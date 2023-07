El movimiento #QuieroCorredor, iniciativa empresarial y social impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) desde 2016, ha reclamado este viernes en Alicante la aceleración de las obras del Corredor Mediterráneo y ha puesto como una de las prioridades a destascar el Nudo de la Encina. "No es normal que esté paralizado", ha afirmado el director general de AVE, Diego Lorente, ha pedido a todos los partidos políticos un "compromiso" con la infraestructura, que considera que es "imparable", instando a que se impulsen definitivamente las obras porque no podemos esperar más".

Así lo ha manifestado durante la inauguración del “Laberinto de retrasos del Corredor Mediterráneo”, una estructura en 3D itinerante con nueve salas que busca sensibilizar a la ciudadanía, de manera participativa, sobre la importancia y los retrasos de esta infraestructura. Al acto han acudido representantes de entidades camerales y empresariales, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como anfitrión.

El edil ha criticado la falta de inversiones en los Presupuestos Generales del Estado en la provincia "que mantienen paralizadas infraestructuras clave" asociadas a este eje aún sin fecha de ejecución. Así, ha hablado del “agujero alicantino” en el Corredor Mediterráneo. "No puede concebirse sin conexión de tráfico de mercancías con el Puerto, porque lo condenaríamos a la desaparición", ha manifestado refiriéndose a la tardanza en las obras de la Variante de Torrellano, estructura que también crearía una conexión de ferrocarril con el aeropuerto. “Seguimos sin tener plazo de ejecución en 2023 de unas obras que son directamente las que nos interesan y las que nos afectan a Alicante y a su provincia”, ha insistido.

El alcalde de Alicante ha recordado que los grandes saltos en el progreso de la provincia ha ido de la mano del ferrocarril, con su llegada desde Madrid en 1858 y con el AVE en 2013, y ha adelantado que el Ayuntamiento no va a renunciar a la conexión del Puerto con el Corredor Mediterráneo ni a "aceptar chapuzas como la electrificación o soluciones provisionales de conectividad. Queremos la misma infraestructura que se ha ejecutado y se está ejecutando en otras provincias y en otras zonas del Corredor Mediterráneo”.

Sin embargo, consultado por la ejecución del corredor a través la Variante de Torrellano, que reclama la Plataforma 'Variante de Torrellano, Ya', en lugar de la electrificación que propuso el Gobierno, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios ha señalado que la petición del movimiento #QuieroCorredor es una doble plataforma, aunque ello implique la electrificación de las vías de la costa en la ciudad de Alicante.

También el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, ha defendido que es "básico" para el Corredor Mediterráneo que se preserve la Variante de Torrellano, así como la duplicidad con el túnel de Elche porque considera que, en caso contrario, "se convertiría en un embudo". “El Corredor Mediterráneo es importantísimo para los viajeros pero todavía más importante para las mercancías”, ha señalado. “Volvemos a alzar la voz y exigir que en los Presupuestos Generales del Estado la provincia esté donde le corresponde. Somos los quintos en aportación del PIB”.

El Corredor Mediterráneo es una doble plataforma en ancho internacional que discurrirá desde la frontera francesa hasta Algeciras, uniendo ciudades como Barcelona, València, Alicante, Murcia y Málaga y conectándolas a su vez con el resto de Europa.

"Laberinto de retrasos"

Todo lo que gira alrededor del proyecto se puede visitar en el “Laberinto de retrasos”, una instalación de más de 140 metros cuadrados, en la plaza de la Montañeta, abierta desde las 12.00 horas hasta las 21.30 horas, excepto el domingo que cerrará a las 14.00 horas. Su entrada es gratuita y esta es su última parada tras pasar por Cartagena, Antequera y Barcelona.

"Hoy en día, el Corredor Mediterráneo está todo en marcha, pero no estamos de acuerdo con el ritmo al que van las obras. El nudo de la Encina, que puede por fin vertebrar la Comunidad Valenciana, es un ejemplo claro, con retrasos permanentes. Aún están viendo cómo acaban la infraestructura y a ver si está para 2025, lo que es una barbaridad", ha lamentado el presidente de AVE.

En cuanto a las acciones urgentes, ha puntualizado que en cada territorio (desde Algeciras hasta la frontera francesa) hay unas dificultades, aunque ha señalado que “si hubiera un problema gordo en todo el Corredor seguramente es el túnel pasante de València”. En este sentido, ha apuntado que el 100% del estudio está hecho, la licitación de la infraestructura está al 75%, las obras en más del 50% y la ejecución sobre un 40%.

