Fue en formato agenda privada, pero lo cierto es que el paso de Alberto Núñez Feijóo este viernes por Alicante, coincidiendo con las Hogueras, no pasó precisamente desapercibida. El líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno llegó a la ciudad a última hora de la tarde acompañado por el futuro jefe del Consell, Carlos Mazón, con el objetivo de conocer la fiesta de cerca. Eso le llevó a visitar alguno de los monumentos, como el de Diputació-Renfe, ganador este año del primer premio. Su intención era la de realizar un recorrido alejado de los focos mediáticos, algo que logró solo en parte. Lo que no pudo evitar fue captar la atención de las numerosas personas que transitaban por las calles, y que no desaprovecharon la ocasión para sacarse fotos con él e incluso vitorearlo a gritos de «presidente».

Tanto Feijóo como Carlos Mazón coincidieron por la mañana en Madrid en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de esta Comunidad. Fue un foro en el que, como cabía esperar, el presidente nacional del PP tuvo que lidiar con las preguntas relacionadas con los pactos entre su partido y Vox, incluido el de la Comunidad Valenciana, que calificó de «inevitable» por los votos logrados por los de Abascal. Así que, quizá para desconectar del ambiente preelectoral y del ruido mediático, el presidente del PP nacional decidió viajar hasta Alicante, previa invitación de Carlos Mazón. El candidato a la presidencia del Gobierno llegó en AVE a la estación de Renfe poco antes de las ocho y media de la tarde, donde fue recibido por el propio Mazón, que había viajado antes desde Madrid. Junto a él se encontraban el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, el presidente provincial del PP, Toni Pérez, y las concejalas del Ayuntamiento alicantino Cristina García y Cristina Cutanda. La visita había sido organizada con suma discreción, aunque fue pisar las calles de Alicante y desatarse todo un alboroto. Y es que la comitiva encabezada por Feijóo se dirigió a pie desde la estación hasta la hoguera de Diputació-Renfe, ganadora este año del primer premio, en un trayecto en el que ya fueron numerosas las personas que se percataron de su presencia y empezaron a hacerse selfis con él. Tampoco faltaron las felicitaciones e incluso algún que otro grito augurando su acceso a la presidencia del país. Con todo, fue ya en el propio monumento fogueril donde Feijóo, siempre acompañado por Mazón, se dio un auténtico baño de masas, con la dedicatoria incluida del pasodoble «A la llum de les Fogueres» a cargo de un grupo de jóvenes pertenecientes a esta hoguera. Después ya accedió al Palacio de la Diputación, justo al lado, desde donde tenía previsto seguir realizando un itinerario por distintos puntos de la ciudad. En concreto, Mazón y Barcala acompañaron a Feijóo al Desfile Folclórico para que viera uno de los actos centrales de esta jornada de viernes, donde se reunió con otros miembros del gobierno local de la ciudad de Alicante y donde pudo saludar a las Belleas del Foc. Tras degustar la tradicional coca amb tonyina, los anfitriones acompañaron a Feijóo hasta el barrio de la Florida para que conociera de primera mano la Hoguera Florida-Portazgo, donde alabó su remate y donde charló con miembros de la comisión. Aunque de forma discreta, el presidente nacional del PP habrá sido el único candidato de las próximas elecciones generales que habrá pasado por las Hogueras de Alicante, un evento por el que no se han dejado ver los líderes del resto de formaciones políticas.