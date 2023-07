La ola de calor que comenzó ayer y se mantendrá hasta el jueves en la provincia de Alicante ha llevado a la Conselleria de Sanidad, a través del departamento de Salud Pública, a activar el programa de calor y actuaciones preventivas ante los efectos del exceso de las altas temperaturas sobre la salud. El plan consiste, entre otras medidas, en modificar horarios de las personas que trabajan en el exterior, comenzar con el programa de atención y de información a los mayores y pacientes crónicos a través de los servicios de Teleasistencia y Salud Responde así como alertar a los servicios sanitarios y campañas en los medios de comunicación ofreciendo las recomendaciones habituales. Entre otras evitar salir de casa y realizar actividades que requieran un esfuerzo físico durante las horas centrales del día. Y, en caso de obligación por el trabajo, se aconseja alternar con periodos de descanso a la sombra y mantenerse hidratado.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estableció para ayer un aviso amarillo por los 39 grados centígrados que se alcanzaron entre las 13 y 21 horas en diversos municipios del Alto y Medio Vinalopó, l’Alcoià, El Comtat y algunas zonas de l’Alacantí.

Pero este martes el aviso pasa a naranja únicamente en las comarcas del interior con registros que podrían llegar a los 43 grados centígrados. En el resto de zonas los termómetros rondarán los 39 grados y en el litoral alicantino los 36 grados, pero con una sensación térmica superior a los 40 grados por el alto porcentaje de humedad, que oscilará entre el 40% y el 70%. Al menos para el miércoles también se ha fijado el aviso amarillo pero solo en el Alto y Medio Vinalopó, l’Alcoià, El Comtat y parte de l’Alacantí.

Además, según informa el Sistema de Vigilancia Temperaturas Extremas de la Comunidad Valenciana, en la noche del martes al miércoles sufrirán noches tórridas -con temperaturas mínimas que no bajarán de los 25 grados- las localidades de Alfafara, Agres, Muro de Alcoy, Gaianes, Alcocer de Planes, Benillup, L’Alquería d’Asnar, Benimarfull, Beniarrés, L’Orxa, Benilloba, Gorga, Benimassot, Alcoleja, Benasau, Bolulla, Guadalest, Beniardá, Castell de Castells, La Vall de Laguar y Murla.

En líneas generales, en el resto de los municipios del interior de la provincia de Alicante los termómetros rebasarán los 25 grados -noches ecuatoriales- mientras que las localidades cercanas a la costa tendrán un respiro y sólo sufrirán noches tropicales con valores que superarán los 20 grados .

Precisamente el sofoco nocturno es lo más llamativo de esta segunda ola de calor según destaca Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. «En las próximas noches las temperaturas van a situarse entre los 26 y 27 grados de mínimas, por lo que el calor va a ser duradero tanto de día como de noche, lo cual impide el descanso y termina afectando a la salud. Y además en la franja costera, por su alta humedad, la sensación de bochorno será todavía mayor. Es el rasgo distintivo y más destacable de esta oleda de calor que va a ser más intensa que la que tuvimos hace dos semanas, y que afectará sobre todo a la zona del Mediterráneo. Concretamente a Murcia, Almería, Jaén, Albacete, Valencia y Alicante porque la lengua de aire cálido que entra siempre por Andalucía se está desplazando hacia el Mediterráneo, siendo especialmente activa durante el martes, miércoles y jueves», ha puntualizado el catedrático.

A este respecto el meteorólogo Lluís Francés ha situado el origen «en la dorsal ubicada al este de la Península, que está induciendo un flujo de componente sur en la mitad oriental peninsular, y que se potencia con la llegada de una masa de aire, de origen sahariano, muy cálido y seco, con polvo en suspensión que está favoreciendo un aumento de las temperaturas por subsidencia».

Sanidad ha publicado una serie de recomendaciones, especialmente para atender a la población de mayor riesgo como son las personas mayores, los bebés, niños y personas enfermas o inmunodeprimidas.

