El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha vuelto a dejar a los agricultores de la provincia de Alicante con menos agua del trasvase Tajo-Segura de la que estaba autorizada enviar en el mes de junio.

A los campos alicantinos solo llegarán 4 hectómetros cúbicos porque de los 15 aprobados hay que descontar 0,86 hectómetros cúbicos para Castilla-La Mancha, en concreto para al abastecimiento a la Cuenca Alta del río Guadiana, y 10 hectómetros cúbicos también para el consumo urbano pero en este caso de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Una medida que condiciona gravemente la dispobilidad de caudales de riego en las zonas de cultivo de la Vega Baja y el Baix Vinalopó al inicio del verano que es, precisamente, cuanto más agua necesita el campo.

Como este diario publicó el pasado lunes, el Gobierno central ha decidido reducir este mes de 20 a 15 hectómetros cúbicos la transferencia hídrica entre ambas cuencas. Cinco hectómetros cúbicos menos del límite decretado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura ante el riesgo de que el sistema pase a nivel 4 en noviembre si persiste la actual sequía.

Pero los técnicos han acordado fijar el nivel 3 de riesgo por déficit hídrico, tal y como se venía adelantando en las previsiones de los meses anteriores. Por ello, en aplicación de la normativa vigente, se podría autorizar un trasvase de forma discrecional, pero motivada, de hasta 20 hectómetros cúbicos para este junio. Una cantidad que el Ministerio de Teresa Ribera ha decidido rebajar a 15 hectómetros cúbicos.

Asaja Alicante valora "muy negativamente" la decisión de la ministra Teresa Ribera de recortar una vez más el trasvase Tajo-Segura. "Y más en estas fechas, a finales del mes de junio, al inicio del verano, cuando más nos hace falta el agua, cuando los árboles y las hortalizas deben regarse más para poder sacar nuestras cosechas adelante", ha señalado el presidente de la organización agraria, José Vicente Andreu, advirtiendo de que las consecuencias de este nuevo recorte del trasvase supondrá "peores cosechas, pérdida de rentabilidad y menor cantidad de productos para los ciudadanos".

En su opinión "estamos ante otra clara muestra, una más, de que este Gobierno siempre toma decisiones que perjudican a la provincia de Alicante. De nuevo la ministra castiga a la agricultura alicantina basándose en una medida política que va en contra del informe emitido por los técnicos de su propio Ministerio".

Cabe recordar al respecto que en los últimos cuatro años se han aprobado una veintena de recortes del trasvase Tajo-Segura.

Por último Andreu ha lamentado que de los 15 hectómetros cúbicos de agua trasvasada y desalada con los que debía contar este mes la provincia para el inicio del verano, "la realidad es que no vamos a recibir ni 5 hectómetros cúbicos, una cantidad absolutamente insuficiente para poder atender los cultivos del sur de Alicante".

Tambien el alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, se ha reunido este martes de forma urgente con los regantes para valorar la decisión del Gobierno central de reducir en cinco hectómetros cúbicos el envío de agua a la provincia desde el Tajo.

Ruz ha tachado de una “nueva cacicada” la directriz del presidente Pedro Sánchez dentro de la política del agua del Gobierno de España que “está condenando al campo de Elche”. Pero ha asegurado que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni vamos a mirar para otro lado”. Como primer paso, el gobierno municipal de Elche ha decidido crear la Mesa Local por el Agua, donde estarán representados los regantes y agricultores, pero también todos los partidos políticos, ya que, en palabras del primer edil, “estamos ante una cuestión que afecta a todos y debemos de ir de la mano”.

Por su parte la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante, Ana Serna, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de condenar a la desertificación a la provincia de Alicante. “Una vez más, el Gobierno del PSOE castiga a los agricultores y regantes de la Vega Baja y reduce de forma arbitraria el trasvase, incluso por debajo de lo que autoriza la normativa”, ha apuntado la responsable provincial, quien ha recordado que la entrada de nivel 3 por déficit hídrico permitía realizar un envío de hasta 20 hectómetros cúbicos, “que al final han quedado reducido a 15”, ha indicado Serna, quien ha avanzado que el Ministerio de Transición Ecológica “amenaza incluso con cerrar el trasvase el próximo mes de noviembre si persiste la escasez de lluvias”.

Para Serna "la ministra Teresa Ribera ha demostrado a lo largo de esta legislatura que desprecia profundamente el Levante español y la agricultura de esta provincia que, no hay que olvidar, es la huerta de Europa, además del sustento de miles de familias que se ven abocadas a la pobreza por una política partidista y sectaria”.

También el número dos de la candidatura del PP al Congreso por la provincia de Alicante, Joaquín Melgarejo, ha señalado que "la provincia de Alicante lleva mucho tiempo padeciendo la falta de justificación en los recortes que tanto afectan a los regantes y al campo. Una situación que tenemos que volver a lamentar con un nuevo tijeretazo injustificado técnicamente que vuelve a dar la espalda a uno de los bienes más preciados del sur de Alicante, un sector agrícola que abastece de frutas y hortalizas a Europa”.

Para Melgarejo no existe ninguna norma que no se pueda revisar y en el caso de los planes hidrológicos ni la Directiva Marco del Agua ni el Texto Refundido de la Ley de Aguas impiden la modificación de los planes cuando sea necesario. Así lo ha indicado añadiendo que “en el caso del Tajo-Segura estamos ante unos caudales ecológicos no sustentados en estudios técnicos que habría que revisar porque puede hacerse y en ningún caso es imposible", subraya aludiendo a las últimas declaraciones sobre este asunto realizadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.