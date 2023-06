Lo esperado. Lo merecido. Tras arrasar entre el público de Luceros, también lo ha hecho entre los miembros de jurado. Sexta victoria de Hermanos Ferrández en las últimas nueve ediciones. Dominio absoluto. Y es que la mascletà del pasado jueves 22 de junio, a cargo de Hermanos Ferrández, ha sido la ganadora de la XXXIV edición del concurso de las Hogueras 2023. Así, la pirotecnia alicantina con sede en Beniel (Murcia) recupera el dominio en Luceros, tras sus victorias consecutivas entre 2013 y 2016 y el triunfo en 2019. En 2017 y 2018, ganó la pirotecnia local de Sirvent y en 2022 se impuso Ferrández, de Redován. En 2020 y 2021 no hubo ciclo de pólvora en Luceros por la pandemia.

La mascletà ganadora, ya en los días grandes de las Hogueras, empezó con una especialmente larga traca valenciana. Luego dio paso a un disparo digital, muy madrugador, que combinó con los primeros efectos aéreos, con más presencia de silbatos. También se incluyeron humo de colores, zumbadoras, junto a truenos. Todo muy variado. A los dos minutos del inicio del espectáculo, entró en escena el fuego terrestre en un tradicional cuerpo que en su colofón llegó a tal intensidad que podría haber sido el terremoto de más de una pirotecnia. No de Hermanos Ferrández. Para ellos fueron unos preliminares que dieron pie a lo tan esperado por el público: el terremoto. No decepcionó, al contrario. Fue, como se esperaba, de los que se guardan en la retina. Tan largo como espectacular: con un tramo terrestre de sobresaliente y un bombardeo con ritmo digital de matrícula. Casi seis minutos y medio de disparo, en el que se quemaron 149 kilos de material reglamentario, rozando el límite de 150 kilos. Una mascletà que provocó el éxtasis en Luceros, y por lo visto también del jurado. Por algo Hermanos Ferrández son siempre de los más queridos en Alicante. Y lo seguirán siendo, y más ahora que han vuelto a recuperar el trono que perdieron en 2022, cuando no dispararon en unas Hogueras aún marcadas por la pandemia.

Ferrández, por su parte, cede el dominio en el concurso de mascletás, pero consigue la victoria en el ciclo de fuegos artificiales, gracias al disparo del lunes 26 de junio, según ha informado el Ayuntamiento de Alicante tras la reunión de este viernes del jurado de los dos concurso pirotécnicos.

Tras conocerse el fallo, la concejala de Cultura, Cristina Cutanda, ha valorado el conjunto de los disparos, tanto en las mascletàs como en los castillos. “El incremento del presupuesto y de la cuantía de los premios ha permitido que los pirotécnicos hayan hecho una apuesta por incrementar la calidad y la innovación a la hora de preparar cada una de las sesiones”, ha señalado la edil popular, que se estrenó en el cargo días antes del inicio de los días grandes de las fiestas. Al mismo tiempo, Cutanda ha resaltado la “multitudinaria” presencia de espectadores, “tanto en los días de Hogueras alrededor de la Plaza de los Luceros, como en la playa del Postiguet y desde cualquiera de los lugares donde se aprecian los fuegos artificiales".

El presupuesto de cada mascletà ha pasado este año de los 6.000 euros, a los 8.500 de este 2023, igualando así el precio de los disparo de las Fallas de València. A Hermanos Ferrández se le suma esa cantidad, además de 1.000 euros del premio en metálico. Por lo que respecta a los castillos, si en 2022 estaban presupuestados en 18.000 euros cada uno de ellos, este año el presupuesto pasó a 19.000 euros. La cantidad en metálico asignada para la ganadora, Pirotecnia Ferrández, es de 2.000 euros.