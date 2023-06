Esta es la historia de un desahucio con dos víctimas: la inquilina y la propietaria. Helena, su marido y sus dos hijos menores se han visto obligados a abandonar la vivienda de Alicante donde vivían tras un año sin pagar el alquiler a Tatiana, una joven madre soltera de 24 años que trabaja 50 kilómetros de su piso y gana menos del salario mínimo.

En torno a las 10:00 horas de este miércoles, una veintena de personas se han reunido en una conocida urbanización del barrio Juan XXIII de Alicante para apoyar a Helena y su familia (con un hijo de seis años y otro de cuatro meses) durante su desahucio. Reclaman al Ayuntamiento a la Generalitat que les den una solución, que por el momento no pasa de unas noches de albergue ya que "no hay viviendas disponibles".

Minutos más tarde ha llegado a la puerta de la vivienda Tatiana, la propietaria del inmueble, acompañada de su abogado y miembros de su familia. Esta joven de 24 años es madre soltera y trabaja en Ibi, a unos cuarenta minutos conduciendo de su casa, por lo que ha tenido que alquilar un piso en la localidad de l'Alcoià. Durante un año ha estado haciendo frente a su alquiler y a la hipoteca del piso donde vivían Helena y su familia, con un sueldo de en torno a 1.000 euros mensuales, menos del SMI.

La propietaria asegura que "no tengo nada en su contra y si les tienen que dar una vivienda social, veo perfecto que se la den" pero aunque es consciente de que necesitan ayuda "yo no puedo dársela, porque estoy en una situación casi tan mala como ellos".

En este sentido, ambas han coindido en que la respuesta al problema la tienen que aportar las administraciones, que son las encargadas de garantizar que se cumpla el derecho a un techo digno, pero que esta ayuda social no puede recaer sobre particulares que no tienen una situación económica privilegiada: "Yo no soy una gran propietaria de vivienda ni un banco", ha remarcado Tatiana.

¿Qué pasa con los niños?

A pesar de la gravedad de la situación, ni el Ayuntamiento ni la Generalitat han sido capaces de ofrecer una solución que vaya más allá de unas noches de albergue, por lo que los pequeños se quedarán definitivamente en la calle en unos días. En este caso, segñun su madre, "me dijo la asistente social que se los llevarían a un centro de menores".

Finalmente Helena y su familia han abandonado la vivienda voluntariamente junto a sus hijos, ante la mirada de Tatiana, quien no ha podido aguantar las lágrimas en varios momentos de la mañana, también acompañada de su pequeño.

Ese ha sido el amargo final de una historia en la que no ha ganado nadie, solo ha habido dolor a partes iguales.