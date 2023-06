A cuadros se están quedando muchos alicantinos y turistas. O casi mejor habría que decir rayados al contemplar el paso de cebra provisional de color amarillo que se ha colocado en el cruce entre la avenida Jaime I y la calle San Vicente de Alicante con motivo de las Hogueras. Y no es precisamente por el color si no porque las rayas de la cebra no han quedado muy simétricas que digamos.