas públicas de las facultades de Medicina, entre ellas la puesta en marcha de la nueva facultad en la Universidad de Alicante.