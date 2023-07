Un barrio parcialmente renovado y que es, en general, tranquilo. Lejos de las quejas principales de otros barrios, los vecinos de Rabasa cuentan con reclamaciones especiales. Principalmente, porque muchas de ellas no se dan ni siquiera en las propias calles del distrito, sino justo fuera. Esta situación, que puede parecer paradójica, se da porque en las afueras del barrio es donde se concentran la mayoría de conflictos. A los cazadores procedentes de Orgegia y los escombros que depositan algunas personas en los caminos que rodean a los lagos, se suma la llegada de personas sin hogar procedentes de otras partes de la ciudad, desplazadas por la ordenanza de mendicidad.

La presidenta de la Asociación de Vecinos de Rabasa, Loli Gallego, lamenta que aunque se ha pedido una reunión a diferentes concejalías del Ayuntamiento de Alicante para tratar este tema, no se ha obtenido respuesta: «Con las personas que se encuentran sin techo nos consta que los están mandando a Rabasa. No es que no queramos que estén aquí, pero no nos parece justa su situación», explica.

Los vecinos insisten en que no es un problema de convivencia y que no generan problemas, sino que se trata de un asunto humano. Carlos Sapena, miembro de la asociación vecinal, señala que hay que dar una solución: «Como persona empatizas con sus problemas. Muchos de ellos tienen una historia muy dura detrás». En el monte junto a las Lagunas de Rabasa hay desde hace varios meses una quincena de tiendas de campaña, alejados del barrio pero visibles desde él.

Otra de las problemáticas de las Lagunas de Rabasa es la multitud de escombros que se encuentra en el camino que las rodea. A ambos lados del recorrido, sacos con restos procedentes de la construcción, muebles, neumáticos y demás desperdicios ocupan el espacio.

A estos problemas se les suma la escuela de verano, que ha costado poder llevar a cabo por la falta de recursos e instalaciones, según aseguran fuentes municipales. La presidenta de la asociación de vecinos explica que pese a la falta de presupuesto, finalmente se han conseguido tres días a la semana de actividad: «Al final hemos podido conseguir tres días para que los chavales estén ocupados, lunes, miércoles y viernes».

Desperfectos

Algunos vecinos lamentan que las calles se encuentran llenas de desperfectos y que se puede mejorar su mantenimiento: «Hay baldosas que llevan meses y meses rotas, es una cuestión de dejadez», lamenta Ventura Fernández, residente en el barrio.

El vecino señala que pese a que el barrio está bien dotado en cuanto a plazas, en ninguna hay fuentes para refrescarse.

Fernando Ruiz, otro vecino del barrio, subraya que el mantenimiento con el que cuentan los barrios de la periferia no es el mismo que el de los más céntricos: «Parece que lo que se ve hay que mantenerlo bien y lo que no se ve lo tienen abandonado».

El residente de Rabasa señala que, unos días antes de las elecciones, el Ayuntamiento pasó a reparar algunos de los desperfectos en las baldosas y a aumentar la limpieza. De esta última señala que no es una cuestión solo de la frecuencia, sino de la conciencia vecinal: «No son solo las autoridades, es la gente también, que no tiene conciencia».

La falta de mantenimiento lleva en muchas ocasiones a que los vecinos con movilidad reducida, como aquellos que necesitan de una silla de ruedas, tengan problemas para desplazarse por las calles.

En los últimos meses algunas de las dotaciones, como las paradas de autobús, han sido adaptadas a la altura necesaria con las últimas obras, pero Rabasa sigue sin ser completamente accesible: «A los comercios, por ejemplo, no siempre se puede acceder. La ley dice que hay que cumplirlo. En otras ocasiones, te quitan un trozo de acera y a veces la silla no pasa, se engancha la rueda. Es algo que también le puede pasar a alguien que va andando, que se le tuerza un tobillo al pisar mal. El Ayuntamiento podría mejorar en todo eso», explica Vicente Falcón, un vecino de Rabasa que precisa de una silla de ruedas para desplazarse.

El autobús es, también, otra de las reclamaciones de los vecinos. Aunque la línea 04, la que pasa por este barrio, conecta con infraestructuras importantes como el Hospital Doctor Balmis, el centro tiene una mala conexión.

Junto a Vicente se encuentra Sandra Riera, quien asegura que trata de denunciar a través de las redes sociales los desperfectos de las calles para que se puedan arreglar , en especial para que no haya problemas con las personas con movilidad reducida: «En mi Whatsapp intento mostrar las cosas que veo bien y las cosas que no veo bien. Ahora me fijo mucho en los árboles. Donde los plantan dejan un agujero si quitan el árbol y no lo cubren. En algunos sitios dejan cemento o una placa que está al nivel de la acera, pero en otros no», lamenta.

Comercios

El barrio de Rabasa se caracteriza, entre otras cosas, por sus casas de planta baja. La altura máxima a la que se puede construir es la de una segunda planta, pero no más. Esto lleva a que sean pocos los comercios que se reparten por sus calles. Apenas una tienda de alimentación, un restaurante, una farmacia y poco más.

Los dueños de la farmacia, Rubén Rojo y Ana Isabel Montiel, señalan que el mantenimiento de las calles se podría mejorar, en especial para poder atraer más clientes.

«El mantenimiento se podría mejorar. Aquí hay parques que están llenos de hierbas y que se podrían cuidar. Es algo general», explica Rubén Rojo.

Ana Isabel Montiel, por su parte, considera también que el mantenimiento es la mayor tarea pendiente:«El mantenimiento sobre todo. Si todo está bien siempre apetece venir más, y eso como comerciantes nos beneficia».

Sin embargo, también destacan algunos aspectos positivos de Rabasa para tener un negocio:«Al final esto es muy tranquilo y eso es muy bueno», considera Rubén. «Tenemos muchos parques, que es lo que más nos llama la atención de aquí», destaca Ana Isabel.