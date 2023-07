Álvaro y María podrán seguir en su casa. Al menos por el momento. Un juzgado ha paralizado el desahucio de la pareja en situación de vulnerabilidad en el barrio de Carolinas de Alicante que estaba prevista para esta mañana. El abogado de los afectados había presentado el miércoles ante el juzgado el informe municipal que acreditaba la situación de vuilnerabilidad de la pareja. La comisión judicial se ha personado esta mañana para notificar que el desahucio se aplaza por el momento, mientras frente a la vivienda había una concentración de protesta convocada por el Sindicat Barri de Carolinas y un cordón policial para impedir a los manifestantes acceder al inmueble. La noticia de la paralización ha sido recibida con aplausos al grito de "sí se puede".

Álvaro David López y su esposa se habían encontrado con que la vivienda en la que vivían y por la que pagaban un alquiler de 400 euros había sido comprada por un fondo buitre, tras haberla perdido su propietario en un proceso de ejecución hipotecaria. El hombre de 61 años se encuentra en situación de incapacidad tras un accidente laboral que le hizo perder el movimiento del brazo derecho y por el que aún tiene operaciones pendientes. "Yo percibo una prestación de 900 euros y los precios de los alquileres son imposibles de pagar para mi. No me llega ni para comer", se lamentaba.

El piso se encontraba vacío esta mañana, con las maletas ya preparadas para el momento en que llegara la comisión juidicial. Durante los últimos días, la pareja había ido repartiendo entre sus vecinos sus enseres para que se los guardaran mientras encontraban otro lugar para vivir. A las 8,.30 había convocada una manifestación de protesta contra el desalojo enfrente de la vivienda. Los vecinos se encontraron que el acceso al inmueble había sido acordonado por la Policía, que impedía que nadie se pudiera acercar a la casa mientras la comisión judicial actuaba. Las agentes del Servicio Común de Notificaciones y Embargos se han presentado en la vivienda hacia las nueve de la mañana, pero no para ejecutar el desahucio como estaba previsto. Si no para comunicarles que éste había quedado suspendido. De momento no se ha notificado en qué momento se retomará el desalojo, por lo que aunque los manifestantes y los afectados celebraron la medida, sabían que esto se trataba de una situación temporal. En cualquier momento, el juez podría reactivar el desalojo. Sólo cuando se comunicó el aplazamiento, se levantó el cordón policial y se permitió el acceso al pasaje.

Mientras los vecinos aplaudían desde la calle, Álvaro se dirigía a ellos con un megáfono desde la ventana para darles las gracias por los apoyos recibidos. "Si todos hacemos una piña, podemos salir adelante", aseguró. En la misma línea se expresaba también el portavoz del Síndicat, que aseguraba que gracias a la presión popular habían conseguido frenar el desalojo. La pareja ha pasado de no saber dónde iban a poder dormir esta noche a encontrarse con que podrán permanecer en su casa algo más. "Los fondos buitre quieren hacer lo que quieren con nosotros, no saben que tenemos una necesidad y que esto recién operado", ha asegurado Álvaro, que se lamentaba de que el resumen de todo es que la casa había sido vendida con ellos dentro y sin que nadie les hubiera avisado. En estos momentos, la pareja se encuentra a la espera de otro decreto de emergencia habitacional, por el que se le tendría que asignar un alquiler social. El miércoles el afectado y su abogado presentaron en el juzgado el informe de vulnerabildad de los servicios del Ayuntamiento y que les permitía acogerse a la moratoria de desahuicios del Gobierno que está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.

Estadística

Te puede interesar: 1 El 88% de los desahucios programados en Alicante se consigue aplazar

Casi cinco desahucios al día en la provincia de Alicante durante el primer trimestre del año. Éstos son los datos que refleja la estadística del Consejo General del Poder Judicial. A pesar de que sobre el papel, el número de desahucios ha caído cerca de un 54,7 por ciento en la provincia de Alicante respecto al mismo periodo que en 2022, la realidad es que este año había dos circunstancias especiales. Por un lado, el decreto por el que se mantiene la moratoria en la ejecución de los desahucios, que ha estado en vigor desde que comenzó la pandemia y está prorrogada hasta diciembre de 2023. Y por el otro lado, que durante los tres primeros meses del año, los juzgados de la provincia estaban prácticamente paralizados con motivo de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia. En la provincia de Valencia se practicaron 448 lanzamientos, un 35,2% menos que el mismo trimestre del año anterior; mientras que en la de Castellón bajaron un 21,6%, con un total de 138.

En el total nacional, la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía del país en número de lanzamientos practicados en los tres primeros meses de este año, solo por detrás de Cataluña –con 1.715, que corresponden al 26,1% del total nacional- y Andalucía, con 1.279. En ese primer trimestre de 2023 en los juzgados de la Comunidad Valencianase ejecutaron 1.010 lanzamientos, cifra que supone una reducción del 45,8% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 1.863. De los 1.010 lanzamientos contabilizados, 675, el 66,8% del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 304, el 30%, se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 31 restantes obedecieron a otras causas.