De insostenible ha definido Cáritas el problema de acceso a la vivienda en la provincia de Alicante. Cerca de un 18% de las personas que acudieron a Cáritas en busca de ayuda no disponían de una vivienda para su familia y tenían que acudir a habitaciones en pisos compartidos, Mientras que un 40 por ciento de las ayudas directas realizadas por la entidad están relacionadas bien con el pago de la casa o cualquiera de sus suministros, como agua y luz. "Cada vez más familias no pueden asumir el alquiler y nos vamos a encontrar con un 2023 y un 2024 muy duro si no se toman medidas desde las diferentes administraciones” ha apuntillado el director de Cáritas de Alicante, Víctor Mellado. La institución benéfica ha presentado su memoria anual este jueves en Alicante. Un total de 57.000 personas recibieron la ayuda de Cáritas en un año marcado por el aumento de la inflación y por la exclusión social, ha destacado esta institución dependiente de la Iglesia.

Relacionadas Cáritas destina más de 5 millones en el último año para ayudar a las familias necesitadas de la provincia