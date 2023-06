El actual alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), iniciará este martes los contactos con los demás grupos políticos en busca de apoyos para su reelección, que se debatirá en Pleno el próximo 17 de junio. Barcala convoca a una reunión a todos los grupos políticos sabedor de que no necesitará hacer grandes concesiones para volver a dirigir el Ayuntamiento, tras haber obtenido 14 ediles en los comicios del 28M, a uno de la mayoría absoluta.

No obstante, el dirigente popular tratará de conseguir el apoyo de al menos uno de los grupos restantes (PSOE, Vox, Compromís y Unidas por Alicante) para lograr que su nombramiento se lleve a cabo por mayoría, al menos de forma simbólica, aunque su intención sea gobernar en solitario.

En cualquier caso, Barcala es consciente de que no tiene por qué ceder a las peticiones de los demás partidos, ya que -al contrario de lo que ocurre en los comicios autonómicos o estatales- el hecho de que no exista acuerdo entre los grupos no supondría una repetición electoral, sino que nombraría alcalde al líder de la candidatura más votada, o lo que es lo mismo, el propio Barcala.

Según ha anunciado el candidato del PP (en un comunicado enviado desde los medios oficiales del Ayuntamiento, en vez de a través de los canales de su partido) la ronda de contactos se iniciará este mismo martes en orden descendente de votos: primero con el PSOE, después con Vox, seguidamente con Compromís y, por último, con Unidas por Alicante.

Los votos de los grupos

Los socialistas ya han confirmado que no apoyarán la candidatura de Barcala. Según su candidata, Ana Barceló, a la reunión acudirán "a escuchar" puesto que desconocen "qué se nos va a plantear". Un encuentro que afrontarán "desde el espacio en el que nos han situado los alicantinos y alicantinas en las elecciones, como grupo que liderará la oposición”. No obstante, la formación advierte de que votará a su cabeza de lista, Ana Barceló, como candidata a la Alcaldía.

La principal incógnita del Pleno que se celebrará dentro de unos doce días es el sentido del voto de Vox. Desde la formación de ultraderecha indican que a la reunión de esta semana acuden "a escuchar lo que Barcala tenga que decir", pero que no han decidido si facilitarán su nombramiento en solitario o si reclamarán formar parte de un gobierno bipartito. Lo que sí tienen claro es que mantendrán su línea roja más repetida durante los últimos meses: la ausencia de restricciones de ningún tipo en la futura Zona de Bajas Emisiones.

En cuanto al resto del bloque de izquierdas, en Compromís han afirmado igualmente que tampoco plantearán propuestas en la reunión, sino que acudirán a conocer lo que el alcalde quiera ofrecer para sumar apoyos en su reelección.

Por su parte, Manolo Copé, de Unidas por Alicante, recuerda que desde Esquerra Unida ya hicieron público que su posicionamiento es el de no apoyar la candidatura de Barcala, pero que debe consensuarse con las demás formaciones de la coalición. En cuanto al encuentro de esta semana, Copé apunta que escucharán lo que diga Barcala y lo trasladarán a sus formaciones para tomar una decisión consensuada.