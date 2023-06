Las separaciones y divorcios cayeron en la provincia de Alicante más de un siete por ciento, según la estadística hecha pública por el Consejo General del Poder Judicial. Una caída que vino a coincidir con la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJs) que tuvieron la Justicia paralizada durante dos meses a comienzos de este año. Letrados especializados en Derecho de Familia señalaron a este diario que estos paros han estado detrás de los descensos. De hecho, durante estas semanas ya están volviendo a crecer otra vez, a la espera de que se haga pública la siguiente estadística ."Ha habido compañeros que directamente no presentaron la demanda hasta que no hubiera acabado la huelga", explicó Gracia Carrión, responsable de la sección de Familia del Colegio de la Abogacía de Alicante. Mientras que los divorcios cayeron, sí que aumentaron en más de un cinco por ciento las peticiones de modificar la custodia de los niños. Cualquier decisión relacionada con menores de edad, estaba considerada como urgente y por tanto estaba amparada por los servicios mínimos.

Según la estadística hecha pública este viernes, en la provincia de Alicante, la cifra alcanzó las 981 durante los tres primeros meses de 2023, mientras que un año antes fue 1.062. Un descenso del 6,7 por ciento. La media estuvo por encima de la registrada en la Comunidad Valenciana, donde el descenso fue del 5,5%, con un total de 2.802 demandas de disolución matrimonial, que incluyen nulidades, separaciones y divorcios frente a las 2.965 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior. Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publicados este viernes, la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó desde el 23 de enero del hasta el 28 de marzo, ha tenido un impacto en la resolución de asuntos y también en el ingreso, debido al número de procedimientos repartidos que han quedado pendientes de ser aceptados por los juzgados

Por zonas fue Alicante la que mayor número de demandas recibió: 158 divorcios consensuados , frente a 81 donde sí había acuerdo: seguida de Elche , con 63 y 59; Dénia con con 58 y 24; Orihuela con 43 y 57; Elda con 36 y 27; San Vicente, 33 y 16; Benidorm, 28 y 20; Alcoy, 32 y 24; La Vila Joiosa, 28 y 20; Torrevieja 23 y 38; Novelda, 18 y 13; Ibi, 19 y 12; y Villena, 15 y 2.

Todas las modalidades de demanda se redujeron en la Comunidad. Así, los procesos de divorcio consensuados entre los cónyuges, 1.626, bajaron un 4,5% en relación a los 1.703 de un año antes. Lo mismo ocurrió con los divorcios no consensuados -1.068 en el primer trimestre de 2022 y 1.107 en ese mismo periodo de 2021-, que disminuyeron un 3,5%. Por su parte, las separaciones no consensuadas pasaron de 55 a 34, por lo que se redujeron un 38,2%, y las separaciones con acuerdo bajaron un 25%, desde las 96 del primer trimestre del pasado año a las 72 del mismo periodo de este año.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2023 vemos que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se dio en Canarias, con una ratio de 65,4; Navarra, con 56,4; Comunidad Valenciana, con 53,7; Andalucía, con 51,4; Illes Balears, con 51; y Asturias, con 48,1. Todos estos territorios superan la media nacional, que se situó en 47,1 demandas por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se dieron en La Rioja, con 30,7; Madrid, con 37,3; y Castilla y León, con 37,9.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 1.489 demandas de disolución matrimonial, frente a las 1.598 registradas entre enero y marzo de 2022 y en Castellón se registraron 332, la única provincia en la que se da un incremento, ya que en el primer trimestre del pasado año la cifra se situó en 305.

Hijos menores

En cuanto a las modificaciones de medidas relativas a la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las que no incluían un acuerdo entre las partes, 781, crecieron un 9,7%, respecto a las 712 contabilizadas entre enero y marzo del pasado año. Las de esta clase en las que medió un consenso 574, bajaron en cambio un 0,7% respecto a las 578 de un año antes. Todos los procedimientos que afectaban a derechos fundamentales de menores de edad tenían la consideración de urgentes, motivo por el que hubo letrados que junto a la demanda de divorcio se presentaba otra relativa a los menores para garantizar que se tramitaba a tiempo y no se quedaba sobre la mesa.

Por provincias, el total de demandas de modificación de medidas fue de 982 en Alicante, por 1.003 de un año antes, 1.502 en Valencia, frente a las 1.439 del periodo enero-marzo 2022, y 350 en Castellón, que en ese trimestre del año anterior registró 247. En cuanto a las demandas de modificación de medidas fue de 982 en Alicante, por 1.003 de un año antes, 1.502 en Valencia, frente a las 1.439 del periodo enero-marzo 2022, y 350 en Castellón, que en ese trimestre del año anterior registró 247.