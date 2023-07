Adiós al miedo al contagio por infecciones de transmisión sexual(ITS). La salud sexual sigue siendo una asignatura pendiente para la provincia de Alicante que ya encadena tres años consecutivos al alza y que, en los primeros seis meses de este año, avanza a un ritmo considerable con 170 contagios al mes y 1.080 pacientes atendidos hasta junio de 2023, según datos de la Conselleria de Sanidad.

La clamidia y la gonorrea son las infecciones más frecuentes, sobre todo, entre la población de 20 a 40 años. La doctora Isabel Silva, presidenta de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva, señala que el aumento de casos en los últimos años se debe a que la población ha perdido el miedo a las ITS y al VIH.

"En los últimos tiempos hemos observado un aumento exponencial sobre todo en menores de 35 años en casos de clamidias y gonorreas", señala Silva, quien apunta que "la sífilis hace 30 años no la veíamos y ahora vemos muchas, igual que con la hepatitis C".

A pesar del aumento de contagios, los más jóvenes parecen haberse relajado ante la prevención y el uso del preservativo en sus relaciones íntimas. "Hace unos años hubo muchas campañas para aumentar el uso del preservativo tanto en hombres como en mujeres, en ese momento todo el mundo tenía mucho miedo y su uso se extendió mucho. Con la evolución en los tratamientos y los avances médicos la población ha ido tranquilizándose hasta llegar a este repunte", asegura la doctora Silva.

Ahora, solo de enero a junio de este año se producen 5,56 contagios al día en 2023, un 11,76% más de lo que se produjo en 2022, y los contagios por VIH ya son los mismos (61) que en todo 2021. "En el año 2020 hubo un descenso de los contagios de VIH que ahora están aumentando. Lo peor es que ahora cuando los diagnosticamos en la mayoría de los casos son diagnósticos tardíos, por eso aconsejamos que se hagan cribados en la población de riesgo: gente joven sin pareja estable o con parejas de hace poco tiempo (3-6 meses)", indica la doctora Isabel Silva.

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Contracepción y Salud Reproductiva explica que en la mayoría de los casos "no nos podemos fiar, hay que utilizar preservativo con todas nuestras parejas". "Usar preservativo es un acto de responsabilidad, hoy en día tenemos chicas jóvenes en la consulta que utilizan otros métodos anticonceptivos para evitar el embarazo pero que no tienen pareja estable y que es imprescindible que se conciencien de que utilicen el preservativo para evitar también las ITS".

"Chemsex" y "sexo exprés"

Las nuevas prácticas sexuales como el "chemsex" o los encuentros íntimos rápidos facilitados por las apps de "ligar" han cambiado los hábitos sexuales de la población, sobre todo la más joven, pero esta no es la única.

La educación sanitaria y las campañas de prevención son importantes también en todas las edades. "Los hombres y las mujeres de entre 45-50 años que se han separado o que han cambiado de parejas se confían porque a lo mejor ya tiene la menopausia y ya no pueden quedarse embarazadas pero sí que existe el riesgo de tener ITS", explica la doctora Isabel Silva que insiste en que "hay que tener relaciones y vivir la nuestra vida sexual pero eso también pasa por utilizar preservativo".

Además, surgen nuevas prácticas como el "chemsex" que se caracteriza especialmente por ser un consumo de drogas con fines sexuales, dando lugar a largas sesiones de sexo, que pueden prolongarse durante horas, o incluso varios días. "Es un problema porque es una práctica sexual de riesgo, tenemos una serie de normas para las personas que lo practican y que vienen a la consulta a informarse. Les decimos que lo practiquen si quieren pero con preservativo, les explicamos como utilizar y lavar los juguetes sexuales y les recordamos la importancia de estar hidratados, comer y tener un buen descaso", señala Silva.

Silva recuerda que lo más importantes es vivir una vida sexual sin miedo y para disfrutar. "Cada uno establece sus prácticas sexuales consensuadas, esto va por gustos, si no me gusta no la tengo que hacer y lo importante también es ser responsable con tus parejas sexuales. Si alguien es VIH positivo y no quiere decirlo está bien pero tiene que ser responsable y ponerse preservativo, es una responsabilidad".