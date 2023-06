“Vamos a seguir luchando”. Sin titubeos ni medias tintas, las asociaciones de supervivientes de cáncer en la provincia de Alicante lo tienen claro: que la ley del olvido oncológico no se apruebe no es una opción.

El inesperado adelanto electoral para el próximo 23 de julio, con la consiguiente disolución de las Cortes Generales, ha supuesto la paralización de muchas leyes que se encontraban a punto de ser aprobadas, entre ellas la del olvido oncológico, que nacía con la intención de impedir la discriminación que padecen los supervivientes de cáncer. La propuesta permitía a las personas que hubieran superado esta enfermedad hace más de cinco años no tener problemas con los bancos o las aseguradoras a la hora de solicitar sus servicios.

“A nivel psicológico el tener que estar recordando a la gente que has tenido cáncer te deja muy mal”, asegura Pilar Flores, gerente de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y quien además ha colaborado de forma estrecha con el gobierno para sacar adelante el texto legislativo. “A los supervivientes no tener la ley en marcha les perjudica en todos los niveles, sobre todo a los que lo han padecido más jóvenes y a los que se lo recuerdan cada vez que quieren realizar trámites bancarios”.

“Un superviviente de cáncer en la infancia que tiene ahora 32 años, después de 22 años desde que superó la enfermedad, tiene problemas para pedir una hipoteca, para solicitar un crédito con su pareja para hacer una reforma o incluso para renovarse el carnet de conducir o tener acceso a los seguros privados de salud que ofertan las empresas a sus trabajadores, siempre son rechazados y marcados”, indica Flores. “Si un niño menor tiene un delito penal, cualquiera, el más grave, cuando pasa la condena y pasan los años pueden solicitar que se borre su historial, un superviviente de cáncer no”.

En el mismo sentido se pronuncia Pablo Enriquez Valens, presidente de la Asociación de Alicante para la Lucha contra el Cáncer. “Si ven que has tenido cáncer las compañías huyen de todo lo que huela a enfermedad grave, es como decirles que has tenido un infarto, las aseguradoras no quieren saber nada de ti o te sale más caro porque la gente se queda con el estigma y necesitamos que eso desaparezca”.

“Las cosas que están bien hechas lo están las haga quien las haga”, asegura Enriquez. “Pedimos que esta ley no se olvide si cambia el color del gobierno en las próximas elecciones y que se mantenga tal y como está porque son medidas que son buenas para todos los pacientes oncológicos que lo necesitan más que nunca”.

Por su parte, Pilar Flores señala que por el momento ha recibido la comprensión y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos aunque reconoce que con el adelanto electoral les han echado “un jarro de agua fría”. “Llevamos más de un año trabajando porque esta ley sea una realidad y cuando lo ves tan cerca y dices “lo van a hacer ya”, de repente ocurren cosas como estas y toca volver a empezar. Esperamos que con el nuevo gobierno se logre poner en marcha”.

La puesta en marcha de esta nueva ley no es solo una reclamación que realizan las asociaciones oncológicas en nuestro país sino que el anuncio tenía como objeto cumplir con una normativa europea. La UE señaló el pasado año que antes de 2025 todos los países miembros debían tener una ley de derecho al olvido oncológico para que no se tuviera en cuenta el historial de los pacientes cuando hubieran pasado 10 años desde que finalizaron el tratamiento o cinco en el caso de los menores de edad. Algunos países como Francia, Italia, Portugal o Países Bajos ya cuentan con ella.

“No necesitamos recordarlo a cada gestión”

Laura Mora y Lorena Aparisi son dos supervivientes de cáncer infantil que lucharon desde dentro de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la C. Valenciana (Aspanion) para que esta ley fuera una realidad. Ellas mismas han sufrido en varias ocasiones esta discriminación y aseguran que es fundamental que el siguiente gobierno la saque adelante esta medida.

Laura Mora tiene ahora mismo 35 años y es superviviente de un cáncer infantil, un osteosarcoma en el fémur derecho que le detectaron en 1999 cuando tenía 11 años. “Estuve con quimioterapia y cirugía casi dos años y a los 18 me dieron el alta definitiva, desde entonces no he tenido ningún problema relacionado con ello”, asegura.

Sin embargo, donde Laura sí que ha encontrado más impedimentos ha sido a la hora de realizar trámites “del día a día”. “Al pedir un préstamo con mi marido para hacer una reforma no tuvimos problemas para conseguir el crédito pero sí con el seguro de vida que tiene asociado, la aseguradora no quería hacérmelo a mí. Finalmente, conseguimos que me lo dieran pero no con las mismas condiciones, a mi marido le cubrían varias situaciones y a mí solo el fallecimiento”, explica Laura Mora.

En el caso de Lorena, superviviente de una leucemia linfoblástica aguda a los 12 años, sus reivindicaciones se enfocan más al ámbito laboral. “He tenido muchos problemas a la hora de acceder al mercado de trabajo, en todas las empresas en las que he hecho entrevistas me han preguntado por mi enfermedad oncológica y por ella me han echado para atrás en muchos procesos”, señala Aparisi.

A sus 37 años Lorena tiene trabajo estable desde hace dos años en un hospital público “donde no hace falta entrevista” y asegura que lo que más le gustaría es que con esta nueva ley la reinserción laboral sin discriminación fuera una realidad. “El haber tenido una enfermedad oncológica no nos marca, ni nos hace perder aptitudes para el trabajo, ni nos hace peores personas, al contrario, tenemos muchas más ganas de trabajar y de tener una vida normal; solo queremos normalidad”.

Ambas trabajan “siempre de la mano” desde el grupo de supervivientes de Aspanion donde durante el último año han puesto su esfuerzo en el derecho al olvido oncológico. “Muchas veces solo te afecta en el puro trámite pero dejar atrás esta vivencia es un derecho que, simplemente por salud mental, no deberíamos estar recordándolo a cada gestión”, asegura Laura.