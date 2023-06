Los neurocirujanos de Alicante entrenan la extirpación de tumores en cabezas sintéticas de juguete que reproducen la anatomía real del cerebro con todo lujo de detalles, desde las venas a las arterias, los vasos y los nervios, y que simulan, con ruido incluido, cómo se perfora un hueso con un taladro y se lima. Estos prototipos sintéticos artesanales permiten dotar a las prácticas manuales quirúrgicas de un enorme realismo como si se estuviera operando a un paciente de verdad.

Esto es posible gracias a la industria juguetera y a sus simuladores -rostros de apariencia humana- construidos a base de impresoras 3D, ahora al servicio de la Medicina. Esta nueva técnica de modelado tridimensional y la realidad virtual se han convertido en aliados de una cirugía muy delicada y de precisión hasta el punto de que ayudan a que las complicaciones de la cirugía cerebral, que estaban en un 30% de los casos, se hayan rebajado a menos de un 10%.

El uso de los simuladores sintéticos inspirados en la artesanía de la industria del juguete junto a la visión tridimensional y la realidad virtual es lo más avanzado en formación y convierten a la provincia de Alicante en uno de los lugares punteros a nivel mundial en formación en Neuroanatomía.

Falta de cadáveres

Hasta ahora los neurocirujanos entrenaban las intervenciones en cadáveres pero cada vez están menos disponibles y las nuevas técnicas están revolucionando el mundo del entrenamiento quirúrgico.

"Es lo más real porque al fin y al cabo es el cuerpo humano pero el problema es que no hay demasiados disponibles. Durante la pandemia cuando daban positivo en las pruebas ya no se podían usar e intentar conseguir una cabeza es costoso. Solo se puede utilizar en la Universidad porque es un entorno que sanitariamente lo permite (también el Colegio de Médicos). Esta es una de las ventajas, no tener que depender del cadáver", señala el doctor Javier Abarca, del Servicio de Neurocirugía del Hospital de Alicante.

Junto a los neurocirujanos Pablo González y Víctor Fernández forma un equipo que desde hace una década desarrolla un proyecto puntero en formación de cirujanos de todo el mundo gracias a las prácticas enfocadas a conceptos de anatomía para que sepan dónde está situado cada elemento del cerebro y la base de cráneo. Alumnos de la Universidad Miguel Hernández también se forman en este servicio.

La implicación de los jugueteros con la Neurocirugía gracias a las cabezas sintéticas hechas en impresoras 3D se inició antes de la pandemia con un modelo inicial, mucho más básico, de simulación quirúrgica pionero a nivel internacional para tumores de difícil acceso en la base de cráneo.

Este primer modelo permitía únicamente entrar al cerebro realizando el abordaje por el oído, a través del hueso temporal, para operar un único tumor denominado neurinoma del acústico.

Su desarrollo se inspiró en la tecnología de la fabricación de las muñecas. Este primer modelo simulaba la meninge con una goma especial como la que da forma a las caras de las muñecas y ya entonces se "fabricaron" tumores operables con unos materiales a semejanza de los tejidos afectados.

Por la nariz

Las cabezas completas que ahora se utilizan se han perfeccionado y dan mucho más juego puesto que permiten entrenar la cirugía también por la nariz y por la parte superior de la cabeza, además de por la lateral.

Estas piezas sintéticas realistas son fruto del proyecto 3DNeuroanatomy de colaboración entre el Servicio de Neurocirugía del Hospital General de Alicante y jugueteros alicantinos; y se usan para formación de neurocirujanos en el campo de la Neuroanatomía aplicada a la cirugía craneal y cerebral junto al más tradicional microscopio, la técnica de endoscopia y la realidad virtual, que por primera vez se incorpora a este campo. Las gafas de realidad virtual enseñan mejor la anatomía a los alumnos y ayudan a planificar la cirugía de modo más intuitivo.

Los neurocirujanos del Alicante dirigen un curso internacional con las cabezas sintéticas creadas por jugueteros de la zona de Onil, con el ingeniero Germán Sempere al frente, en el marco de un proyecto de formación en Neurocirugía que ha tenido sesiones en Tanzania, Argentina, India o Estados Unidos.

