Menos de un minuto. Ha sido el tiempo que ha durado el último pleno del mandato 2019-2023. La sesión, un mero trámite administrativo de cuarenta y ocho segundos para aprobar las actas pendientes, ha vuelto a dar cita en el salón de Plenos a gran parte de la Corporación municipal saliente, en la que una veintena de ediles se despedirán del Ayuntamiento, ya que no repetirán nombramiento el próximo sábado.

Una sesión que, pese a su corta duración, no ha estado exenta de anécdotas. Empezando por la ausencia de algunos concejales, como el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, que no repetirá al quedar Ciudadanos fuera del Ayuntamiento; la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, a la que muchos sitúan en la órbita del PP después de sus reiteradas muestras de apoyo público a Luis Barcala; varios representantes del PSOE, donde solo continuarán dos concejales, o la concejala de Unidas Podemos Vanessa Romero, en «paradero desconocido» desde el pasado 28M (cuando se confirmó que no repetirá como edil), que únicamente ha participado estos días en el encendido de las luces de Hogueras.

Las imágenes

Al margen de los ausentes, los presentes también dejaron varias imágenes para el recuerdo de la Corporación saliente: la del exportavoz socialista Paco Sanguino llegando tarde, una vez finalizada la votación, para sorpresa del alcalde y la oposición: «Joder, Paco, ¿hoy también?», comentaron entre risas Luis Barcala, Natxo Bellido y Manuel Villar y Xavier López, ante la mirada resignada del dramaturgo, que encajó el envite con deportividad.

El hasta ahora portavoz de Vox, Mario Ortolá, (en el centro de todas las miradas por el pacto de su formación con el PP para gobernar la Generalitat) hizo gala de un más que decente juego de cintura para evitar la foto abrazando al alcalde, después de que este haya rechazado la entrada de Vox en el gobierno local para dirigir el Ayuntamiento en solitario.

Quienes sí se hicieron la foto fueron los portavoces de Unidas Podemos y Compromís, Xavier López y Natxo Bellido, que tras cuatro años de fuertes intercambios de golpes dialécticos con Barcala firmaron la paz exhibiendo buena sintonía con el líder del PP, sabedores ambos de que no volverán al salón de Plenos.

Al igual que tampoco volverá la representante del PSOE Llanos Cano, quien protagonizó otra de las estampas del día saliendo del despacho del grupo socialista al más puro estilo de serie de televisión americana: con cuatro años de servicio municipal metidos en una caja de cartón.

Aunque no todas las anécdotas se plasmaron en imágenes, sino que algunas dejaron más bien sonidos para el recuerdo. Uno de los ediles que no repetirá, a la hora de aclarar si acudirá o no al pleno de nombramiento del sábado, se mostró tajante: «Por los cojones, por los cojones». Lo dijo dos veces, por si había dudas.