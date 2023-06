O el 1 de julio o el 1 de septiembre. El Ayuntamiento de Alicante se plantea retrasar la puesta en marcha del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, que se formalizó a finales de 2022, si la maquinaria no llega a tiempo. "El pliego contempla un periodo de nueve meses para su entrada en vigor. Estamos pendientes de que venga la maquinaria porque no queríamos empezar con parches y que la gente no notase el cambio. Si la maquinaria llega a tiempo, empezaremos el 1 de julio. En el peor de los casos será el 1 de septiembre", señaló este martes el portavoz adjunto del bipartito y concejal de Limpieza, Manuel Villar, quien descarta que la implantación se vaya a producir durante el verano: "Agosto no sería la mejor fecha para introducir los cambios en una ciudad turística como Alicante".

La última fecha que se había planteado desde el Ayuntamiento fue "después de Hogueras". Así lo aseguró Villar a mediados de abril. "Nos falta maquinaria. La ejecución del nuevo contrato queremos que empiece en condiciones para que se note, aunque sea mas tarde. Eso sí, dentro de los tiempos que permite el pliego", apuntó el concejal, que entonces calculó que la nueva fecha prevista será para "después de Hogueras". Según el pliego, "en el plazo de un mes contado desde el momento de la firma del contrato, el adjudicatario deberá aportar un calendario con los plazos previstos para la entrega y disponibilidad de la maquinaria nueva, con la señalización y los sistemas tecnológicos incluidos, plazos de rotulación, de modo que estén plenamente operativos y rotulados como máximo nueve meses desde el acta de inicio del servicio". El Ayuntamiento gastará 61,6 millones más en ocho años para mejorar la limpieza en Alicante A mediados de noviembre de 2022, cuando ya se sabía la UTE adjudicataria del nuevo contrato millonario, desde el bipartito se apuntó que las primeras mejoras no llegarían hasta el primer trimestre de 2023. Así lo afirmó Villar tras la adjudicación del contrato a Netial, la UTE integrada por FCC y PreZero España, por 323,24 millones de euros para los próximos ocho años. Frente a esas primeras mejoras anunciadas, vinculadas supuestamente al servicio de la limpieza viaria, los cambios implantados en la recogida de residuos en la ciudad ya se dijo que llegarían más tarde si cabe, ya que dependían de una maquinaria que tardaría más en estar lista en la ciudad. "El nuevo contrato no se pondrá en marcha de un día para otro, lo más pronto en llegar serán las mejoras de la limpieza viaria. Maquinaria como la recolectora puede llegar en nueve meses. No es sencilla la puesta en marcha porque el suministro es difícil", señaló a finales de 2022 el concejal, quien recordó que estos contratos, por su volumen y complejidad, tardan en arrancar. "En Zaragoza tardaron aproximadamente un año y en Elche, unos siete meses", ha agregado Villar. Entre las mejoras que introduce el nuevo contrato se incluye la ampliación a toda la ciudad de la recogida selectiva del contenedor marrón de restos orgánicos, así como la habilitación de doce nuevos puntos de compostaje comunitario públicos y acopios de restos de poda no agrícola en partidas rurales, la implantación de sistemas de cierre electromecánico de control telemático en los contenedores de la fracción resto y la implantación de nuevas papeleras y reposición de las existentes. Se incorporarán 119 nuevos operarios hasta alcanzar la cifra de 526 trabajadores (+29,24%) y el presupuesto anual se incrementa hasta los 43,5 millones de euros, diez más que en la actual contrata (+32,66%), según el Ayuntamiento. La nueva contrata se divide en tres bloques: limpieza viaria, limpieza de espacios públicos y recogida de residuos. Solo en el primer apartado que es el destinado a la limpieza de los barrios se destinarán 162 operarios al barrido manual, 76 al baldeo, 36 al barrido mecánico, 24 al manejo de hidrolimpiadoras, nueve a limpieza de mercadillos y tres a mantenimiento de papeleras.