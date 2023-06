Manuel Jiménez, "la que has liado pollito". Bajo una pérgola un ave de corral se refugia de la que le viene encima "como pollo sin cabeza". Así representa el artista Paco Giner en la hoguera especial de Polígono de San Blas el caso del supuesto troceo de contratos en el Ayuntamiento de Alicante para varias actuaciones en la partida rural de la Alcoraya que ha llevado a los juzgados al exconcejal de Fiestas y que, por ahora, han acabado con la carrera política del que fuera también presidente de la Federació de Fogueres.

El caso Pérgola es una de las excepciones a la pobre crítica política que en general ofrecen este año los monumentos plantados en las calles de Alicante. Poco colmillo han tenido los artistas para tratar la actualidad tras el vuelco electoral y predominan de largo asuntos como el cambio climático y el drama de la inmigración que intenta abrirse paso en el Mediterráneo buscando una vida mejor sobre la sátira política que hasta la interrupción por la pandemia no dejaba títere con cabeza.

La instrucción judicial abierta a Jiménez también se toca en una de las escenas de la Especial de Sagrada Familia "This is love?" (¿esto es amor?), de Pedro Santaeulalia, donde el exedil no se quiere poner bajo la pérgola hasta que la concejala socialista Ana Barceló, nacida en Sax, no se aprenda el himno de Alicante. Sentados en el restaurante de First Dates están el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y la vicepresidenta Yolanda Díaz; el alcalde Luis Barcala con la exvicealcaldesa Mari Carmen Sánchez; y Toñi Martín-Zarco, presidenta de las Hogueras, con David Olivares, posible candidato a la sucesión en las elecciones a la Federació que se celebrarán este verano.

Barcala es de los pocos que repite, como "Gasbarcala", el todopoderoso rey Gaspar alicantino en un guiño a la Navidad que cobra enteros en la ciudad. "Lleva la vara de mando en lo alto porque lo han vuelto a reelegir", explica el artista Jose Gallego en plena plantà de "Poesía eres tú", en el distrito de Sèneca-Autobusos.

Catorce pollastres azules

En "Contrastes", la hoguera del Polígono, también se recoge el resultado del "gallinero", en referencia a la nueva corporación de Alicante, con 14 pollastres azules (PP) que continúan teniendo la llave; 8 rojos "después de un resultado desastroso"; 4 verdes, de Vox, "algo sacarán aunque sea poquito", 2 "pollastres tarongeta que en muchos lugares ya han hecho la maleta", en alusión a Compromís; y uno morado, "que parece que está caducado": el único edil de Esquerra Unida. "Es una hoguera con bastante crítica local, con Manolo Jiménez y otros pollos del corral", señalaba el presidente de la comisión Néstor Álvarez sobre el contenido acompañado por la belleza del distrito.

Los líos entre Shakira y Piqué tienen también repetida presencia. "Quieres volver, lo suponía, dándole like a la foto mía", canta ella en Sèneca. "Shaki, ha llegado una carta de Hacienda a casa", dice el futbolista; a lo que la cantante responde, vía grupo de whatsApp, "que la pague tu madre". Él replica "yo no pago nada, que me acabo de comprar un Twingo". "Geri, ¿vienes a comer a casa?", tercia en la conversación Clara Chía, la nueva pareja de Piqué; y Shakira cierra con un "clara-mente, eres tonta". Todo ello, y más, en las cartelas de la crítica de la hoguera del Polígono de San Blas.

Una de las pocas que hablan de política sin tapujos es la hoguera de Calderón de la Barca-Plaza de España. Allí aparece el rey emérito, devaluado, buscando a su nieto Froilán. "Lo que veis ya no tiene valor. Se ha devaluado con el tiempo. Con la importancia que tenía y ahora su valor es casi cero. Parece que de la peseta hablemos pero podría ser también...del emérito", relata el artista que atrapa a Juan Carlos I entre un montón de las antiguas monedas españolas ya fuera de circulación.

El constructor Vicente Martínez, que planta este monumento en tercera categoría, apunta contra Ayuso, cual hada madrina con su corona. La crítica contra la presidenta madrileña es, en este caso, mordaz: "piensan que es la bruja buena o eso dicen desde la capital. Pero no lo tenemos tan claro si preguntamos en un hospital, De las residencias ni hablar, que al final nos van a encerrar".

Un torero, conseller

También arremete contra el pacto PP-Vox en la Generalitat: "¿Se imaginan a un torero de consejero de cultura? Parece un chiste...pero no", se puede leer en esta hoguera sobre el cargo que ostentará el diestro Vicente Barrera en el Consell.

La próxima desaparición de "Sálvame" y la crisis de los programas rosas de televisión es otro tema que aparece en las Hogueras de este año. En este distrito aparece su presentador más habitual, Jorge Javier Vázquez, subido con una maleta en la mano sobre un corazón que lleva el cartel de "Se vende", mientras en Séneca se anuncia "¡Hoy en Telecirco, programación especial poética!".

El monumento, dedicado a la poesía, tiene espacio para la seriedad en un sentido homenaje a los poetas Miguel Hernández, Gabriel Miró, Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado.

La travesía de los migrantes en busca de una vida mejor es una de las escenas más destacadas en el distrito Port d'Alacant. Planta junto a ese Mediterráneo que tantas vidas se ha tragado, una obra de Primera categoría que alude asimismo a la valla de Melilla. La hoguera de Florida-Portazgo, que el año pasado se llevó el primer premio, cuenta también el drama de la migración y la aventura de miles de personas por vivir una vida mejor.

Pactos PP-Vox

La economía y la guerra se tocan de puntillas. Putin, con cuernos de diablo, y Zelenski, líderes ruso y ucraniano en combate, están en una de las escenas de la Especial de Carolinas Altas, que también habla de la inmigración, con tumbas de piedra por las personas fallecidas en el intento; o el Hércules; así como de los pactos PP-Vox, representados como tulipanes amenazados por unas tijeras de podar.

Mientras la foguera de Carrer Sant Vicent, obra del artista Víctor Navarro, muestra "El paraíso de tú-tan-pastón", con imágenes de personajes como Fernando Roig, Juan Roig, Amancio Ortega, Florentino Pérez o Benzemá.

Hércules

Hablando de fútbol, las Hogueras no podían olvidarse del Hércules. Titulares como "A dos victorias de jugar en Europa", o "El Hércules retorna a Primera División" adornan la hoguera Maisonnave en un guiño a INFORMACIÓN, pues reproduce varias portadas con la fantasía de un cambio de dueño del club, que en manos de Amancio Ortega "tendrá superávit".

La violencia machista, con mensajes como "Ni una menys", "No violència masclista, ens volem vives" y el número 016; y las vacunas, con un homenaje al Doctor Balmis, que llevó la inmunización contra la viruela a América y Asia, son otros asuntos de los que se hacen eco este año las Hogueras de Alicante dentro de una amplia variedad temática en sus 89 monumentos adultos que mañana valorará el jurado.