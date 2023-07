La actual presidenta de la Federació de Fogueres y aspirante a la reelección, Toñi Martín-Zarco, ha presentado oficialmente este viernes su candidatura en un acto en el que ha contado con el apoyo de cuatro exdirigentes de la Gestora (Andrés Llorens, Luis Botella, Miguel Díaz y Raúl Baeza), y en el que ha criticado a su rival, David Olivares. "En julio del año pasado hubo una serie de compañeros que dejaron Federació, unos por motivos personales y otros por diversos motivos. Tras eso y después de recibir numerosos mensajes del otro candidato de que era el momento de unificar esfuerzos, me reuní con él y le invité a integrarse para trabajar en conjunto. Yo pretendía dejar la presidencia en un momento dado y los compañeros seguirían. Me dijo que no. Así que no entiendo cuál era la ayuda que quería prestar", ha explicado Martín-Zarco, en alusión directa a Olivares.

La dirigente ha asegurado que esa negativa le ha abocado a presentarse a la reelección, además de estar al frente de las Hogueras en un mandato marcado por la pandemia: "Tras este complicado proceso con una tragedia mundial, solo hemos estado un año completo, y aún así hemos llevado a cabo el 90% de nuestro propósito. Creo que no hacía falta un proceso electoral donde se pone a comisiones en un brete con enfrentamientos inútiles que debilitan la fiesta". Olivares vuelve a presentarse a la Federació de Hogueras respaldado por cinco expresidentes Sin concretar, y eso que ha sido motivo de pregunta posterior, Martín-Zarco ha asegurado que apuesta por una Fiesta "sin presiones y sin miedos". También ha señalado que defiende "la tradición y la cultura, la hoguera como parte primordial y la importancia de las barracas, que son algo único en la Comunidad Valenciana". La dirigente ha señalado que estará acompañada por un equipo en el que habrá continuidad, pero también renovación, aunque por ahora no ha concretado los nombres. "Hay compañeros que siguen y otros que no, que también tienen situaciaones personales. Todos los que quieren seguir, siguen", ha añadido Martín-Zarco, quien preguntada por la persona de su equipo que dimitió hace un año, junto a otros "pesos pesados" y que ahora se ha integrado en la candidatura de Olivares ha afirmado: "Cada uno es muy libre de hacer lo que considere. Todos tenemos ojos en la cara. Aquí no estamos para coaccionar a nadie. Todo el mundo tienopciónon de equivocarse en el camino cogido". "Nunca voy a dejar las Hogueras porque son una forma de vida para mí" Sí que ha desvelado algunos de los puntos sobre los que girará su programa electoral, con una iniciativa relevante, como que las elecciones a Federació sean por sufragio universal, y no como hasta ahora donde cada hoguera tiene dos votos, que realizan el presidente y el delegado de Hogueras. "Entendemos que cada foguerer debe poder elegir a la persona que dirige la fiesta de Hogueras. En estos tiempos ya somos libres de elegir lo que queremos. Hay que ver el formato, con los estatutos", ha concretado la festera, quien por otro lado también ha desvelado que si continúa como presidenta creará un "equipo de trabajo para la accesiblidad universal de la Fiesta", que considera que "debe ser un objetivo primordial para que todo el mundo disfrute de todos los actos". Al respecto, Martín-Zarco ha asegurado que pese a los inconvenientes de la pandemia en este mandato se ha cumplido un "90%" de lo incluido en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones de 2019, en las que se impuso a su actual rival: "Queremos dar continuidad y merecemos la oportunidad. Tenemos la ilusión y las ganas. En estos años, pese a todo, se ha recuperado el Coso Multicolor, se ha creado la figura del barraquer infantil, se ha comprado el dibujo de la Bellesa del Foc...". Sobre qué ha quedado pendiente, la aspirante a la reelección ha apuntado que "vincular a los colegios a la Fiesta" y la "digitalización del material existente para hacer un archivo en condiciones". Mucho por decidir (tras las Hogueras 2023) Sobre dos cuestiones del programa electoral ya anunciadas por su rival, Martín-Zarco ha defendido a su manera el cambio de fecha de la elección de la Bellea del Foc, aunque se ha abierto a que se cambie si así lo quiere la Fiesta, y ha rechazado "profesionalizar" las Hogueras. "El calendario es un punto que tenemos que ver. Se cambió en pandemia y este es el primer año que se ha ejecutado. Estamos abiertos a lo que diga la Asamblea, pero se aprobó por un 73%. Se tomó la decision en pandemia porque las comisiones lo demandaron. No lo sacamos de la manga", ha explicado la candidata, quien ha proseguido: "Desde el Ayuntamiento nos dijeron que al no celebrarse las elecciones en mayo, hubo más tiempo para gestionar los permisos y el trabajo fue más fluido". Además, ha defendido que "en las asambleas no se nos ha dicho que haya que cambiar, por ahora no hay ninguna solicitud". Respecto a la contratación de personal para profesionalizar la Federació, Martín-Zarco ha sido contundente con la propuesta de su rival: "Es una utopía. Teniendo en cuenta la subvención municipal que recibimos, si dedicamos la mitad a eso no sé con qué vamos a organizar los actos". Cuestionada sobre de qué está más orgullosa y de qué se arrepiente tras estos cuatro años de mandato, en los que solamente se han podido celebrar dos Hogueras, Martín-Zarco ha sido directa: "Orgullosa de haber lidiado con este toro y arrepentida, de nada".