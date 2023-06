La lista de espera para atender a adolescentes con problemas de salud mental no termina de bajar en la provincia de Alicante y en la Comunidad Valenciana. A pesar de que la Conselleria de Sanidad está intentando dotar con más personal y medios estas unidades siguen llegando nuevos casos a las consultas de los médicos y las cifras no bajan debido a la fuerte demanda de asistencia. Mientras que en adultos ya se han empezado a bajar las esperas y en algunas zonas no llega ni a una semana, en el caso de los jóvenes se mantienen las cifras en los mismos niveles y se sitúan por encima de los cuatro meses en algunas zonas. Aquellos casos de ideas suicidas que se detectan a tiempo se atienden de manera preferente, pero primero tienen que pasar el filtro de un médico de atención primaria que tiene que saber valorar la urgencia. El dato salió a relucir este viernes en las II Jornadas de la Red de Salud Mental de L’Alacantí, donde intervinieron los responsables de las unidades psiquiátricas de los dos hospitales públicos de la zona. Con estos refuerzos en la red se pretende afinar mejor la precisión del diagnóstico.

