La cirugía mayor ambulatoria permite incrementar el número de operaciones que se realizan en los hospitales públicos de la provincia y actualmente ya supone ya la mitad de las intervenciones que se hacen en sus quirófanos, según la estadística del Ministerio de Sanidad.

Aparte de la comodidad para el paciente que se marcha a casa el mismo día de la cirugía, esta técnica supone un importante ahorro en coste de las estancias hospitalarias que supera los 20 millones anuales contando con que cada uno de esos pacientes solo hubiera permanecido un día ingresado. Además ayuda a reducir las listas de espera en un momento en que son abultadas en la provincia, con más de 25.000 pacientes aguardando su intervención, un 25% más que antes de la pandemia.

Las intervenciones en las que el paciente no duerme en el hospital, es decir, ambulatorias, se clasifican como cirugía menor, que engloba las que no requieren un seguimiento postoperatorio específico ni cuidados hospitalarios. Son operaciones sencillas sobre tejidos superficiales y bajo anestesia menor.

Las patologías que más se operan sin necesidad de ingreso son las hernias inguinales y umbilicales y otras de carácter menor, como hemorroides, fístulas, piedras en la vesícula y tumores en partes blandas, así como intervenciones de cataratas, muelas del juicio y juanetes, así como numerosos procesos urológicos y traumatológicos. Al irse el paciente a casa se evita el riesgo de que contraigan infecciones hospitalarias.

El auge de las unidades de cirugía sin ingreso se ha abordado en el Hospital de Sant Joan en unas jornadas con más de 60 profesionales de enfermería de hospitales de las tres provincias de la Comunidad, y de Madrid o Barcelona para intercambiar experiencias.

Cristina Is, enfermera del bloque quirúrgico en Sant Joan d’Alacant y presidenta del comité organizador de este encuentro científico, destaca cómo tras la pandemia los enfermeros de quirófano han tenido que reorganizar sus funciones. Unos profesionales que reivindican su papel como generadores de investigación. La sanitaria también es vocal de la Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana, que organiza este foro.

Cirugía robótica

En este encuentro se desarrollan demostraciones prácticas de nuevos materiales para el quirófano y se habla de complicaciones quirúrgicas y cómo reducirlas, y de una nueva técnica en las operaciones de cataratas. También se abordará la resolución de problemas habituales en cirugía robótica y la formación en el manejo del robot Da Vinci. “La cirugía robótica es un gran avance, supone una curva de aprendizaje larga, pero a largo plazo tiene muchas ventajas para profesionales y pacientes”, indica la enfermera.

La Asociación de Enfermería Quirúrgica de la Comunidad Valenciana ha realizado una apuesta por estandarizar la formación de los nuevos profesionales de Enfermería que empiezan a trabajar en un quirófano, con el fin de que sea la misma en las tres provincias aunque no existe la especialidad de enfermería quirúrgica como tal.

“Lo primero que debe aprender una enfermera de quirófano es a moverse dentro de él y a saber lo que no debe tocar y a partir de ahí hay mucha variedad de técnicas e instrumentales, no es lo mismo, por ejemplo, una operación urgente que una programada que te puedes preparar con antelación”, explica IS.

En su día a día, los profesionales de la enfermería quirúrgica, además de asistir y preparar a los pacientes en las intervenciones, también trabajan en la Unidad de Reanimación Postoperatoria o la Unidad de Cirugía Sin Ingreso.

Profesionales de los hospitales del Vinalopó de Elche, La Paz de Madrid y el Departamento de Salud Alicante–Sant Joan d’Alacant abordan la calidad y seguridad en el bloque quirúrgico. En 2017 se implantó un modelo de calidad en el del Hospital de Sant Joan d’Alacant, que ha servido para “establecer unos protocolos que mejoran la seguridad y eficiencia para pacientes y profesionales”, explica la enfermera.

Para incentivar que los estudiantes de Enfermería se decidan a trabajar en el quirófano, por primera vez se va a otorgar un premio al mejor trabajo de fin de grado relacionado con la materia. Asimismo, habrá premios a los mejores póster, comunicación oral e iniciativa de enfermería quirúrgica.

Trasplantes de córnea

Por otro lado, la coordinadora de enfermería de la Unidad de Oftalmología del Hospital de Sant Joan d’Alacant, Cecilia Sirvent, hablará sobre el trasplante de córnea mediante la técnica DMEK. “Tradicionalmente los trasplantes de córnea habían sido penetrantes, nuestro hospital fue pionero en hacer esta técnica hace más de diez años. Se trata de un trasplante selectivo o parcial, solo de la parte dañada, con lo que el pronóstico y recuperación postoperatoria del paciente es mucho más favorable”, explica la coordinadora de enfermería de la Unidad de Oftalmología, Cecilia Sirvent.

En las operaciones oftalmológicas “se requiere un alto nivel de especialización, estamos presentes en quirófano siempre dos enfermeras, una que se ocupa de la instrumentación quirúrgica y otra que asiste al anestesista y al resto del equipo”.

“Agradezco mucho la implicación de la gerencia y la dirección de Enfermería del Departamento Alicante-Sant Joan en la organización de estas jornadas y también la de muchos compañeros que comparten sus conocimientos con otros compañeros y demuestran que también son capaces de investigar y publicar sus trabajos científicos”, señala Is.

La gerente del departamento, Beatriz Massa, ha enfatizado que la docencia y la formación continua forman parte de la profesión, de ahí su agradecimiento a la implicación de los profesionales en "nuestra apuesta por la estandarización y la introducción de modelos de calidad en los procesos de Enfermería en un área tan relevante como es la quirúrgica”.

"Quiero resaltar, además de la gran labor que diariamente realiza todo el personal de Enfermería en la atención y cuidado de los pacientes, su implicación en perfeccionar sus conocimientos y en ayudar a formarse a sus compañeros”, ha indicado la directora de Enfermería, Inmaculada Ávalos.

Las redes sociales también tienen cabida en esta jornada con la enfermera de Jaén Rosario Merino y su experiencia con el blog “cuidandoenquirófano.com”.