Lorente ha hecho hincapié en que el apoyo de las instituciones de la Comunidad Valenciana "de antes y de ahora". "A nivel nacional, ha dicho, el Gobierno no solo no lo ha paralizado, sino que lo ha ido acelerando", ha resaltado, al tiempo que ha destacado que la infreastructura avanza y que "la decisión del Gobierno fue acelerar".

Sin embargo, ha precisado que no están de acuerdo con el ritmo de las obras porque hay actuaciones que "están llegando tarde" y ha lamentado que "hay tramos que están parados que no es normal", como el nudo de la Encina. "En 2016 estábamos todos allí apoyando y nos prometieron que iba a durar poco tiempo. Hoy aún están viendo cómo acaban. Volvemos a reclamar a todos los partidos que concurren a las elecciones su compromiso con la infraestructura, es imparable pero que aceleren las obras porque no podemos esperar más".

Lorente ha recordado que el movimiento #QuieroCorredor nació entre otras cuestiones porque “estamos en un territorio, el Mediterráneo, donde se concentra más del 50% de la población, más del 50% de las explotaciones, el 60% de la atracción del turismo extranjero y el 60% del tráfico marítimo portuario y pese a ello no tenemos una buena conexión en ferrocarril tanto para la movilidad de los turistas como para que esas exportaciones fluyan adecuadamente”. “Nos pusimos manos a la obra, el movimiento empresarial de toda España se sumó, la sociedad civil se ha corresponsabilizado y hemos ido avanzando”, ha abundado.

Conectar los puertos

Otro empresario, José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, ha explicado que “esta es la iniciativa que necesitábamos para apoyar una infraestructura creadora de empleo, que es el gran problema que tenemos. Esto no tiene que ver solo con la Comunidad sino con todo el país, necesitamos crear industria, conectar los puertos, creernos que esto es el nodo logístico del sur de Europa y hacer creer a los políticos que es así. Ahora es cuando hay que apretar y nosotros acompañamos a AVE, promotor de esta iniciativa desde hace años, y las cámaras de todo el Mediterráneo siempre al lado de una iniciativa que es buena para la Comunidad, para el empleo, la economía y para España”.

En la misma línea, Joaquín Pérez, presidente de la Confederación Empresarial de la ComunidadValenciana (CEV) en Alicante, considera primordial el Corredor Mediterráneo no solo por la infraestructura, también por la industria. “Sin eso seríamos los últimos de la cola, debemos entre todos en general forzar a que se pueda consolidar porque es el futuro de nuestro país, de nuestros jóvenes, de nuestra industria y nuestra identidad, por eso queremos corredor”.

Mercado europeo

José Vicente Andreu, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), ha explicado que su lucha es el agua, pero ha recordado que el mercado del sector primario es Europa. Así que disponer de "una infraestructura que nos acerque al mercado y nos ponga en situación de ventaja respecto a países terceros, como puede ser el Corredor Mediterráneo, es absolutamente esencial”.

"La puesta en marcha del Corredor Mediterráneo de mercancías constituiría una mejora logística muy importante que favorecería al sector productor y exportador de frutas y hortalizas español, en un momento donde las importaciones hortofrutícolas a terceros países están aumentando. Es un paso más para consolidar la seguridad alimentaria del Levante y proteger nuestro sector primario, la huerta de Europa"

Otros asistentes

Al acto de la Montañeta, además de los anteriores, han asistido Jose Antonio Sendra y Amparo Vidal, de Caixabank; Luís Consuegra, gerente de RREE de Mercadona; Marián Cano, presidenta de AVECAL; Manuel Quesada, del Sabadell, Vicente Bagán, presidente de Grupo Altadia; Eva Toledo, presidenta Círculo de Empresarios de Alicante; Julián López, presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante; Federico Fuster, presidente de HOSBEC y Pere Joan Devesa, presidente de Hoteles Devesa.

Así como Francisco Giner, presidente de Natavi; Mª Dolores Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón; Antonio Arias, presidente de Vectalia, Maite Antón, presidenta de AEFA; Gianni Cechin, presidente de Verne; Antonio Montilla, presidente de Atlántica Agrícola; Carlos de Juan, concejal de movilidad urbana; Mari Carmen España, de la Agencia de desarrollo local; Joaquín Melgarejo, candidato al Congreso por el PP de Alicante; Nuria Montes, secretaria general de HOSBEC y Joaquín Garrido, de Alicantec.