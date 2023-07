¿Dónde están los turistas del crucero? A pesar de que se trata de uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad, no en la Explanada. Una zona de Alicante que se encuentra rodeada por unas obras que mantienen encendidos al comercio, los hoteles y a la hostelería. Alicante ha recibido este jueves a más de 6.000 pasajeros de nacionalidad británica de un crucero que hizo escala en la ciudad. Una estancia que se estimaba que iba a suponer un impacto económico para la ciudad superior al medio millón de euros. Las valoraciones eran muy diferentes entre las distintas asociaciones, dado que mientras hay quien sostenía que había sido esa jornada boyante que venían esperando desde comienzos del verano, para otros estaba siendo una jornada igual de ruinosa que el resto de los días de esta semana. Unas obras que están siendo muy polémicas no sólo por los problemas de tráfico que están generando en la ciudad, motivo por el que las principales asociaciones de hoteles, de hostelería, restauración y comercio han reclamado una reunión urgente con el alcalde, Luis Barcala, para abordar soluciones al problema que se está generando a causa de esta situación.

El MSC Virtuosa llegó a la terminal de cruceros del Puerto de Alicante sobre las 8.30 horas de la mañana, una hora más tarde de lo previsto y partió hacia las 19.00 horas. Se trata de una de la embarcaciones más grandes de la compañía y ha llegado con todo el centro patas arriba por las obras. Los turistas han ido desembarcando de manera muy escalonada, sin que llegaran a verse grandes aglomeraciones, para llegar a un paseo del Puerto levantado en la avenida Mártires de la Libertad, con rejas limitando el paso y con las máquinas excavadoras emitiendo ruidos ensordecedores. Una ambiente nada confortable para sentarse en algunas de las terrazas para tomar un café o una cerveza. En su mayoría se han dirigido hacia la zona del Ayuntamiento, el castillo de Santa Bárbara o la Ereta y de allí se han ido repartiendo por distintas partes de la ciudad. Las normalmente atestadas terrazas de la Explanada distaban mucho de sus días de esplendor. Algunas tenían algo de clientela, pero no la que habitualmente se registra en pleno mes de julio.

"Algunas noches hemos tenido que cerrar a las diez porque no hay nadie. Hoy hemos abierto una hora antes porque pensábamos que con el crucero podíamos tener un buen día, pero nada", así se expresaba Fanny Cardebat, vicepresidenta de la Asociación de Cafeterías de la Explanada y Canalejas, que aseguró que hay compañeros de locales vecinos que están incluso planteándose el recortar personal. "Ya en Hogueras nos quitaron los veladores y ahora esto", se lamentaba. El responsable de otra cafetería de la zona señalaba a este diario que "hoy ha venido un grupo, se ha sentado y en cuanto ha visto la escombrera al lado del local y el ruido de las máquinas, se han levantado y se han ido".

El personal de la zona señaló que no sólo es el ruido de las máquinas, también hay nubes de polvo generando molestias. Según Cardebat, a lo largo de esta semana, la clientela en los locales del paseo alicantino pueden haber caído en torno a un cincuenta por ciento. "Ésta es la cuarta obra en tres años. No levantamos cabeza", se lamentaba otra empresaria que tiene varios locales en terrazas de la Explanada. Por su parte, el restaurador César Anca también incidió en que "nosotros ni hemos notado que hubiera un crucero en el Puerto. No sé si es que habrán ido a otras zonas de la ciudad", aunque señaló que "a mi no me preocupan tanto las obras este verano, como que llegue octubre y no estén terminadas".

Los turistas se han ido repartiendo por otras zonas de la ciudad. "Yo suelo trabajar mejor por las noches en el restaurante, pero hoy hemos tenido la terraza llena todo el día. No hemos parado ni un momento, Ha sido el día de mayor actividad de todo el verano", aseguraba a este diario el responsable de un restaurante de la Calle Mayor. También se mostraba satisfecho por la jornada el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol, que aseguró a este diario que el desembarco de turistas sí que se había dejado sentir en la ciudad, compensando en ventas otros días que habían sido muy malos. Armengol cifraba el lunes en un treinta por ciento las pérdidas del comercio a causa de los cortes por las obras.

Sin embargo, no se mostraba tan satisfecho el presidente de la Asociación de Comerciantes Maisonnave y Benalúa, Víctor Belluch, quien señaló que la situación del tráfico estaba impidiendo que llegara gente a esas zonas de la ciudad. "Estos cortes están haciendo que se evite el centro y se desvíe todo hacia los grandes centros comerciales", señaló. En este sentido, señaló que toda la señalización en la zona del Puerto estaba desviando a los turistas hacia la zona del Postiguet. Todos los cortes en el eje Marvá-Gadea estaba dejándoles aislados, se lamentó.

Lanzaderas y carril bus

El Ayuntamiento de Alicante había habilitado un dispositivo con lanzaderas para el transporte rápido de los cruceristas, así como la apertura de un carril bus que estos vehículos pudieran sortear los atascos y que ningún pasajero quedara en tierra. Desde la Asociación Alicante por el Turismo de Cruceros, su director Roberto Martínez, señaló que "habíamos estado muy preocupados por la situación con las obras y cuál podía ser la valoración los visitantes. Afortunadamente no hemos tenido ninguna incidencia y el día ha transcurrido con normalidad".

Te puede interesar: 1 El comercio, el turismo, el ocio y la restauración exigen una reunión urgente a Barcala sobre las obras en la franja litoral

En la terminal de cruceros había una primera lanzadera que se encargaba del traslado gratuito de los pasajeros desde el barco a la rotonda de la Ocean Race. Un viaje que les evitaba el tener que recorrer a pie t a pleno sol el largo trayecto desde la terminal. Asimismo había otras lanzaderas para el traslado al castillo de Santa Bárbara que era otra de las excursiones habituales para los cruceristas. El Ayuntamiento también habilitó un carril bus frente a la playa de El Postiguet para que los autocares de las excursiones pudieran llegar a tiempo y no quedarse atrapados en un atasco. Del mismo modo en la terminal se habían habilitado carpas para dar sombra a los cruceristas mientras esperaban su traslado, asi como a los que se encontraban en trabajando en el punto de información. Roberto Martínez subrayó el esfuerzo que se había realizado para que la jornada transcurriera con normalidad. "El barco se ha marchado esta tarde sin que tengamos constancia de ninguna incidencia", ha dicho. Desde la asociación se han realizado encuestas entre los cruceristas para conocer sus impresiones sobre la ciudad, así como el gasto realizado, de cuyas respuestas se podrán obtener conclusiones sobre cuál ha sido la incidencia de las obras para los pasajeros del crucero.

Este sábado 8 de julio partirá otro barco desde la terminal de cruceros. El MSC Orchestra volverá a partir desde Alicante con capacidad para 2.550 pasajeros, como suele cada diez días, tras la apuesta de la compañia de cruceros por la ciudad. Para este año tiene programados el paso de un total de 33 cruceros por el puerto alicantino y para los próximos dos años se prevé el mantener la misma programación. MSC Cruceros eligió Alicante como puerto base en 2022 y tras los buenos resultados duplicó sus operaciones para este año. Desde el Patronato Municipal se ha venido destacando que gracias en buena medida a esta apuesta las perspectivas para 2023 en cuanto a turismo de cruceros son de récord, con 87 escalas que traerán a Alicante a cerca de 200.000 cruceristas.