Las Hogueras suelen estar cargadas de grandes momentos. Cada persona vive los suyos y la memoria se encarga del resto: seleccionar los mejores y clasificarlos en la categoría de inolvidables. En este sentido, pocos merecen tanto esa condición como el que compartieron Lluís y Paloma, una pareja de Alicante que protagonizaron una pedida de mano cargadísima de emoción tras la ofrenda floral celebrada el pasado 22 de junio.

Para su sorpresa mayúscula, ella acabó implicada de lleno en una escena que su prometido estuvo diseñando durante un mes y medio en su cabeza, según ha explicado la indiscutible protagonista de esta historia. En el making off de esta bonita muestra de amor también participaron los miembros de la comisión de Parque de las Avenidas, a la que ambos pertenecen. Uno de los integrantes de la Hoguera se ocupó de una misión tan básica como esencial, hacerse cargo del anillo el día de antes y entregarlo en el momento preciso, pero fueron en realidad todos, orquesta incluida, cómplices y responsables de hacer realidad una idea cuya trabajada elaboración tuvo su merecido premio.

Así se puede comprobar en el vídeo que recoge para la posteridad el momento, que guarda algunos detalles, inapreciables en la grabación y que hasta ahora sólo conocían sus dos grandes artífices. "Normalmente hacemos pasillo a las representantes y a los músicos", indica la novia, que repasa y vuelve a vivir el momento: "Y los músicos no pasaban hasta que dejaron de tocar de golpe y me sacaron al centro… pero aún no me daba cuenta". Fue en ese instante cuando su futuro marido hincó la rodilla y la emoción comenzó a desbordarla.

"No querías que te lo pidiese… pues aquí tienes", fue la improvisada declaración de él, que tuvo la deseada respuesta afirmativa. El sí de ella acabó coronando un momento celebrado por todos los presentes. Los aplausos, las incontables expresiones de felicidad y la tradicional melodía de las Fiestas pusieron la banda sonora a una historia a la que se le augura un gran próximo episodio, eso sí, todavía sin fecha exacta: "Aún no nos ha dado tiempo a sentarnos, pero si puede ser para noviembre del 2024 pero con todo el follón de hogueras no nos ha dado tiempo a verlo bien y detenidamente".