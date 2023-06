El voto de calidad que decidió el primer premio de Hogueras lo llevó a cabo un festero valenciano, tras no permitir a Pascual Domínguez, el presidente original del jurado del primer premio de Especial, emitir su voto de calidad. Este cargo pasó por decisión de los otros miembros del jurado a la siguiente persona de mayor edad que lo componía, en este caso el representante de Baver-Els Antigons.

La persona en cuestión es un fotógrafo festero relacionado con las fallas, expresidente de una de ellas, cuyo voto fue favorable a la hoguera de Diputació-Renfe, vencedora por primera vez del máximo premio de Hogueras.

Se cambiará la norma

La pasada semana, la concejal de Cultura, Cristina Cutanda, reconoció que se cambiará la normativa, tras un comité de crisis en el que Barcala rechazó pronunciarse: "Estudiaremos las bases para ver si hay alguna manera de mejorar ese conflicto de intereses a la hora de ejecutar un voto tan importante como es el de la mejor hoguera". Cutanda añadió sobre la entrega de premios, en la que ni ella ni el alcalde permitieron hablar a Pascual Domínguez, que "entendimos que sí [había pasado algo]", y que si no se dejó hablar al que era presidente del jurado en un primer momento, Pascual Domínguez, designado por Portazgo, fue porque "como es secreta la votación del jurado tampoco sabíamos qué es lo que iba a decir y no queríamos que desvelara nada".

El presidente de Fogueres Especials d'Alacant, Josep Amand Tomàs, lamentó que el supuesto no estuviera recogido en las normas: "Eso no está recogido porque tan fino no se hila. Supongo que dieron una solución sobre la marcha pensando que era la mejor. Al que beneficia, perfecto, y al que no, no".