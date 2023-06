La proliferación de mosquitos, que sufre un repunte con las altas temperaturas tras las lluvias de primeros de junio, ha obligado a las empresas de control de plagas a aplicar un plan de choque para reducir la población de ejemplares adultos de estos insectos con tratamientos de refuerzo por toda la provincia de Alicante con brigadas terrestres, cañones, drones y helicópteros.

No solo en verano. Las compañías que se dedican al control de los mosquitos ya aplican durante todo el año tratamientos preventivos, que son los más efectivos, a consecuencia del cambio climático que provoca que estén presentes ya casi durante todo el año.

Esta tendencia se ha venido observando en los últimos años y supone que la vigilancia de mosquitos no pare ni en invierno ya que hay muchos días en la provincia en esos meses en que la temperatura no baja de 18º o 20º grados. La prevención en invierno ayuda a que los picos de mosquitos en los meses cálidos no sean tan intensos, señala el doctor Rubén Bueno, director técnico en la empresa Lokímica.

Estas tarea se realizan "a través del uso de productos inocuos que actúan únicamente contra los mosquitos, pero no afectan al resto de flora y fauna del medio ambiente", explican desde Lokímica, que ha intensificado los trabajos en aquellas zonas donde se han detectado focos de mosquitos.

El control se intensifica en sumideros naturales de agua como saladares, zonas de marjal, pantanosas o lagunas, y en las ciudades en las redes de imbornales de aguas pluviales.

En la Mancomunidad de L’Alacantí, trabajan en Alicante, en concreto en la zona de Urbanova, con especial énfasis en los saladares, el paseo marítimo y los imbornales; así como Bacarot, Rebolledo, Fontcalent, la Serreta, el barranco de las Ovejas, el cauce del barranco de Santa Faz, Villafranqueza, la Albufereta y el Pla de la Vallonga. Así como el área de Tángel-Monnegre y la zona inundable de la Huerta.

En El Campello la actuación afecta al Río Seco, Venta Lanuza, Cala Merced y la zona de la depuradora. En Mutxamel al cauce Almajada; en Sant Joan d’Alacant a Benimagrell y la zona trasera del hospital; en Sant Vicent del Raspeig a las urbanizaciones y los canales exteriores de Cemex; y en Agost a la rambla y las balsas de riego de la carretera de Novelda.

En la Mancomunidad del Vinalopó, la compañía ha realizado tratamientos en Elda, Petrer, Monóvar y Sax. Finalmente, también actúa en localidades como Novelda, Villena, Monforte del Cid, Pinoso, Villajoyosa, Dénia, Teulada, Alcoy o Yecla, en la provincia de Murcia, entre otros.

Mosquito tigre

Las actuaciones se realizan para controlar la población de dos tipos de mosquitos: el tigre (Aedes albopictus) y el mosquito común (Culex pipiens).

Lokímica utiliza medios como drones o helicópteros donde consideren necesario y la localización de los puntos de actuación lo requiere, por su difícil acceso. Para combatir la proliferación de mosquitos en la costa mediterránea y en toda la geografía española, la empresa de control de plagas aporta todos sus medios terrestres y aéreos para luchar contra estos insectos.

"Trabajamos con el objetivo de realizar tratamientos e inspecciones de focos, como es el caso de los saladares de Urbanova y otras localizaciones. El resultado de estas actuaciones ya está teniendo sus frutos y todas las zonas están bajo control, lo que nos llevará a una mejora de la situación en estas próximas semanas", afirman.

Rubén Bueno trabaja en el control de plagas, de los insectos y de organismos nocivos en general. Segín explica, "todo va en función de las condiciones climatológicas, que han favorecido la proliferación de mosquitos estos días". Las aguas estancadas y las temperaturas elevadas son factores que explican ese incremento.

Cuando llueve en meses de temperaturas suaves, en función de cuánta agua se acumula, seguidamente aparece el foco.

"Las condiciones ambientales este año han favorecido su expansión. En todo el Mediterráneo está pasando". Los tratamientos antimosquitos se mantienen ya en invierno debido a que cada vez son más suaves y secos, y se incide en donde haya agua estancada de forma permanente. En los meses de más calor, y sobre todo tras episodios de lluvias, el control se intensifica hasta que baje la población de mosquitos.

Nueva web

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha impulsado el proyecto Mosquito Alert como herramienta para mejorar el control y vigilancia de los mosquitos que pueden transmitir enfermedades.

Esta plataforma permite a cualquier persona aportar información sobre la presencia y actividad de los mosquitos a través de una app con el lema "Si te pica, ¡notifica!", dentro del Plan Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de las enfermedades transmitidas por vectores.

El objetivo es estudiar la expansión del mosquito tigre más allá de su límite conocido de distribución en España; generar el primer mapa de picaduras de España para identificar dónde y cuándo hay una mayor interacción entre humanos y mosquitos; ampliar los conocimientos sobre la distribución del mosquito del Japón en la cornisa cantábrica; y detectar la posible llegada del mosquito de la fiebre amarilla.