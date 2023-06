La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha anunciado que no asistirá a los actos institucionales organizados en la Comandancia de Alicante para este miércoles con motivo del 179 aniversario de la fundación de la Benemérita y se concentrará frente a las puertas de la Subdelegación del Gobierno junto a otras asociaciones y sindicatos policiales a través de la "Plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial". La asociación denuncia el excesivo gasto para la Administración y el perjuicio para el ciudadano al detraer efectivos para dicha celebración.

El secretario provincial de la AUGC ha agradecido al coronel jefe la invitación a los actos pero le ha explicado que los representantes de la AUGC estarán velando por los intereses de los guardias civiles y "reclamando por las mejoras en sus derechos sociolaborales que tanto se merecen".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles afirman que "no existe motivo alguno de celebración, cuando entre otras muchas cuestiones, tras 179 años desde la Fundación de la Guardia Civil los agentes que la componen continúan siendo los peor tratados y remunerados, no percibiendo por ejemplo, un plus de territorialidad o de turnicidad, cuando este plus sí lo perciben los miembros de la Policía Nacional":

Lo más lamentable de todo, añade la asociación, es que la Guardia Civil es "el único Cuerpo policial de España que carece de una cadencia fija de turnos de trabajo que permita conciliar la vida laboral y familiar de los y las guardias civiles".

Por otro lado, la AUGC denuncia que los actos de celebración del 179 aniversario de la fundación de la Guardia Civil que durante estos días se llevan a cabo en todo el territorio nacional conllevan la participación de numerosos efectivos de distintas unidades territoriales y especialidades y "ocasionan un grave perjuicio al ciudadano", ya que se verá reducida la presencia de los agentes en las calles por la detracción de personal que irán destinados a dichos actos.