Estrés hídrico, sequías agudas, reducción de las precipitaciones por el cambio climático,... el presente se tiñe de negro para la provincia, según el último informe que ha publicado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El organismo internacional alerta de que España vive la peor sequía de la UE y está entre los tres estados de la OCDE con mayor estrés hídrico, tan solo por detrás de Corea e Israel.

Pero el panorama que vislumbra a medio plazo todavía es más desalentador: el país sufrirá hasta 2055 la «escasez de agua más dramática» en la Unión Europea, con una «disminución de la precipitación media anual y un aumento de la frecuencia, intensidad y duración de las sequías».

El documento, «Políticas para el futuro de la agricultura y la alimentación en España», destaca la importancia económica y social del sector agroalimentario español en el contexto de la economía española.

El informe resulta farragoso, muy técnico y plagado de recomendaciones genéricas, aunque el ministro de Agricultura, Luis Planas, considera que realiza observaciones de mejora «serias y rigurosas».

Para la OCDE, «existe un riesgo significativo de reducción de la pluviometría debido al cambio climático en muchas regiones de España, lo que reduce la precipitación media anual y aumenta la frecuencia de sequías agudas».

Y a continuación incide en que esta tendencia ha afectado a la agricultura española durante décadas y se espera que continúe en el futuro: «Dado que la agricultura es el origen del 80% de la demanda de agua, impone una gran presión sobre el recurso. Al mismo tiempo, la agricultura es uno de los sectores más afectados si hay menos agua disponible».

Extracciones ilegales

Y deja patente que el enfoque político actual en la eficiencia del regadío no está ofreciendo una respuesta suficiente en términos del uso total del agua y la calidad del agua. «En España, todas las pequeñas extracciones de agua subterránea de menos de 7.000 metros cúbicos al año deben registrarse, pero no requieren un permiso, a menos que se encuentren en masas de agua en riesgo. Las extracciones ilegales son un elemento adicional de presión sobre las reservas de agua subterránea; sin embargo, no se conoce completamente la magnitud del problema debido a la falta de datos oficiales».

Por ello, la OCDE incide en que la administración «debe hacer esfuerzos para cuantificar y comprender las dimensiones del problema y garantizar una aplicación ágil (es decir, el cierre de los pozos ilegales). Las extracciones ilegales son una posible laguna para una política de agua y regadío coherente, integral y eficaz».

Entre el 20% y el 35% de las masas de agua subterráneas y superficiales corren el riesgo de sufrir «contaminación difusa por malas prácticas agrícolas», explica el documento. Las altas concentraciones de nitratos afectan especialmente a las masas de agua subterráneas. «En algunas áreas, particularmente en el Mediterráneo, la calidad de las aguas subterráneas también se ha visto afectada por la salinización provocada por la extracción excesiva para el riego y otros usos», concluye.

Las previsiones no son nada halagüeñas, como confirma el meteorólogo, geógrafo y presidente de MeteoVinalopó, Lluís Francés: «Actualmente el futuro, según la ciencia, nos conduce a un lugar sin retorno y destructivo, donde la evidencia genera un cambio climático irreversible que pone en jaque la supervivencia de la humanidad».

Un nuevo antropoceno

Para Francés es «irrefutable el cambio climático, el nuevo antropoceno, pero debemos combatirlo dentro del sentido común con los datos que disponemos y con las consecuencias que conlleva».

Este experto asegura que en la mayor parte del planeta se construye «sin orden y de forma heredada», por lo que la exposición ante eventos meteorológicos adversos «se hace evidente desde siempre. La negación o la utilización a nuestro antojo de los recursos sin orden, es una vía incomprensible pero que se sigue utilizando en muchas partes del planeta, porque por mucho que se intente, no vamos todos a una».

"El futuro, según la ciencia, nos conduce a un lugar sin retorno y destructivo" Lluís Francés - Meteorólogo

Con relación a la agricultura y la dependencia del agua, sostiene que la provincia está supeditada a evitar la sobreexplotación de acuíferos con muchas alternativas existentes en la actualidad «y que hay que mejorar, como se hace en muchos lugares del planeta». Apuesta por mejorar el riego por goteo, la ingeniería genética, las desaladoras, la correcta reutilización de aguas residuales y el control de fugas de agua como medidas principales.