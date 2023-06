¿Cómo va a ser la penúltima mascletà del ciclo de Hogueras?

Hemos preparado una mascletà con un principio aéreo con color. Serán tres fases, donde se alternarán efectos como silbatos, sirenas, además de una parte digital terrestre. Queremos que el principio no sea monótono, que la gente no esté a la espera del terremoto final. El cuerpo principal tendrá seis fases de fuego, con acompañamiento aéreo. Para terminar, habrá terremoto terrestre y el colofón aéreo. Esperamos que dure seis minutos, con 140 kilos de material reglamentario, aunque ese dato es accesorio, no determina nada en una mascletà.

Su pirotecnia aún es joven, pero siempre dicen que Alicante es una ciudad especial...

Así es, porque fue la primera gran plaza donde lanzamos tras nuestra fundación, por lo que para nosotros es emocionante. La empresa se creó en 2018 y en 2019 ya estuvimos en Alicante.

¿Y cómo es Alicante?

Es un lugar muy agradecido, donde el público se vuelca con el pirotécnico, aunque a su vez es muy entendido. En Alicante no vale lanzar cualquier mascletà, hace falta dificultad.

¿Qué les parece que el Ayuntamiento haya aumentado el presupuesto, igualando los 8.500 euros que se pagan en las Fallas de València?

Está claro que si pagan más, pues ayudan a que las pérdidas sean menores. Pero aún así, es importante decir que hacemos un esfuerzo por disparar en lugares como las Hogueras de Alicante. Es curioso la de gente que se reúne para ver la mascletà, el dinero que se genera, y que nosotros vamos a pérdidas.