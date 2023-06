El popular Luis Barcala volverá a ser proclamado alcalde de Alicante por ser el candidato de la lista más votada en las urnas. A la tercera tampoco fue la vencida. El actual alcalde no ha conseguido este martes, durante la ronda de contactos con los representantes del resto de grupos con representación en el Ayuntamiento, el apoyo que necesitaba para alcanzar los quince concejales que marcan en Alicante la mayoría absoluta. El PP consiguió catorce ediles, frente a los ocho del PSOE, los cuatro de Vox, los dos de Compromís y uno de EU-Unidas Podemos.

Tantos los tres grupos de la izquierda (PSOE, Compromís y EU-Unidas Podemos) como Vox han rechazado darle su respaldo, por lo que Barcala volverá a ser alcalde al "encabezar la lista con mayor número de votos populares en el municipio de Alicante", tal y como recoge el Reglamento Orgánico de Pleno (ROP), en traslación de lo que establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

La reunión con Vox, la tercera de la mañana, era la única que prometía, ya que el resto de formaciones ya habían anunciado que no daría su apoyo a Barcala en el pleno de investidura, que se celebrará el sábado 17 de junio. Y la duda se despejó nada más acabar el encuentro celebrado en las dependencias de Alcaldía. "No vamos a apoyar la candidatura del PP, sino la de Vox", anunciaba la que fuera alcaldable de Vox, Carmen Robledillo, quien ha explicado que previamente habían "tendido la mano para conseguir un gobierno de mayoría absoluta, pero no ha sido posible". "Vamos a estar en la oposición, defendiendo a nuestros votantes y al conjunto de los alicantinos", añadió la representante de la formación ultra.

En respuesta, Barcala volvió a defender su interés en gobernar en minoría, tal y como ya hizo en su primer año de mandato y también en los últimos cuatro, pese a estar en coalición con Ciudadanos. "He solicitado su respaldo para la investidura. Ellos han planteado entrar en el gobierno, pero les he trasladado lo dicho desde la noche electoral: tenemos una mayoría suficiente para gobernar en solitario y ese es nuestro planteamiento", ha señalado Barcala, tras cerrarle las puertas del gobierno a Vox, a quienes ha tendido, eso sí, la "mano para los grandes asuntos de la ciudad, vayan o no a Pleno". "Si anteponemos el interés general, llegaremos a acuerdos con Vox o con cualquier otra de las fuerzas con las que nos hemos reunido. La intención es tener el despacho abierto y máximo diálogo porque tenemos mayoría suficiente para gobernar, pero no tenemos mayoría absoluta", ha añadido el popular.

Durante la ronda de contactos de este martes, como ha confirmado Barcala, no se ha hablado todavía ni del reparto de asesores ni del sueldo de los concejales, dos cuestiones que se suelen abordar en el primer pleno tras la constitución formal del Ayuntamiento. "No se hablado del pleno de organización con ningún grupo. Ni se ha planteado ni se ha abordado, ya se tratará después de la investidura", ha apuntado Barcala.

La jornada arrancó con la reunión entre Barcala y la representante del PSOE, Ana Barceló, quien también le ha trasladado la negativa de los socialistas a apoyar la candidatura del popular. "Ha sido una reunión muy protocolaria. Me ha solicitado el apoyo para su investidura. Le he trasladado que no, que el PSOE apoyará a su candidata. No vamos a facilitar su investidura. Nos vamos a quedar en la oposición, que es la decisión de los ciudadanos. Desde ahí vamos a generar una alternativa y vamos a defender los intereses de la ciudad, que no del interés del gobierno municipal", ha señalado Barceló al término de la reunión.

Posteriormente ha sido el turno de Compromís, aunque el resultado ha sido el mismo. "Le hemos dicho que la ciudadanía nos ha situado en la oposición y no vamos a apoyar su investidura por respeto a nuestros votantes. Vamos a ser la alternativa a su gobierno, con una oposición limpia y propositiva. Vamos a mantener un diálogo constante, siempre con la puerta abierta para negociar cualquier política, aunque seremos un dique de contención ante cualquier retroceso en los derechos sociales", ha señalado Rafa Mas, el que fuera alcaldable de la coalición el 28M.

La ronda de contactos ha acabado con el concejal de EU, Manolo Copé, que también ha rechazado apoyar al aspirante popular a revalidar el cargo, que continuará con la vara de mando al ser encabezar la lista más votada: "Acabo de mantener el encuentro con Luis Barcala en el que ha solicitado a nuestro espacio político el apoyo para para la investidura que es el próximo día 17. Lógicamente, a nivel ideológico, nos encontramos -ha proseguido Copé- bastante alejados de la propuesta que el PP representan estos momentos para para la ciudad y además estamos en las antípodas de la extrema derecha. Por tanto, nosotros no contemplamos apoyar a Barcala en ese pleno de investidura y vamos a seguir trabajando para que nuestro espacio político pueda ser un altavoz de la ciudadanía en estos cuatro años de gobierno".