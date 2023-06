Ya están aquí. Tras una espera que a muchos se os ha hecho larga, las Hogueras de San Juan ya han comenzado. La ciudad entera se prepara para vivir una nueva edición de estas fiestas, que prometen quedar en el recuerdo de todos.

Una de las grandes protagonistas de estas Hogueras es Belén Mora Rosado, Bellea del Foc 2023. Si bien la hemos visto en el pregón del pasado 2 de junio y en números actos más, la realidad es que Belén es una vecina más de Alicante. A sus 26 años, la joven está estudiando un Máster Oficial en Organización de Eventos, Protocolo y Relaciones Institucionales en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo (IMEP) mientras compagina su formación con las actividades de estas semanas.

INFORMACIÓN ha hablado con Belén en las instalaciones de IMEP sobre su futuro y sus expectativas para las Hogueras de este año. Estudios, profesión, experiencias, sueños y mucho más.

La necesidad de reinventarse

Al igual que muchos otros jóvenes de todo el país, Belén tuvo que interrumpir sus estudios por la pandemia. “Estudié Publicidad y Relaciones Públicas, trabajaba en el departamento de eventos de una agencia y me encantaba” recuerda la Bellea del Foc de este año. Con la necesidad de reinventarse y adquirir más herramientas, hizo un máster en Marketing Digital. Sin embargo, algo estaba fallando…

“Yo necesito del contacto con las personas, echaba mucho de menos los eventos y el máster que estoy haciendo en IMEP me ayudo a conectar con este mundo”, asegura Belén. Si bien trata de asistir a todas las clases de manera presencial, Belén destaca la flexibilidad que le brinda la universidad para acomodar las clases a las actividades de Hogueras. “Puedo compaginar todo lo que tengo en estas fechas con las clases online, por lo que no me pierdo nada”, comenta la joven.

Una profesión que demanda responsabilidad y empatía

La carrera que está siguiendo Belén capacita a los futuros event manager surgidos en Alicante. Este perfil es el encargado de organizar eventos, y debe estar enfocado en brindar experiencias inolvidables a las personas. Para Belén, “las cualidades que debe tener un profesional del protocolo son empatía, responsabilidad e ilusión”. Empatía para conocer al cliente y detectar qué necesita; responsabilidad para tener todo controlado y tomar las decisiones correctas; e ilusión porque, como dice Belén, “con ilusión vas a todas partes”.

El futuro de esta profesión es prometedor. Al igual que Belén, muchos profesionales coinciden en que muchas veces no se le da la importancia que se merece al apartado de protocolo de ciertas instituciones. “Es muy importante que las personas sean conscientes de todo lo que significa este trabajo; la profesión es muy bonita, pero muchas veces es dura porque hay que tomar decisiones que pueden marcar un antes y un después”, agrega Belén.

"Este año tengo una visión más cercana al campo de batalla del trabajo de los profesionales de nuestro sector"

La joven Bellea del Foc explica que el trabajo en el sector del protocolo se relaciona con el marketing experiencial. “A veces nos tiramos meses organizando un evento que luego dura unas pocas horas, pero la sensación y todo lo que se vive hace que valga la pena”, asegura Belén, quien remarca el rol que juegan las experiencias en el día a día de un profesional del protocolo y la organización de eventos.

Hogueras 2023, donde la ilusión y las experiencias se fusionan

Las Hogueras de San Juan 2023 significan para Belén un punto de encuentro entre vivencias y emociones. Todo a lo que la joven se refiere respecto a su futuro profesional se resume en lo que hoy está viviendo la ciudad de Alicante. “Quiero disfrutar de momentos únicos y dejarme sorprender por las Hogueras”, concluye Belén, consciente que su futuro esará ligado a los grandes eventos.