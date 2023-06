Que llegar a las urnas con la vara de mando en las manos es una garantía de éxito en Alicante no es ningún secreto. Y menos que lo va a ser, al consolidarse con el paso de los años, ya que el popular Luis Barcala también ha cumplido con un axioma en la política municipal de la ciudad de Alicante. En los últimos cuarenta años, en las últimas once elecciones municipales, solo ha habido un caso que «rompe» un binomio casi perfecto en la capital: alcalde y candidato a la reelección.

Fue Ángel Luna, que llegó a las urnas el 28 de mayo de 1995 como regidor de Alicante, un cargo que había conseguido cuatro años antes, en 1991, tras tomar el relevo de José Luis Lassaletta como alcaldable socialista. Sin embargo, los alicantinos le dieron un revés al dirigente socialista que nunca más se ha producido en la historia democrática en Alicante, desde la Transición hasta la actualidad. El resto de alcaldes que han optado a revalidar su cargo lo han conseguido, desde el propio Lassaletta (en dos ocasiones tras su primera victoria en 1979), a Luis Díaz Alperi (en tres ocasiones consiguió mantener la vara de mando, entre 1999 a 2007), a Sonia Castedo (en una ocasión, en 2011 tras acceder a la Alcaldía en 2008 por la marcha de su predecesor) a Luis Barcala (que ya ha logrado el aval de las urnas en dos elecciones, en 2019 y ahora en 2023, tras conseguir la Alcaldía en 2018 tras hacer bueno el voto de una tránsfuga después de la previa dimisión de su antecesor, el socialista Gabriel Echávarri).

Desde el retorno de la Democracia, se han celebrado doce elecciones municipales. De ellas, en Alicante, en tres ocasiones no se podía revalidar el mandato, ya sea porque fueron las primeras (1979) o porque los alcaldes no se presentaron a los comicios porque sus partidos optaron por otros candidatos, como sucedió en 1991 con Lassaletta o en 2015 con Miguel Valor. De las nueve ocasiones restantes, en ocho elecciones no hubo cambio al frente de la Alcaldía. Tampoco ha pasado en este 2023, en el que Barcala ha cumplido con la tradición no escrita y ha logrado el aval de las urnas. De hecho, el dirigente popular ha mejorado, y mucho, los resultados obtenidos por el PP en el año 2019, al fagocitar por completo a Ciudadanos, su socio de gobierno este mandato en el Ayuntamiento de Alicante que finaliza ahora, pasando así de nueve a catorce concejales y de 39.479 a 59.896 papeletas electorales.

Así, hasta la fecha, ningún alcalde del PP ha perdido en unas elecciones municipales en Alicante. Ni lo hizo Alperi, ni Castedo ni Barcala. Tal vez tampoco lo habría hecho Valor, pero el PP optó por apartarlo de la carrera a la Alcaldía y situar a Asunción Sánchez Zaplana, quien pese a encabezar la lista más votada -el PP ha sido la preferencia de los alicantinos desde 1995, aunque ya en 1991 igualaron en concejales al PSOE- no pudo formar gobierno ya que la izquierda consiguió alcanzar la mayoría absoluta (15 concejales) tras la unión temporal del PSOE, Guanyar -marca blanca de EU con el respaldo de Podemos- y Compromís.

Así que tras más de cuatro décadas de elecciones municipales, solo un alcalde carga con el dudoso honor de no haber contado con el respaldo de los alicantinos en las urnas. Fue Luna, quien tomó el relevo de Lassaletta en 1991, después de tres mandatos del alicantino, el último en minoría, que dejó el Ayuntamiento sin perder unas elecciones. Luna fue el elegido por el partido del puño y la rosa para mantener el poder en Alicante. Y lo consiguió en una ocasión. Su formación retuvo los doce concejales, los mismos, eso sí, que un PP que ya entonces se quedó a unos 3.000 votos de ser por primera la fuerza más votada. En esa Corporación también tenían representación EU (con dos actas) y Solidaridad Cívica, con un edil.

Cuatro años más tarde, Luna intentó revalidar el cargo, lo que habría significado su segundo mandato y el quinto seguido del socialismo. Con esa convicción llegaron a unas urnas que dieron un vuelco a la política alicantina, al aupar a Alperi, de un PP en auge a nivel nacional, a la Alcaldía. Luna se convirtió ahí en el primer alcalde que perdía unas elecciones. Y, por ahora, el último. En 2027, puede haber una nueva reválida o no.