La Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante ha conmemorado este sábado el 85 aniversario de los bombardeos registrados en el Mercado Central el 25 de mayo de 1938 durante la Guerra Civil que causó 300 víctimas mortales. Al acto han acudido representantes de diferentes partidos políticos, excepto del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y han llevado a cabo la lectura de un emotivo manifiesto.

Además, los participantes han depositado flores en recuerdo de los fallecidos sobre el memorial dedicado a las víctimas del bombardeo que se encuentra en la plaza del mercado. Miguel Mauri, miembro de la Comisión Cívica, ha señalado que el objetivo de este acto es que la ciudad conozca su historia reciente y que no la olviden.

Mauri ha aprovecha la ocasión para reclamar a las autoridades la necesidad de que este acto se convierta en un evento conmemorativo a nivel institucional organizado por el Ayuntamiento y la Conselleria. "Aún no lo hemos conseguido en todos los años que llevamos porque hay partidos políticos que utilizan la memoria histórica contra la ciudadanía de Alicante. Lo que hay que hacer es recuperar la historia sin partidismos, aunque PP y Vox no estén dispuestos".

El homenaje también ha contado con la intervención de la Subdelegada del Gobierno de Alicante, Araceli Poblador, que ha aprovechado la ocasión para recordar a su padre, también víctima de la guerra civil. Poblador ha señalado que "lo que ocurrió en esta plaza nunca se debe olvidar, la memoria colectiva debe recordar estos hechos, ahora más que nunca, y digo ahora más que nunca porque no debemos olvidar que la extrema derecha y la derecha extrema están recorriendo Europa".

En este sentido, la Secretaria autonómica de Cooperación y Calidad Democrática, Toñi Serna, ha asegurado que espera que, tras los recientes resultados electorales, este acto se pueda seguir celebrando con normalidad. "A la extrema derecha no le ha acompañado nunca la voluntad de mantener las políticas de memoria democrática. Lo que les pido es que no se retroceda en derechos, la memoria ha costado mucho de poner en valor y ya forma parte de los derechos fundamentales de la sociedad alicantina" señala Serna.

Un "Guernica alicantino"

La acción también ha contado con la participación de estudiantes y profesores del bachillerato artístico y artes escénicas del IES Virgen del Remedio que través de un cuadro que han elaborado en clase han representado el "Guernica alicantino". La pintura, que imita los trazos de Picasso, interpreta cómo habría podido ser retratado el horror del bombardeo que ocurrió en la ciudad.

La profesora del departamento de artes plásticas del IES Virgen del Remedio, Aurora Ayela, ha explicado lo que han hecho ha sido coger la ideal principal y el estilo artístico de Picasso y traerlo con elementos que hagan recordar Alicante. "Aparece una palmera quemada, la cara del moro, el mercado con la cúpula y la gente comprado. Elementos que se pueden identificar con la masacre que ocurrió aquí pero hecho con el lenguaje que utilizó Picasso en el Guernica".

Además, los estudiantes también han llevado a cabo una pequeña interpretación teatral entorno a la pintura y a la conmemoración del bombardeo

Sin representación del gobierno municipal

Un año más, la conmemoración del aniversario de los bombardeos registrado en el Mercado Central se ha quedado huérfana en cuanto a participación del gobierno municipal se refiere. Al acto no ha acudido el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y tampoco la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, ni ningún otro miembro de la corporación local, tampoco de Vox.

La homenaje sí que ha contado con el respaldo de miembros de PSOE, Unides per Alacant y de Compromís. Entre ellos se han acercado al acto la candidata a la alcaldía de Alicante por el PSOE, Ana Barceló, el alcaldable por Alicante de Compormís, Rafa Mas, y la número dos a la capital de la provincia, Sara Llobell. Además, también ha participado el candidato local de Unidas por Alicante, Manolo Copé, acompañado por otros miembros de su formación.

Respecto a las ausencias, Ana Barceló ha señalado que no le ha extrañado la ausencia del equipo de gobierno. "Ya es lo normal. Desde la asociación han explicado la historia de esta plaza y las placas que la rodean y como el PP nunca ha querido reconocer que fue el ejercito fascista italiano el responsable de este bombardeo. Por tanto no me extraña que, les cuesta reconocer la memoria democrática".

Por su parte, Rafa Mas, ha querido agradecer la comisión cívica de alicante el esfuerzo por organizar este acto y ha reconocido que a su formación tampoco le sorprende la ausencia del equipo de gobierno. "No nos extraña que nadie del equipo de gobierno esté aquí pero nos gustaría que el ayuntamiento organizara este tipo de actos que sino fuera por la comisión cívica no se llevarían a cabo en la ciudad, a pesar de ser algo que nos afecta a todos".

Monolo Copé también ha querido agradecer a la comisión la organización del acto y ha cargado contra las ausencias en este día tan señalado para la ciudad. "Nos hubiera gustado que hubiera sido un acto más amplio en el que hubieran participado todas las fuerzas políticas que componen el ayuntamiento y que se hubiera organizado de forma municipal. Ahora debemos seguir trabajando contra el fascismo desde todas las instituciones para que no vuelva a pasar lo que pasó en Alicante".