Todavía no ha llegado el verano pero los pacientes que acuden al médico al consultorio de San Gabriel, en Alicante, se ven obligados a soportar temperaturas por encima de los 35 grados al no funcionar el sistema de aire acondicionado. Y no solo ellos. También los sanitarios. Así lo denuncian los pacientes, que viven una situación extrema que puede agravar su estado de salud, y corroboran fuentes sanitarias.