Entre los consejos básicos está la correcta hidratación con consumo abundante de agua; para quienes trabajen al aire libre deben protegerse la cabeza del sol, humedecerla a menudo, utilizar crema solar y tomar descansos en lugares frescos y a la sombra. No se recomienda hacer ejercicio físico en las horas centrales del día, evitar comidas copiosas, calientes o con mucha grasa, y sustituirla con más fruta y vegetales en la dieta. En ningún caso, se recomienda las bebidas azucaradas, energéticas y alcohólicas y, por el contrario, deben usarse gorras, sombreros, ropa holgada que transpire, gafas de sol con filtros homologados frente a radiaciones ultravioletas y protectores solares para la piel.

El exceso de calor afecta de manera especial a los niños pequeños y a las personas mayores. «El principal riesgo que se produce cuando aumentan las temperaturas es que los ancianos no tienen sensación de sed, por lo que no beben agua y se deshidratan más fácilmente porque además, con la edad tienen más grasa que agua en el cuerpo», advertía a este diario el geriatra José María Gómez-Reino. En este sentido las personas que viven solas y que no tienen a nadie cerca que les recuerde la importancia de hidratarse son las que se encuentra en una situación de mayor riesgo. Por eso es habitual que en las residencias de mayores durante las olas de calor se organizan turnos especiales para repartir agua entre los ancianos y mantenerlos hidratados».

Pero nadie se libra de los dañinos efectos de las temperaturas extremas. Precisamente una festera sufrió ayer en Alicante un golpe de calor durante la Embajada mora después de la batalla de arcabuces de los Moros y Cristianos de San Blas.

A las 12 horas dio comienzo Embajada Mora con batalla y Capitulación Cristiana. El acto se estaba celebrando con normalidad, aunque con mucho bochorno, cuando la mujer, perteneciente al bando moro, se desvaneció repentinamente. Al lugar acudieron sanitarios de DYA y agentes de la Policía Local para prestar las primeras atenciones a la festera.

Según informan las autoridades sanitarias, el exceso de temperatura puede ser mortal en cualquier persona que no se proteja adecuadamente. El golpe de calor es, en este sentido, un problema grave que se produce cuando el cuerpo es incapaz de regular su temperatura, que se va incrementando rápidamente y puede alcanzar los 40,6 grados centígrados. Los síntomas principales son calor, sequedad y piel roja, pulso rápido, dolor intenso de cabeza y confusión hasta que llega la pérdida de conciencia.

Sin llegar a ese extremo las temperaturas excesivas pueden producir calambres, agotamiento, malestar, mareo, dolor de cabeza y náuseas.

La jornada de ayer ya fue especialmente calurosa como lo demuestran los registros captados por la red de estaciones meteorológicas de Avamet. Destacaron en este sentido las máximas de Villena con 38,3 grados centígrados; Xixona con 38,2 grados centígrados; Beneixama con 37,6 grados; Biar con 37,2 grados centígrados; Ibi con 36,9 grados centígrados; Onil con 36,8 grados centígrados; Balones con 35,9 grados centígrados; Orihuela con 36 grados centígrados; Muro de Alcoy con 35,6 grados centígrados; Aspe con 35,3 grados centígrados y Hondón de los Frailes con 35,1 grados centígrados. En Alicante el termómetro llegó a marcar ayer 34,9; en Elche 33,9; en Alcoy y Cocentaina 33,7; en Benidorm 33,4 grados y en Dénia 31,1 grados.

Cabe recordar que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alerta de que España vive la peor sequía de la UE y está entre los tres estados comprendidos dentro de esta organización internacional con mayor estrés hídrico, tan solo por detrás de Corea e Israel. Pero el panorama que vislumbra a medio plazo todavía es más desalentador: el país sufrirá hasta 2055 la «escasez de agua más dramática» en la UE, con una disminución de la precipitación media anual y un aumento de la frecuencia, intensidad y duración de las sequías. Un futuro asfixiante.