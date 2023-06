Un nuevo fármaco que se toma por vía oral protege a enfermos de cáncer de pulmón de la metástasis en el cerebro. Este medicamento, el lornatinib, se usa para tratar algunos tumores de células no pequeñas en adultos en los que el cáncer se ha propagado a otras partes del cuerpo. Hasta ahora se usaba si fracasaban otros inhibidores pero ahora se puede utilizar desde el diagnóstico al comprobarse más efectivo. Ya se puede usar en todos los hospitales.

Su acción consiste en bloquear la acción de la proteína anormal que envía señales a las células cancerígenas para que se multipliquen. Según los oncólogos, esta terapia es muy activa, penetra muy bien en el sistema nervioso central y en el cerebro, el santuario donde otros fármacos no llegan y no pueden protegerlo de la metástasis.

Este fármaco se ha presentado en Alicante en el marco de un encuentro de especialistas organizado por el Grupo de Investigación y Divulgación Oncológica de la Comunidad Valenciana para analizar los avances en las terapias.

El cáncer de pulmón es el cuarto con más nuevos casos diagnosticados en 2022 en la provincia de Alicante, un total de 1.259, por detrás del colorrectal, de próstata y mama; aunque es el más mortal pues encabeza el ranking de defunciones del pasado año, con 945 fallecidos, casi el doble que el siguiente más letal, el colorrectal, con 588 fallecidos, según datos del Observatorio de la Asociación contra el Cáncer de Alicante.

Uno de los participantes en este encuentro, el doctor Óscar Juan, oncólogo en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, ha explicado que este año se han abordado los avances en el cáncer de pulmón denominado "no microcítico", que es el tipo más común al representar más del 85% de los casos. Los expertos se han centrado en los subtipos ALK + y ROS 1+, que tienen un perfil de paciente no fumador.

Un 5% de afectados

El nuevo fármaco está especialmente indicado para pacientes del subtipo ALK+, una alteración genética que afecta a un 5% del total. Aunque pueda parecer poco, es importante porque ayuda a evitar en estos enfermos la metástasis de cerebro, que a menudo va de la mano del cáncer de pulmón.

Según explica el doctor Juan, recientemente se ha aprobado este tratamiento, "que mejora mucho los resultados comparado con el clásico que teníamos. Es un avance a nivel general y a nivel de control porque son pacientes que sufren frecuentemente metástasis cerebrales y mejora el control a nivel cerebral. Protege muy bien contra la metástasis en el cerebro".

El doctor señala que el fármaco se dirige a un porcentaje pequeño de pacientes pero no hay que olvidar que son enfermos de cáncer de pulmón, el más mortífero en la provincia. En este sentido, indica que la mediana de supervivencia, que es el tiempo en que la mitad de pacientes siguen vivos, aún no se ha alcanzado.

Es decir, que "supone una mejora muy importante respecto al tratamiento con que se compara", el crizotinib, de primera generación, que se ha comparado con el fármaco lornatinib, de tercera generación, en el estudio internacional Crown.

Estudio molecular

"El cáncer de pulmón no se puede considerar una única enfermedad. Es necesario hacer un estudio molecular para ver las alteraciones que tiene el paciente y darle un tratamiento personalizado. En este caso los que sufren la alteración ALK+ tienen este tratamiento que mejora de forma sustancial la supervivencia libre de progresión y el control a nivel cerebral", afirma el oncólogo de la Fe participante en Alicante en un encuentro coorganizado por Pfizer.

Esta alteración es más frecuente en no fumadores. "Son tumores diferentes en fumadores y no fumadores. El tabaco produce un acúmulo de mutaciones diferentes que lo hacen más sensible a otros tratamientos como la inmunoterapia". Según el doctor, los enfermos de cáncer de pulmón común no tienen alteraciones moleculares para las que funcione un tratamiento dirigido y les va bien todo lo que vaya encaminado a reforzar el propio sistema inmunitario de una persona para combatir el cáncer.

Según explica el doctor, para diagnosticar las alteraciones moleculares hacen falta estudios de secuenciación y aún no existen en la Comunidad Valenciana para que pueda acceder a ellos cualquier paciente independiente de donde resida, pues algunos hospitales lo tienen y otros no; y no se realiza de forma centralizada para que todos lo puedan tener en igualdad.

Al alza en mujeres

En España la incidencia de cáncer de pulmón en hombres está bajando mientras sube en mujeres. En ellos el hábito tabáquico está disminuyendo pero en ellas, que se incorporaron más tarde, ha crecido en 2 puntos, de ahí que el oncólogo reclame campañas antitabaco específicas para las mujeres ya que las razones por las que fuman o dejan de fumar son distintas entre sexos.

Una realidad que denuncia la Asociación para la Investigación de Cáncer de Pulmón en Mujeres, al tiempo que recuerda que los fallecimientos anuales en el género femenino a causa de este cáncer han aumentado más de un 38% en menos de diez años.

Vapeo

Sobre la moda de los cigarrillos electrónicos, el doctor Óscar Juan señala que presenta productos distintos al tabaco pero también carcinógenos, con el problema de que se ha extendido entre los jóvenes y con el problema de que el inicio del consumo de tabaco y el vapeo ha bajado en edad a los 13 años, lo que es "muy preocupante".

Precisamente, la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU) advierte de la creciente oferta y el acceso fácil por parte de los menores de edad a vapeadores, un riesgo detectado en los últimos meses.

Además, estos productos han ido incorporando nuevos diseños atractivos para los menores, ya que en la actualidad pueden comprar vapeadores con imágenes de personajes infantiles y juveniles como Bob Esponja o Los Minions y algunos cuentan con presencia de nicotina entre sus componentes, denuncia la entidad.