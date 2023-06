Los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que valoran, entre otras cosas, si los pacientes continúan o no de baja médica afirman que desde el 17 de mayo se ven obligados a decidir sobre la marcha en una única consulta con tiempo y datos insuficientes si emiten o no el alta a un paciente.

Según explica el colectivo en un comunicado, hasta la reforma legislativa de marzo pasado los pacientes, a partir del año de baja, pasaban por el tribunal médico, donde el inspector médico valoraba a los pacientes y emitía un informe proponiendo alta, prórroga o incapacidad.

A continuación, un órgano colegiado (equipo de valoración de incapacidades formado por inspectores médicos del INSS y del Servicio Público de Salud, un inspector de Trabajo, un subdirector de prestaciones del INSS y un secretario- letrado y funcionarios del INSS) lo valoraba en relación a la profesión y otros datos administrativos y decidía si dar el alta, prolongar la baja o jubilar al paciente por enfermedad, bajo resolución de un director provincial.

"Ahora, todo eso se lo han cargado de un plumazo. Y no nos engañemos. ¿Se espera ahora que un único médico asuma esa responsabilidad con todas las garantías en una sola consulta con tiempo y datos insuficientes? Pues según el INSS sí. El criterio que se ha seguido es puramente económico, acortar tiempos de IT (incapacidad temporal) y ahorrar jornadas de trabajo de funcionarios sobrecargando a otros, ya que las plantillas están mermadas en toda la Seguridad Social y no hay un proyecto serio de reposición y/ o ampliación de las mismas".

"No es un tema baladí valorar con todas las garantías posibles y de la manera más objetiva la situación de vulnerabilidad por enfermedad de un trabajador, es anticonstitucional y se podría con esta medida dejar absolutamente desamparado a cualquier ciudadano. Además ahora tampoco las reclamaciones al alta pasan por el tribunal médico, las resuelve de nuevo individualmente el médico inspector informando al director provincial para que resuelva lo decidido. El médico será juez y parte sin medios, tiempo ni datos", abunda el comunicado.

Los médicos inspectores se plantan y piden una modificación en la aplicación de medidas de este cambio legislativo para que puedan seguir enviando casos al equipo valorador de incapacidades cuando la complejidad de los mismos lo requiera, "se adecuen las cargas de trabajo, se mejore la seguridad en las consultas( las agresiones van en aumento ) y que no se intente influir en sus decisiones profesionales, objetivas e imparciales".

No depender del INSS

Asimismo, reclaman no depender del INSS por ser parte interesada y crear un cuerpo médico inspector de la Administración de la Seguridad Social dependiendo orgánica y funcionalmente de la Secretaría de Estado del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones "en defensa de la imparcialidad, profesionalidad y objetividad de nuestro trabajo y en defensa de la ciudadanía. Los inspectores médicos no son gestores si no médicos, no tramitan expedientes sino que valoran pacientes".

El colectivo exige una modificación en la aplicación de las medidas de este cambio legislativo. Señalan que hasta el momento la Dirección General del INSS no ha querido llegar a un entendimiento por lo que tomarán, indican, las medidas legales oportunas y se iniciarán movilizaciones si esto no se subsana a la mayor brevedad.

El colectivo considera que es un atropello y un despropósito, "es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los médicos tras años de maltrato, de sobrecarga laboral, con unas plantillas mermadas (que en algunas direcciones provinciales son menos de la mitad de las necesarias o ni hay médicos) habiendo despedido a un buen número de inspectores ya formados por ser interinos sustituyéndolos por otros sin experiencia en este campo".

"Y lo más grave e incluso presuntamente ilegal es que se pretende condicionar la imparcialidad y objetividad del médico inspector incentivando la emisión de altas médicas atendiendo a intereses económicos del INSS (se repite la historia que ya tuvo sentencia desfavorable para el INSS y Ministerio en 2013): las agendas se sobrecargarán si no se dan altas y se alivian y se incentiva económicamente el dar mayor número de altas. Se pretende influir en la decisión imparcial del médico inspector incentivando el resultado beneficioso para las arcas del estado, pervirtiendo el sistema dejando en situación de vulnerabilidad e indefensión al paciente".