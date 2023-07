Pasajeros que se bajan del taxi en marcha desesperados en mitad del atasco. Se trata de una imagen que a lo largo de esta semana se ha repetido más de una vez en las calles del centro de Alicante con motivo de los cortes de tráfico por obras en algunas de las principales arterias de tráfico en la ciudad. Durante toda la semana, sobre todo en las horas punta, los atascos han estado a la orden del dia, tanto en las calles del centro, como en algunas de las rutas alternativas que se utilizan para acceder al casco urbano. Y un colectivo que los está sufriendo de primera, por la cantidad de horas que pasan en la carretera, es el de los taxistas.

El presidente de Radio Teletaxi, Francisco López, admitió a este diario que se trata de una situación que muchos conductores del sector han sufrido a lo largo de esta semana. "Pero si el cliente piensa que va a ser más rápido si completa el trayecto a pie, tiene derecho a hacerlo", señaló. Al ver que el tráfico no avanza y la distancia que hay hasta el punto de destino, hay quien hace sus cálculos mentales y concluye que a pie va a llegar antes que si queda en el atasco. "Paga la carrera y se baja", señaló Sánchez. Luego le toca al taxista completar el resto de la cola para volver a la parada a recoger a otro pasajero.

El presidente del colectivo de taxistas admitió que a lo largo de estos días ya han comprobado que "no se puede dar un servicio adecuado en estas condiciones". El frente litoral, el eje de Marvá, Gaea y Canalejas están dificultando la movilidad, partiendo en dos la ciudad. Dos de los puntos más conflictivos que están teniendo los taxistas son en la Plaza del Mar y en la parada de la Plaza de Calvo Sotelo.

Paradas con problemas

En la Plaza del Mar uno de los problemas que tienen los taxistas son que a causa de las limitaciones del tráfico no les dejen hacer la rotonda para poder incorporarse en dirección al centro y les obliguen a desplazarse hasta la Estación de la Marina para hacer un cambio de sentido y teniendo que aguantar las colas. El segundo de los puntos conflictivos es en la Plaza Calvo Sotelo, que durante los primeros días de las restricciones, ni siquiera contaba con un acceso para poder llegar a ella. La apertura de la calle Reyes Católicos permite que los coches lleguen allí, sin embargo, de una manera más limitada. De hecho, hay usuarios que se han quejado por haber tenido que hacer largas esperas porque no había taxis.

Si bien el presidente los taxistas asegura que durante los primeros días no habían notado un descenso de la demanda de taxis, esto ha ido cambiando a lo largo de la semana. "Todavía no tenemos datos, pero vamos a tener que estudiarlo porque parece que ha habido una bajada en las llamadas solicitando servicios. En lo primeros días desde la patronal del taxi indicaron que se había planteado a la Generalita la renuncia al día de descanso para poder cubrir servicios, ya que hay falta de conductores que impiden cubrir todos los servicios y las obras no estaban facilitando la situación. "En los hoteles hay veces que es un problema el poder llegar, aunque siempre se manda al taxi que está más cercano. Y aun así se suele tardar", dijo Pérez. Por este motivo, los taxistas ya están avisando cada vez que reciben avisos de hoteles para recoger clientes que van al aeropuerto de que ese trayecto ya no se puede hacer en menos de quince minutos, como antes era habitual, sino que se puede tardar más de una hora en cubrirlo.