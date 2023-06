Solo el 13% de los opositores de Enfermería que hicieron en noviembre el examen para optar a alguna de las 3.817 plazas en liza han aprobado. Casi 20.000 personas se presentaron a esta prueba, más de siete mil de la provincia de Alicante, en un proceso que generó muchas protestas de los afectados en la calle por lo rebuscado de las preguntas, entre ellas una sobre el chemsex, práctica sexual donde se utilizan drogas para conseguir la desinhibición, o bien al considerar que había un mínimo de doce cuestiones más propias de Medicina.

Entre ellas saber diagnosticar el niño azul por ingesta excesiva de acelgas (menores que adquieren una coloración gris-azulada en la piel por comer hojas verdes); el favismo, destrucción aguda de glóbulos rojos que se desarrolla tras comer habas o por el polen de éstas; o la bendopnea, un signo de insuficiencia cardiaca que se produce en algunas personas cuando se inclina el tronco hacia adelante para calzarse o atarse los cordones y que aspirantes que trabajan en despertar en quirófano nunca había escuchado a los anestesistas. Otra cuestión que consideran fuera de lugar versaba sobre balas de oxígeno, más propias de pruebas de oposición de Bomberos o emergencias.

La realidad es que solo han aprobado 2.660 opositores, y han suspendido más de 13.000, quedando por tanto más de un millar de plazas vacantes. Sobre lo que ocurrirá con ellas, la Conselleria de Sanidad indica que todavía está el proceso de alegaciones y que la lista es provisional. Esta oposición ha sumado 4.300 impugnaciones pero solo dos de las 70 preguntas que componían el examen se eliminaron, una sobre enfermeras pioneras históricas y otra sobre sanciones disciplinarias.

Siete meses para corregir

Opositores de la provincia que hicieron el examen de oposición consolidación para la obtención de una de las 3.800 plazas que se ofertaban se han encontrado tras siete meses de espera con un sorprendente resultado que deja vacantes más de un millar de plazas.

"Fue un examen bochornoso, incoherente e injusto que no se ajustaba a lo que es hoy la Enfermería, con muchos términos médicos y pocos cuidados enfermeros, que es nuestra labor. Si no quieren que existan interinos, ¿qué es lo que pretende la Conselleria de Sanidad con este tipo de exámenes? Se supone que somos imprescindibles y se nos valora por nuestra dedicación y nuestra valentía en periodo de pandemia y nos lo paga así. Personas como yo que hemos estudiado no ha sido posible llegar al corte por muy poco porque por desgracia tampoco pueden bajar la nota hasta completar plazas", señala una de las afectadas.

Escrito

Por parte de los sindicatos, el sector de Sanidad de UGT Serveis Públics del País Valencià ha registrado un escrito ante la Conselleria de Sanidad en el que solicita que aquellas plazas que queden desiertas de la Oferta de Empleo Público 2017-2018 y de la Oferta de Estabilización del 2019 sean sumadas a las 9.171 plazas convocadas por el concurso de méritos, tal como establece la Ley 20/2021 con el objetivo de conseguir la reducción de la tasa de temporalidad por debajo del ocho por ciento.

Según explica UGT, algunas de las pruebas realizadas, concretamente las de enfermeros, fisioterapeutas y técnicos especialista en Radiodiagnóstico, entre otras, se han visto bloqueadas por la gran cantidad de alegaciones presentadas por las personas opositoras debido a la complejidad de los exámenes.

Extrema dificultad

"Algunas de las pruebas efectuadas en dichos procesos fueron de extrema dificultad y no se ajustaban a la realidad de las profesiones. Ello dio lugar a un gran malestar por parte de las personas aspirantes que vieron frustradas sus sueños de estabilidad. Va a quedar un gran número de plazas sin adjudicar por no llegar a la puntuación mínima requerida. No se cumple con el objetivo de reducir la temporalidad y continuará la inestabilidad y precariedad entre el personal de la administración pública".

Mientras tanto, CSIF exige que la directora general de Recursos Humanos de Conselleria de Sanidad ofrezca explicaciones inmediatas por el retraso en dar los resultados del examen de Enfermería y sobre qué pasará con las 1.157 plazas sin cubrir. La central sindical, además, insta al tribunal a que cuelgue las planillas y los resultados de otros dos exámenes paralelos de Enfermería que hubo.

Sin explicaciones

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios considera “insostenible” que después de tardar seis meses y medio en publicar planilla de respuestas y resultados ni el tribunal ni la dirección general de Recursos Humanos hayan ofrecido una explicación. Ese silencio “constituye una falta de respeto a las miles de personas que han dedicado años a prepararse esta prueba y merecen esa explicación y una disculpa por la demora”.

También exige de nuevo las actas de las reuniones del tribunal pese a no recibir respuesta de la presidencia de este órgano y ante “el silencio partícipe en toda esta falta de transparencia” de Conselleria de Sanidad.

El sindicato quiere saber, además del retraso desproporcionado en corregir las pruebas, con qué criterio escogieron las preguntas sin que, en numerosos casos, estén referenciadas y, sobre todo, con un elevado nivel de dificultad y cree que la prueba evidente del “inadecuado” examen la constituye el bajo índice de aprobados.