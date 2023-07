"Mi madre tiene alzhéimer y está agarrotada, no se puede sujetar y por el desnivel de la rampa la silla de ruedas se va para atrás y ella empieza a gritar". Así describe José Manuel Moratalla, vecino de un edificio del Patronato Municipal de la Vivienda en el barrio de San Blas de Alicante, la odisea que supone a diario abrir la puerta del portal exterior que da la calle para acceder y entrar mientras empuja la silla. El problema está, afirma, en el diseño de la rampa, que en lugar de evitar la barrera arquitectónica con la calle, que es su finalidad, se convierte a diario, según explican, en un elemento poco accesible.

La forma de esta rampa obliga al hijo a echar el freno a la silla de ruedas mientras abre la puerta, "y como se mueva un poco mientras abro la puerta se me cae". Otras veces intenta sujetar la puerta y la silla a la vez, algo complicado y que considera que se podría evitar con una rampa desdoblada en dos niveles y con menos inclinación para poder empujar con más facilidad la silla.

La familia lleva tres años pidiendo que se cambie por la otra, que ya está en otros bloques y locales comerciales contiguos que también pertenecen al Ayuntamiento de Alicante, pero de momento esta demanda ha caído en saco roto. Entienden que estas viviendas sociales en la calle Antonio Martín Trenco número 14 no están adaptadas a personas con discapacidad.

Consultado el gobierno municipal al ser pisos del Patronato, fuentes del ejecutivo han señalado que el concejal de Vivienda, Carlos de Juan, visitará personalmente en los próximos días a los vecinos afectados para resolver ese problema de accesibilidad.

María del Mar, hermana de José Manuel, también encuentra complicaciones a la hora de entrar y salir de la que es su casa desde hace más de 20 años. Fue operada de la espalda y utiliza un vehículo adaptado y muletas. A menudo opta por estas últimas para poder entrar, pese a que tiene que echar el cuerpo hacia adelante para poder abrir, porque con el pequeño vehículo tiene el mismo problema y necesita ayuda pues siempre tiene que haber otra persona que ayude abriendo la puerta primero para que puedan entrar.

Personas mayores

En el caso de ellas tienen quien lo haga pero no es así, explican, en el caso de otras personas mayores que viven en el edificio y que apenas salen de casa por ese motivo. Sin olvidar que cuando llueve resbala.

De ahí que reclamen una rampa que sea más práctica. "Hace tres años lo pidió nuestro padre, que ya no está, al Patronato de la Vivienda y contestaron que lo harían pero no dijeron el tiempo que tardarían y no lo han instalado todavía. Del siguiente edificio hacia arriba sí, pero aquí no. Hemos llamado otra vez a pedirlo y nos han dicho que enviemos un escrito después de 3 años. La que hay no está mal (antes solo había escaleras) pero ya no vale por la dificultad que tenemos para acceder ", lamentan los hermanos.

La familia no entiende que no se hiciera bien la rampa en su momento y que en los locales comerciales próximos, uno de ellos racó de una hoguera situado a pocos metros, acaben de instalar una rampa como la que ellos reivindican.