Compañeros del equipo de gobierno y funcionarios del Ayuntamiento de Alicante se han reunido este viernes para despedir al concejal José Ramón González, que abandonará sus competencias municipales en una semana. El edil popular, que hoy mismo cumple 68 años, ha completado así tres mandatos en el Consistorio alicantino: el primero, entre 1987 y 1991, bajo las siglas del CDS; los dos siguientes, entre 2015 y 2023, ya como representante del PP.

La multitudinaria comida de despedida, celebrada en un conocido restaurante de la ciudad, ha sido una sorpresa para el concejal, que no ha podido reprimir la emoción al llegar al salón, donde se han juntado desde otros miembros del grupo municipal del PP, así como técnicos municipales y funcionarios de base, entre ellos polícias locales. Estos últimos cuatro años, González ha estado al frente de áreas como Seguridad, Recursos Humanos, Movilidad e Infraestructuras.

Entre las caras conocidas, han estado los concejales Manuel Villar, Mari Carmen de España, Antonio Peral, Lidia López, además del alcalde, Luis Barcala, que ha estado unos minutos en la celebración. También han asistido asesoras populares que ahora pasarán a ser concejalas, como Cristina Cutanda y Nayma Beldjilali, además de otros asesores cercanos a González, como Julián Ruiz o Manuel Cortés. De la parte funcionarial, entre los altos cargos, ha resaltado la presencia del jefe de la Policía Local, José María Conesa, además de otros mandos policiales. No ha pasado desapercibida tampoco la asistencia de la presidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín Zarco.

En una semana, González, enfermero de profesión, dejará sus competencias ante la constitución del nuevo Ayuntamiento, salido de las urnas del pasado 28M. A partir de esa fecha, los populares pasarán a tener catorce concejales, frente a los nueve que han dispuesto en este mandato, tras "quedarse" con los representantes de su socio de gobierno, Ciudadanos. González fue uno de los cuatro ediles del PP que no continuarán el próximo mandato, junto a Manuel Jiménez y Julia Llopis, además de Carlos Mazón.

En el último pleno del mandato, González se mostró agradecido por la oportunidad de ser concejal en esta segunda etapa: "Estos últimos cuatro años han sido duros, pero me he sentido muy acompañado por el equipo. Hemos pasado momentos duros, con la pandemia, donde creo que todos estuvimos juntos. Solo decir a Luis [Barcala], gracias por la oportunidad que me diste. Empezaré un nuevo camino, veremos dónde acabo. Nunca pensé llegar donde he llegado".

González, hace algunas semanas, abrió la puerta a aspirar a presidir la Federació de Fogueres tras su salida del Ayuntamiento, aunque esa opción parece cada vez más lejana.