De todo el mundo

Esta semana se han celebrado sesiones en el Colegio de Médicos de la Provincia de Alicante con 47 alumnos de Latinoamérica, Nueva Zelanda, Irán, India, Singapur o Canadá. Son neurocirujanos en formación o en ejercicio que quieren reciclarse, con sesiones en 3D a cargo de profesores de todo el mundo para hablar de Anatomía y exponer casos clínicos, además de prácticas simultáneas con las cabezas sintéticas y en realidad virtual que simulan cirugías y montaje de huesos. En España la residencia en Neurocirugía dura 5 años.

"La realidad virtual es el futuro porque es una manera de practicar cirugía sin tener el cadáver delante ni el paciente vivo. Es como la simulación de un piloto de aviones antes de meterse en su cabina. La clave de todo esto es entrenar antes de pasar a un paciente real", explica el doctor Abarca.

Esta actividad permitirá, en opinión de los impulsores, mejorar la cirugía y globalizar las habilidades quirúrgicas para que todos los especialistas, independientemente de que procedan de un país con menos medios, puedan operar igual que, por ejemplo, se hace en Estados Unidos. La tecnología 3D es lo más avanzado en Neurocirugía pues posibilita grabar las cirugías en tres dimensiones y poder verlas durante la práctica quirúrgica.

Ayudan también los endoscopios, que permiten aumentar la visión de una región anatómica profunda, una herramienta que se usa desde hace muchos años pero que va avanzando. Hay cámaras que se pueden introducir en la cabeza y lo enfocan todo con mayor amplitud. La simulación con modelos 3D y las gafas de realidad virtual se está empezando a aplicar aunque solo es la punta del iceberg del uso que tendrá.

Más pacientes operables

Los pacientes cada vez son más ancianos y sufren más patologías degenerativas sobre todo de columna aunque ahora se pueden operar tumores que antes era imposible porque no había pruebas de imagen ni instrumentos o técnicas como las actuales para poder quitarlos. De hecho, antes en pacientes con más de 70 años no se planteaban la operación y ahora sí, y con buena calidad de vida, "y no es raro operar un tumor a un paciente con 80 años o más", explica el doctor Abarca.

También hay avances en la monitorización de los enfermos para controlar durante la cirugía qué funciones se alteran y se respetan, a cargo de neurofisiólogos y sistemas de navegación que permiten ser más exactos a la hora de buscar una patología o una estructura anatómica dentro del cerebro.

"Ahora se opera con más seguridad. Intentamos que queden con menos secuelas porque tenemos más medios. Cada vez detectamos más tumores que no dan síntomas a los pacientes porque se hacen más resonancias y TACs, a veces los detectamos antes de que den problemas", gracias también a las pruebas de imagen. "Los tratamos antes", concluye

Jugueteros

German Sempere, juguetero procedente de la empresa familiar Miniland, fabrica los modelos para médicos en Onil e Ibi. Lo que le más le atrajo fue la parte altruista de este tipo de trabajo pues empezó con un modelo para enviar a África con el que cirujanos pudieran hacer prácticas para operar la hidrocefalia en bebés. Ahí vio la oportunidad de ayudar a la gente. Así hace unos meses diseñó otro para operar a personas ciegas "y es una satisfacción".

"Me apasiona y estoy aprendiendo mucho, veo todas las charlas de médicos porque observando la anatomía también puedo mejorar los modelos", explica el juguetero, que se ha centrado en muñecos para Neurocirugía porque "en la especialización está el éxito".

De las cabezas que diseña destaca su realismo y que ha conseguido replicar lo que se denomina el "feeling de cirujano" por la similitud a los modelos humanos, que "replican mejor la anatomía humana que los de plástico". Aparte de que evita las limitaciones de las prácticas con cadáveres pues no se necesitan unidades biológicas ni almacenar piezas en formol o en neveras.

Entre los modelos los hay desde el más sencillo al más complicado con sensores que van guiando la práctica para, por ejemplo, no tocar los nervios que causarían una parálisis del habla en el paciente. Es decir, se busca entrenar habilidades tocando lo menos posible la anatomía cerebral de la persona.