El histórico envío de 19,5 hectómetros cúbicos del trasvase Júcar-Vinalopó, el mayor caudal de agua desde que se realizó la primera transferencia en el año 2012, ha comenzado a fluir por la provincia de Alicante a través de la conducción general de la margen derecha del postrasvase.

Los cultivos de uva de mesa, hortalizas, árboles frutales y cítricos así como almendros, olivares y uva de vino de regadío comienzan a regarse con una transferencia hídrica que permitirá seguir preservando los acuíferos del Alto Vinalopó en un momento crítico por una sequía que se mantiene, a pesar del alivio que han supuesto las lluvias de mayo para las comarcas alicantinas.

Los caudales están llegando a la balsa de La Cuesta de Villena y se bombean principalmente por las noches hasta el embalse de El Toscar, en Monóvar, para ser distribuidos por las 65.000 hectáreas agrícolas de las comarcas del Alto y Medio Vinalopó, l'Alacanti y la Marina Baixa.

Las primeras plantaciones que están empezando a recibir un aporte de agua suplementario para paliar las altas temperaturas estivales se encuentran en los términos municipales de Villena, La Romana, Aspe y Albatera.

La uva de mesa del Medio Vinalopó y l'Alacantí será el cultivo más beneficiado por la llegada de las aguas procedentes del Azud de la Marquesa. En caso contrario peligraría tanto la calidad como el tamaño del racimo, lo que dificultaría su comercialización y complicaría la ya de por sí crítica situación de los productores por la falta de rentabilidad de sus explotaciones agrarias.

En julio y agosto es precisamente cuando la preciada uva de mesa del Vinalopó más agua necesita. Por eso los embalses de las comunidades de regantes de las cuatro comarcas estarán a pleno rendimiento con el trasvase del Júcar. Y esos mismos caudales también garantizarán la supervivencia de las plantaciones y las cosechas del Alto Vinalopó. Fundamentalmente de las hortalizas del ciclo de verano-otoño, como la zanahoria, el brócoli y el apio, y también de las fincas de regadío de almendros, olivar, vid para vinificación y frutales entre los que destacan la cereza, el melocotón y el albaricoque.

En l'Alacantí y parte del Medio Vinalopó y la Marina Baixa son las alcachofas -que empiezan su ciclo en agosto-, diferentes tipos de verduras -picantes para exportación- y los cítricos los cultivos que se podrán regar gracias a los 20,5 hm3 del Júcar.

De momento ya se ha distrubuido 1 hectómetro cúbico de los 19,5 autorizados por el Consejo de Ministro. Aunque inicialmente la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y el Consorcio de Aguas de la Marina Baixa que preside Ángel Urbina solicitó 20,5 hectómetros cúbicos, un error técnico redujo la cantidad aprobada por la Confederación Hidrográfica del Júcar a 16,4 hectómetros cúbicos. Pero finalmente el fallo se ha subsanado y la cantidad asignada asciende a 19,5 hectómetros cúbicos que irán llegando a la provincia de Alicante en función de la demanda de los regantes y de las posiblidades técnicas del postrasvase, que comienza precisamente en la balsa de La Cuesta de Villena.

Datos técnicos de la conducción

La conducción Júcar-Vinalopó es una infraestructura declarada de Interés General del Estado, cuyo objetivo principal es la transferencia de caudales sobrantes desde el río Júcar hasta la cabecera de la cuenca del río Vinalopó, a seis kilómetros del casco urbano de Villena.

Tiene una longitud aproximada de 95 kilómetros Incluye 2 túneles; grandes tuberías de transporte, con diámetros de 1.800 y 1.900 mm; 4 estaciones de bombeo, con un total de 45 MW de potencia instalada; y 3 balsas intermedias de regulación, con un volumen total de 300.000 m3, entre otras.

El presupuesto total de la conducción superó los 335 millones de euros, habiendo financiado la Comisión Europea su construcción con 120 millones de euros.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica se ha recordado que la finalidad de la autorización, en la línea de las que se han otorgado en los ejercicios precedentes, es alcanzar la sustitución de caudales de procedencia subterránea de masas de agua subterránea del sistema Vinalopó-Alacantí que se encuentren en mal estado cuantitativo. "Todo ello con el objeto de mejorar dicho estado, siempre teniendo en cuenta la establecido en sus correspondientes Programas de Actuación", señalan.

La sustitución alcanzará hasta los derechos de agua inscritos en el registro siempre y cuando haya caudales excedentarios en el río Júcar, que no requieran desembalses de Tous, en su tramo final, y en la medida en que se asegure en todo momento el mantenimiento del caudal ecológico fijado aguas abajo del Azud de La Marquesa, de modo que no haya afecciones medioambientales a ecosistemas asociados, como l’Albufera de València, y siempre que no se rebajen las garantías del resto de los usuarios del sistema de explotación del Júcar.

Recuperación de acuíferos

"En un año tan seco y árido como éste también hay que tener en cuenta que el proceso de recuperación de los acuíferos seguirá avanzando porque, sin los aportes del trasvase, sería necesario seguir extrayendo agua de los pozos para salvar las cosechas de regadío", señaló el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, durante el pasado mes de mayo cuando se confirmó el envío de las aguas del Júcar.

El nivel freático sigue descendiendo, en algunos casos ya por debajo de los 500 metros, lo que encarece muchísimo la obtención del líquido elemento debido a su alto coste energético. Prueba de ello es que en algunos lugares ya es más barato comprar el agua del trasvase que extraerla de los pozos.