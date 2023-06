El portavoz de Compromis, Rafa Mas, ha empezado su intervención dirigiéndose al popular Luis Barcala: "Uusted será alcalde y nosotros su fuerte, limpia y propositiva oposición. Comenzamos un mandato de 4 años para trabajar sin descanso de cara a mejorar la vida de las alicantinas y los alicantinos". Mas ha realizado un equilibrio entre propuestas y exigencias, pero ante todo ha tendido la mano a los populares para que eviten a Vox.

"Nuestra ciudad tiene muchos retos que abordar durante esta legislatura. No tenemos tiempo, no hay más excusas, no podemos permitir otros 4 años de inacción por parte del gobierno municipal", ha indicado. Para el regidor de Compromis, "el primer reto al que nos enfrentamos es el de acabar con la enorme desigualdad que sufren los barrios de nuestra ciudad. Por eso, tenemos que apostar por la cohesión social y la equidad, generando oportunidades y, por tanto, libertad".

Mas ha situado la desigualdad en el centro de su discurso y ha reclamado que "no podemos permitir que en esta ciudad la pobreza se herede, porque no hay ejercicio de libertad, ni posibilidad de elegir, para aquellas personas cuyas vidas están condenadas a la miseria y a la precariedad desde la cuna".

El edil le ha recordado a Luis Barcala su obligación de "obligación reforzar y modernizar la Administración pública que ustedes tienen el deber de gestionar para que sea eficiente y eficaz; para que solucione de forma rápida y diligente los problemas, necesidades y tramites de los alicantinos". Para Rafa Mas, es "primordial poner a punto los servicios públicos ampliando el personal que deberá ser público, acabando con la precariedad en la Administración; garantizando la carrera profesional de las y los empleados públicos y mejorando los recursos materiales, porque solo así podremos dar un servicio público de calidad".

Mas reclamó la igualdad entre barrios en relación a los servicios y ha marcado algunos retos "imperativos". "Por salubridad, acabar con el estado de suciedad crónica que sufre nuestra ciudad, y que nos ha situado por segunda vez consecutiva durante su mandato como la penúltima ciudad más sucia de España y entre las ciudades en las que peor se gestionan los residuos". "No podemos permitir que las contratas campen a sus anchas en nuestra ciudad; que aumenten sus beneficios a costa de las y los trabajadores, y que ejecuten un servicio muy deficitario sencillamente porque ustedes se lo han permitido por la falta total y absoluta de control. Esto no puede volver a suceder", ha subrayado.

Para Compromis, otro gran reto es la emergencia climática, por "mucho que haya negacionistas con los que ustedes gobiernan en otras instituciones". La formación ha indicado puntos como que la isla de Tabarca sea declarada "Reserva de la Biosfera".

Por último ha apuntado como reto, abordar es la transformación de la economía para "hacerla más competitiva y sostenible, abriendo camino a nuevas oportunidades de negocio y a empleos de calidad; apostando por la industria, la innovación y por un turismo de calidad, un turismo respetuoso, vinculado a nuestro patrimonio y a nuestra cultura, que disfrute de nuestros espacios naturales, de nuestra gastronomía... y no como en estos 4 años, en los que se ha apostado por un turismo de excesos, de borrachera y cada vez de menor calidad, abandonando, hundiendo o privatizando nuestro patrimonio en aras de un turismo que todo lo arrasa y que, por tanto, desprecia nuestra identidad e historia".

Por último, ha concluido ofreciendo una lealtad institucional y "un trabajo serio y riguroso, para trabajar en favor del interés general y la justicia social, y diálogo para consensuar lo que sea más beneficioso para Alicante, con el fin de que usted no tenga la tentación de pactar con los ultras que niegan la violencia machista, el cambio climático y la evidencia de la ciencia, con quienes vinculan la inmigración con la delincuencia".