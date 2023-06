Un joven británico ha revelado cómo se le prohibió volar con easyJet durante una década después de ser confundido con un delincuente convicto con el mismo nombre. Kieran Harris, el afectado, incluso vivió el allanamiento de su casa por parte de la policía a raíz del mismo error.

Harris, de 21 años y oriundo de Parkgate en Cheshire, se enteró de la prohibición de viaje con la aerolínea apenas un día antes de sus vacaciones planeadas a Alicante. Según Harris, easyJet lo confundió con un delincuente también llamado Kieran Harris, con idéntica fecha de nacimiento, quien había sido condenado a 12 semanas de prisión por comportamiento agresivo y abusivo en un vuelo de easyJet en 2021.

10 años sin poder volar con easyJet

A pesar de haber reservado su vuelo para el 25 de mayo con un mes de antelación, Harris recibió un correo electrónico de la aerolínea la víspera de su viaje que decía: "Debido a un comportamiento perturbador anterior", tenía una "prohibición de vuelo de 10 años hasta el 15/03/2031".

Harris, quien actualmente está formándose como auditor, recibió las disculpas tanto de easyJet como de la Policía Metropolitana tras demostrar su identidad. Aun así, considera cambiar de nombre después de una serie de contratiempos, incluyendo el allanamiento de su casa por la policía el año pasado.

Sobre el correo electrónico de easyJet, Harris comentó: "Estaba destrozado. No podía entenderlo. Ya no estaba en la reserva, no tenía un asiento en el vuelo y no tenía sentido ni siquiera ir al aeropuerto."

En cuanto a la incursión policial, su madre, Sheena Harris, de 54 años, describió la experiencia como "muy aterradora" y "bastante traumática".

Una experiencia "increíblemente estresante"

A pesar de que easyJet levantó finalmente la prohibición después de que Harris proporcionara una foto de su pasaporte, él calificó la experiencia como "increíblemente estresante" y declaró: "Esto ha hecho que sea menos probable que quiera volar con easyJet en el futuro."

Por su parte, tanto easyJet como la Policía Metropolitana emitieron disculpas públicas por el error. Un portavoz de easyJet manifestó su pesar por el incidente y ofreció un gesto de buena voluntad en reconocimiento a la frustración que la experiencia pudo haber causado a Harris. Asimismo, un portavoz de la Policía Metropolitana confirmó que se habían enviado disculpas por escrito a Harris por la identidad equivocada.