"Todos los pacientes en España se ven afectados cuando algún facultativo de la sanidad pública niega el derecho a recibir su informe médico en el momento de finalizar la consulta. Garanticen nuestro informe médico en cualquier consulta".

Así reza en la petición de firmas a nivel estatal que ha iniciado a través de internet el alicantino Felipe Giner, quien reclama al ministro de Sanidad que cualquier usuario del sistema público de salud tenga acceso físico a los documentos sanitarios personales frente a la opción digital. El Defensor del Paciente respalda la petición al considerar que es discriminatorio para quien no tiene acceso a internet.

El ciudadano ha promovido esta recogida de firmas (https://www.change.org/garanticen-nuestro-informe-medico-en-cualquier-consulta) después de que el Servicio de Atención al Paciente del Hospital General Universitario de Elda contestase negativamente a su deseo de tener acceso a su informe después de que un médico de Urgencias del centro de salud de Novelda rechazara facilitárselo tras asistirle, tal y como figura en su reclamación.

"No es obligación del médico proporcionar el informe de asistencia, puesto que queda reflejado en su historia electrónica". Esta fue la respuesta del SAIP al paciente, que considera que de este modo se discrimina a los colectivos vulnerables que no tienen conocimiento para hacer trámites digitales.

Este servicio también le informó de la posibilidad de solicitar dicho informe a través del Servicio de Admisión y Documentación Clínica, pero esto supone "tiempo para la gestión, conocimientos, traslados al hospital de referencia, etc".

Ley

Giner cita la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Comunidad Valenciana, que indica que "todo paciente o persona vinculada a él por razones familiares o de hecho, en su caso, tiene derecho a recibir, al finalizar el proceso asistencial, un informe de alta con el siguiente contenido mínimo: los datos del paciente, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas".

En su petición de firmas, señala que si "la situación permanece igual seguirán vulnerando nuestros derechos como pacientes, continuarán negándonos nuestros informes cuando los necesitemos en la consulta, persistirá la discriminación y nos darán excusas a nuestras reclamaciones. De modo que las administraciones seguirán alargando los procedimientos administrativos mientras nuestra salud se ve afectada".

Historia clínica online

El alicantino cuenta con el apoyo en su causa de Carmen Flores, presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, a nivel nacional, quién ha remitido al Consell un escrito indicado que la entrega del informe médico a los pacientes es "un derecho inapelable" y con la negativa de los médicos "se está violando la propia ley. La excusa de que puede ver su historia clínica online no sólo es una falta de respeto sino una vaguería porque es simplemente imprimir el informe. Así como una discriminación para las personas que ni tienen acceso a esa vía ni obligación de utilizarla".

"Es preocupante el incumplimiento sistemático de negar los informes (sus informes) a los pacientes. Como decimos la documentación clínica es del paciente y por tanto el médico está sujeto a entregarlos.

Entendemos que deben tomar medidas para que se cumpla la ley de autonomía del paciente, no es un gran esfuerzo para conceder esto que no es un capricho", señala la asociación.

El paciente afirma que el médico que le atendió en Urgencias le negó reiteradamente el informe y le atendió de forma negligente "pues no preguntó por mis alergias mandándome a Enfermería para inyectarme y no registró el motivo resal de la consulta ni las indicaciones verbales que me dio".

Giner ha enviado al secretario del Comité de Bioética del Hospital General Universitario de Elda escritos con todos los hechos, el escrito del Defensor del Paciente, documentación y varias cuestiones sobre la atención médica recibida, que no considera satisfactoria, solicitando respuesta.