Hace veinte años, Alicante celebró su primer "Orgullo". Dos décadas después de aquel 2003, las cuatro principales entidades del colectivo (Alicante Entiende, Diversitat Entendemos LGTBI y Ponts d'Igualtat) se han unido por primera vez en la organización de los actos de la semana LGTBI, que culminará el próximo sábado, 15 de julio, en una manifestación reivindicativa que todavía no tiene el recorrido confirmado por las obras en la ciudad.

La propuesta remitida por las entidades LGTBI a la Subdelegación del Gobierno de Alicante obligaría a cortar al tráfico el eje más colpsado por el tráfico desde que empezaron los trabajos simultáneos en los paseos de Marvá a Gadea y en la avenida de los Mártires de la Libertad, por lo que todo está pendiente de un informe de la Concejalía de Movilidad.

A la espera de noticias, los colores arco iris de la bandera LGTBI lucen en el balcón principal del Ayuntamiento de Alicante desde este lunes. Al acto ha acudido el alcalde, Luis Barcala, junto Begoña León, la concejala de Derechos Públicos, donde se engloba Igualdad (tras desaparecer el área LGTBI). También han asistido otros ediles del equipo de gobierno (PP), además de representantes de todos los grupos de la izquierda municipal (PSOE, Compromís y EU-Unidas Podemos). No ha habido presencia del grupo municipal de Vox.

Posteriormente, se ha celebrado el habitual acto institucional en el Salón Azul del Ayuntamiento, al que ya no ha asistido el alcalde, por problemas de agenda. En las intervenciones, la concejala Begoña León ha subrayado que Alicante es un "ejemplo de respeto y tolerancia".

Desde las entidades, José Ramón Samper, de Alicante Entiende, ha destacado los veinte años de Orgullo en Alicante, recordando los avances conseguidos desde 2003, que ahora podrían estar en peligro por la irrupción de la ultra derecha. "No estaba permitido el matrimoni homosexual ni tampoco podíamos tener hijos. El PP posteriormente interpuso un recurso contra la ley del matrimonio homosexual, mientras que años después desde el tripartito de izquierdas de Alicante se nos vetó. Hoy, por primera vez, estamos todos juntos", ha señalado, a la vez que ha dudado de la preparación de las nuevas generaciones para seguir combatiendo por los derechos LGTBI.

Por su parte, Juan David Santiago, de Diversitat, ha reseñado que el acto del sábado ni es una "marcha ni un desfile, es una manifestación reivindicativa". Además, ha lamentado que los populares, aunque no en Alicante, tengan como socios de gobierno a partidos, en alusión a Vox, con discursos homófobos, "inculcando el veneno en las instituciones".

Desde Entendemos LGTBI, Carlos Lamm, también ha tenido palabras contra la formación ultra por dar la espalda al colectivo LGTBI. "Dan la espalda a una parte importancia de la ciudadanía", ha apuntado, a la vez que ha agradecido al anterior equipo de gobierno por impulsado el Plan LGTBI de Alicante. Respecto al ejecutivo actual, les ha animado a "no tener miedo" a visibilizar el área LGBTI dentro de la nueva Concejalía de Derechos Públicos: "Agradeceríamos tener nombre y apellidos, junto a Igualdad, Cooperación e Inmigración". A su vez, ha pedido al PP que si accede al Gobierno central no tumbe la "ley trans": "No ha dado ningún problema".

Por último, Aitor Pla, de Ponts d'Igualtat, no ha pasado por el alto el único incidente de la mañana, cuando una mujer, al descolgarse la pancarta con los colores arco iris, ha hecho una peineta. Además, ha recordado que los alumnos LGTBI son los que mayor acoso sufren en las escuelas y que las personas trans "no encuentran trabajo".

Programa

Este lunes, 10 de julio, se celebrará una mesa redonda sobre familias diversas en la librería Pynchon and Co (19:00 - 20:30 horas).

El martes será el turno de una charla-coloquio sobre el "papel de los personajes homosexuales en la historia del cine", prevista también en Las Cigarreras (19:00 - 19:30 horas). Posteriormente, se ha programado la proyección de cortos LGTBI del XX Edición Festival de Cine de Alicante (19:30 – 20:30 horas).

El miércoles habrá otra charla-coloquio sobre derechos humanos y defensa de los derechos del colectivo LGTBI, en esta ocasión en Casa Mediterráneo (19:30 - 20:30 horas). Para el mismo día también está prevista la presentación del libro "Los elegidos" en la Casa del Libro (19:00 - 20:00 horas) y la representación de la obra de teatro "Llévame a Benidorm", en Las Cigarreras (19:00 - 20:00 horas).

El jueves habrá microrrelatos en Las Cigarreras y una charla-coloquio en El Portalet (19:30 - 20:30 horas), junto a microteatros LGTBI sobre familias diversas en Cigarreras (18:30 - 20:30 horas)

El viernes, jornada previa al día grande del Orgullo en Alicante, se celebrará una charla-coloquio de "homenaje a los mayores LGTBI", también en El Portalet (19:30 - 20:30 horas).

El sábado será el día grande con la manifestación del Orgullo, que a priori arrancará en la avenida de la Estación, recorrerá Alfonso el Sabio y finalizará en la Rambla.