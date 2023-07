Las obras de reurbanización del eje Soto-Gadea, que empezaron a ejecutarse tras las Hogueras y que coinciden con los trabajos en el frente litoral, se llevarán por delante 35 árboles, la mayoría melias y brachychiton, según confirman desde el Ayuntamiento. Esos ejemplares han empezado a ser arrancados por dos motivos principalmente, tal y como explican fuentes municipales: por su edad o por tener las raíces afectadas. Esta "sustitución" del arbolado coincide con la retirada de todos los ejemplares de la avenida de Jijona y se produce pocos meses después del polémico traslado de las melias de la avenida de la Constitución.

Desde el Ayuntamiento concretan que en Federico Soto se van a sustituir una veintena de árboles por nuevas unidades, se mantienen siete ejemplares y se repondrán dos alcorques vacíos. Los árboles que se sustituyen se debe a diversas causas: "vejez o afectación de las raíces a conducciones técnicas (red de agua potable, red de saneamiento o conducciones técnicas de telefonía o alumbrado) que al cambiar las tuberías comprometen su viabilidad". También, según las mismas fuentes, "se pretende armonizar la tipología de árboles, puesto que a lo largo de los años se han plantado distintas especies (plataneros, melias, jacarandas o brachychiton) que conviven en los mismos espacios".

En Doctor Gadea, por su parte, está proyectado sustituir 15 árboles (melias y brachychiton) por "vejez o afectación de las raíces a las canalizaciones y servicios del subsuelo" y se mantienen 23, en su mayoría plataneros. En este tramo, según el Ayuntamiento, está prevista la plantación de una segunda fila de árboles al ensanchar las aceras. "En el año 2021, seencargóo un informe técnico sobre los árboles de Gadea. Después, con sus conclusiones, se redactaron los proyectos. Así se propone una solución única, extrapolable a Soto y General Marvá, de crear una nueva alineación de arbolado y jardineras, más allá de la alineación de alcorques actuales, sobre lo que ahora es calzada o aparcamiento, reduciendo los carriles de los dos actuales a uno solo", relatan desde el gobierno municipal, a la vez que subrayan que "este carril más cercano a la actual acera se transformará enjardinerass, parterres de arbustivas, zonas de mobiliario urbano y las alineaciones del futuro arbolado, de manera que ya se plantan los árboles de las próximas décadas".

Según el pliego de condiciones del proyecto en ejecución, en Gadea estaba prevista la plantación de 16 plataneros y de 48 koelreuteria paniculata (conocidos popularmente como jaboneros de la China), mientras que el documento técnico relativo a Soto recoge la inclusión de 24 nuevos plataneros (con un coste por unidad de unos 380 euros, incluido el proceso de plantación) y 47 jaboneros de la China (de unos 320 euros por ejemplar).

Las obras en estos tramos busca reestructurar la sección viaria de la avenida con una plataforma única compartida de acera-calzada, la reducción del número de carriles de circulación, la ampliación de aceras, la disposición de nuevas zonas verdes y la mejora de la distribución de espacios. Las mejoras promovidas por el Ayuntamiento incluyen la nueva pavimentación de aceras y mejorar la accesibilidad de todo el ámbito de actuación con la disposición de pavimentos podotáctiles y eliminación de barreras arquitectónicas.

Barcala: "Se sustituyen los árboles por ejemplares nuevos y jóvenes"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, preguntado este miércoles por la nueva polémica surgida tras la decisión del Ayuntamiento de arrancar más arbolado coincidiendo con obras de reurbanización, defendió la actuación municipal. "Arrancar es un concepto subjetivo", ha empezado diciendo a preguntas de los medios, aunque se trata del verbo utilizado en los proyectos técnicos en ejecución. "Se están quitando los árboles y se sustituyen por ejemplares nuevos y jóvenes. De hecho, de 162 árboles que hay en la avenida de Jijona van a ser sustituidos por 200. Es decir, cada vez que actuamos en una obra y es necesario reponer arbolado, lo que estamos haciendo es incrementar el arbolado", ha señalado el regidor popular.

Así, según Barcala, pasando por alto que los árboles son seres vivos y no mobiliario urbano, "no sólo no sólo se va a perder un solo árbol en Alicante sino que se va a multiplicar el número de ejemplares en Alicante".