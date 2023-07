Las obras de "transformación de la ciudad" también se llevará por delante el arbolado existente en la avenida de Jijona. Así se ha empezado a comprobar este martes y así figura en el proyecto que está en ejecución desde princpios de año, con un plazo inicial de seis meses. En total, según el documento técnico aprobado por el Ayuntamiento de Alicante, se prevé arrancar 163 ejemplares entre los situados en las aceras este y oeste, además de los ubicados en las calles Hermanos Soto Chapuli y Francisco Verdú. Esos árboles, según el documento, deben reubicarse "en el lugar indicado por la dirección facultativa o a los viveros municipales". Este diario ha consultado al Ayuntamiento, todavía sin éxito, cuál será el futuro de los ejemplares arrancados de la avenida.

El pliego de condiciones, por otro lado, incluye la posterior plantación de 200 unidades de Koelreuteria Paniculata (conocido como jabonero de la china) y 59 de Melias, la especie retirada de la avenida de la Constitución durante las obras de peatonalización. Los nuevos ejemplares, tal y como figura en el texto en ejecución, deben tener un tronco de un diámetro de al menos 18 centímetros y una cruz mínima (distancia entre la base del tronco y el punto del árbol donde se ramifica la copa) de 2,5 metros.

Las dimensiones mínimas del cepellón serán de un diámetro de 36 cm y de una profundidad de 28 cm. Los Jabonero de la China se prevén plantar en la propia avenida Jijona, mientras que las melias se han diseñado para las calles Javier Carratará (una unidad), Jaime Segarra (31). También se proyectan para las calles Hermanos Soto Chapuli y Francisco Verdú (27), donde se colocarán "al tresbolillo a una distancia de seis metros creando espacios de sombra en consonancia con otros espacio públicos de la ciudad", según el informe técnico.

Las jardineras, por su parte, se ejecutarán con "sólidos de hormigón de las mismas características que el pavimento de aceras", y albergarán arbustos de coniferas enanas, Juniperus Pfizeriana Aurea, de porte ancho, "muy resistente a la sequía y a plagas".

Según el pliego, en cuanto a la procedencia de los nuevos ejemplares, "conocidos los factores climáticos" de la zona y los vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia debe reunir "condiciones climáticas semejantes o al menos favorables para el buen desarrollo de las plantas" y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado. "Los árboles estarán perfectamente estructurados y formados con una adecuada ramificación, no tendrán ramas ni ramillas rotas. Los troncos serán únicos, rectos y verticales, no presentarán heridas, quemaduras ni hendiduras en la corteza, tendrán el ápice vegetativo en perfectas condiciones. Estarán sanos, no mostrarán síntomas de plagas, enfermedades, fisiopatías, deficiencias nutricionales ó fitotoxicidad por tratamientos fitosanitarios. Las raíces no estarán dañadas ni presentarán indicios de pudriciones", tal y como recoge el documento técnico.

¿Cuándo se plantarán los nuevos ejemplares?

Las nuevos ejemplares, según los técnicos, "se plantarán, dentro del desarrollo de las obras, en la época del año más idónea para su mejor arraigo y desarrollo".

Las obras de reurbanización de la avenida de Jijona, que arrancaron a principios de año con un presupuesto de 2,5 millones, permitirán "reorganizar las vías distribuidoras que atienden el tráfico de acceso interno en los barrios afectados bajo criterios de movilidad sostenible". "Se mejora la accesibilidad peatonal y viaria del tramo de la avenida Jijona entre la calle San Carlos y la Gran Vía, consistentes principalmente en ampliar la sección transversal de las aceras, reduciendo de tres carriles de circulación de vehículos a dos carriles, manteniendo en carril de uso exclusivo de bus, reducir la longitud de los cruces de los pasos de peatones, mejorar el acceso a las paradas de autobús", tal y como explicó el Ayuntamiento al inicio de la actuación, adjudicada a Bertolín, la misma empresa encargada de las obras de Constitución y de Padre Esplá.

Las actuaciones, por tanto, contemplan la "peatonalización, la restricción y calmado de tráfico en las vías en las que se actúa, la eliminación de barreras y la mejora de la accesibilidad, la instalación de pavimento fotocatalítico para la absorción de contaminantes y la renovación del alumbrado de semaforización mediante la instalación de lámparas con tecnología LED". Estas acciones, según el gobierno municipal, supondrán la "reducción de emisiones, de costes energéticos y un aporte a la cultura de la sostenibilidad ambiental y energética, estimando un ahorro de consumo energético del 9,3% en toneladas equivalentes de petróleo anuales.

Reacciones

El grupo municipal socialista de Alicante, a través del concejal Raúl Ruiz, ha denunciado este martes "la tala indiscriminada de arbolado que está ejecutando el gobierno de Barcala en diferentes espacios de la ciudad". "No se preocupan de integrar el arbolado maduro en los proyectos de obras y decenas de ejemplares acaban siendo arrancados, con nula garantía de poder ser transplantados en otras ubicaciones y sin ninguna transparencia", ha señalado el edil socialista, quien lamenta que "las imágenes demuestran que no se preocupan de trasplantar los ejemplares en condiciones, dejando los árboles sin raíz y sin cepellón alguno, de forma que es imposible que sean trasplantados en otro lugar".

La retirada de árboles se produce, según subraya el concejal socialista, "en plena ola de calor, un fenómeno que según los expertos será cada vez más frecuente a raíz del cambio climático". "Mientras otras ciudades están multiplicando la masa forestal para mitigar los efectos e implementan medidas para proporcionar sombras en espacios públicos, Alicante avanza por el camino completamente opuesto. Todo por culpa de un gobierno cuya política medioambiental es del todo errónea", ha añadido el edil.