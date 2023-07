Al menos 14 picaduras de chinches en las piernas y en otras partes del cuerpo obligaron a Rosa Compañ, abuela de un niño de 6 años de Alicante, a llevarle al hospital la semana pasada. El menor fue víctima de los insectos, según explica la familia, en el piso social de la Zona Norte de Alicante donde viven habitualmente sus cinco primos. Cuatro de ellos son menores, con 4, 8, 12 y 15 años, y hay más de 19 años. Son los retoños de la hija de Rosa, de nuevo embarazada.

La abuela explica que es tal la plaga que han tenido que tirar a la basura colchones, módulos de un sofá que compraron cuando les adjudicaron la vivienda de alquiler social en la que viven su hija y nietos en Virgen del Carmen, en la calle Diputado Joaquín Galant.

"Llamamos a Sanidad y no nos hacen caso. No tenemos dinero para fumigar, bastante se ha gastado ya mi hija en insecticidas", protesta Rosa, que el pasado viernes se llevó a uno de sus nietos al hospital porque, tras dormir en el piso con algunos de sus primos, acabó lleno de picaduras.

"Yo vivo por el hospital, le llevé a Urgencias y me dio vergüenza decirle al médico que hay chinches. Después lo llevé a su pediatra y se lo conté. Le ha mandado una pomada antibiótica y y un jarabe, porque se volvía loco de los picores". El padre de los menores que viven habitualmente en el piso se los ha llevado al suyo ya que está separado de la madre.

En el sofá

Lo cierto es que hay insectos en el piso. Corretean por el sofá, por los marcos de las puertas y otros espacios. "Es asqueroso y nadie hace nada. Los niños van a coger una infección que se van a morir".

Consultada la Entidad de Vivienda y Suelo de la Generalitat, propietaria de estos pisos sociales, ha señalado "cuando se entrega una viviena pública se entrega en condiciones dignas de habitabilidad. La infestación por chinches no está vinculada a la suciedad ni a la falta de higiene, ni a la falta de conservación o al deficiente estado de una construcción. La causa más común de infestación por chinches es la entrada a un lugar nuevo (en este caso una vivienda) a través de objetos de segunda mano que estén infestados, como por ejemplo muebles, colchones, ropa, maletas, etc. Otra forma de traer los chinches a una casa es con la entrada del “hospedador” que los porta, como por ejemplo personas, animales domésticos, aves, murciélagos, etc. que llevan a los insectos en la ropa, equipaje, o en sus cuerpos".

Conductos y falsos techos

"Una vez los chinches han tomado posesión de una vivienda, les resultará fácil y rápido trasladarse a las viviendas cercanas, a través de cualquier tipo de conducto o por los falsos techos por ejemplo", apuntan desde el EVha, que recuerda que el artículo 21 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece la obligación del arrendador de “realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil.”

"Tal y como se ha expuesto anteriormente, la causa más común de una infestación por chinches suele ser la entrada en la vivienda de objetos de segunda mano, etc., y no las condiciones estructurales de la edificación, por lo que entendemos que no existiría culpa o negligencia por parte del arrendador. Esto unido al hecho de que las viviendas se entregan en buenas condiciones de habitabilidad y libres de cualquier tipo de plaga, hace que se pueda afirmar que la responsabilidad corresponda al arrendatario de la vivienda".

Un hostal del Ayuntamiento

Consultado el Ayuntamiento sobre la ayuda que puede ofrecer a personas en situación de vulnerabilidad cuando sufren este tipo de problemas y no pueden asumir el pago de la desinsectación, fuentes municipales explican que "hay un protocolo con Sanidad por el que se elabora un informe sobre la situación de vulnerabilidad de estas personas y la emergencia social que ahora les afecta".

"Siempre y cuando los afectados cumplan los requisitos de vulnerabilidad (como sucede en la inmensa mayoría de los casos de personas acogidas de viviendas del EvHa), el Ayuntamiento de Alicante asume una parte del coste de la desinsectación de las personas y su vivienda. Mientras se tramita el informe y se lleva a cabo la desinsectación de la casa, el Ayuntamiento les proporciona un hostal como alojamiento provisional y se hace cargo del coste".