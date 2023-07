La propuesta plenaria impulsada por el gobierno municipal de Luis Barcala para la Corporación del Ayuntamiento de Alicante recoge una subida de sueldos de un 13% para los concejales del PP y de un 8% para las portavoces del PSOE y Vox, como partidos mayoritarios de la oposición, y para los concejales "rasos" tanto de la izquierda como de la ultraderecha.

Incluye también una rebaja salarial para los portavoces de los partidos minoritarios de la izquierda, Compromís y EU-Unidas Podemos, al romperse la equidad salarian entre los líderes de los grupos de la oposición y de los concejales con competencias en el gobierno. Y es que según la propuesta remitida a los grupos municipales los portavoces de la oposición ya no cobrarán los mismo que los concejales con competencia de gobierno, como sí había sucedido en los últimos años, y además no todos los líderes de la oposición tendrán dedicación exclusiva, una figura que se reserva para los grupos mayoritarios. Estas cifras se han puesto sobre la mesa en la Junta de Portavoces convocada este mediodía, donde no se ha hablado del reparto de asesores.

Así, según el documento que se debe votar en el pleno previsto para este viernes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, pasaría a cobrar 82.519 euros, frente a los 72.752 euros que percibía a finales del pasado mandato. El resto de concejales del equipo de gobierno percibirían 67.637 euros, frente a los 59.630 euros de antes de las elecciones. En ambos casos supone un incremento de aproximadamente un 13%.

Respeto a la oposición, las portavoces con dedicación exclusiva (Ana Barceló, del PSOE, y Carmen Robledillo, de Vox) recibirían 64.562 euros, frente a los 59.630 euros que cobraban sus homólogos el pasado mandato. El PSOE, además, dispondrá de tres dedicaciones exclusivas más a repartir entre los restantes siete concejales, que significarán 57.519 euros, frente a los 53.126 euros que venían cobrando el pasado mandato. Vox, por su parte, tendrá dos sueldos completos y dos parciales. Los demás concejales de la oposición, ya con sueldo reducido, recibirán 43.139 euros, respecto a los 39.844 euros del pasado mandato. En estos casos, las retribuciones subirían en torno a un 8%. Por ahora, ya se sabe que la popular Cristina García y el socialista Raúl Ruiz irán a la Diputación, por lo que se quedará en breve disponible una dedicación exclusiva. Tampoco se ha confirmado por ahora si habrá concejales que renuncien a sueldo en el Ayuntamiento, como ha pasado en los últimos mandatos.

La principal novedad figura en que no todos los grupos dispondrán de al menos una dedicación exclusiva para el portavoz. Ahora, los líderes de Compromís y de EU-Unidas Podemos, según la propuesta del equipo de gobierno, tendrán sueldo de portavoz, pero a dedicación parcial, que supondría cobrar 48.422 euros, frente a los 59.630 euros que recibían los portavoces, por ejemplo, de Compromís y de Vox el pasado mandato, ambos grupos con dos concejales, los mismo que tendrá la coalición valencianista durante los próximos cuatro años. De aprobarse la propuesta salarial impulsada por el ejecutivo de Barcala, los sueldos de los portavoces de los grupos minoritarios de la izquierda bajarán sobre un 19%.

Los sueldos que percibían los concejales a final del pasado mandato eran prácticamente los mismos que se aprobaron en el pleno de organización tras las elecciones de 2019, ya que en estos cuatro años, según recuerdan fuentes municipales, solo se produjo una subida del 0,9%. El resto de años se congeló, ya fuera por la crisis derivada de la pandemia como de la inflación por la invasión de Ucrania.