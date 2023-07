«Arriba las manos esto es un orgullo». Lemas y cánticos como este ha acompañado este sábado a una multitudinaria manifestación del Orgullo LGTBI que ha recorrido Alicante y que ha inundado sus calles de color y alegría en un tono más reivindicativo que en ediciones anteriores marcado por la proximidad de la cita electoral del próximo domingo 23J.

Más de 20.000 personas, según cifras ofrecidas por la organización, se han dado cita en un Orgullo masivo bajo el lema «Diversidad familiar, iguales en derechos» en una manifestación que por primera vez ha estado organizada por los cuatro colectivos LGTBI de Alicante. La marcha ha iniciado su andadura pasadas las 19h desde Plaza de España y ha recorrido las calles Calderón de la Barca, Rambla de Méndez Núñez y ha finalizado con la lectura del manifiesto en la Concha de la Explanada.

Las pancartas contra los discrusos de odio de determinadas formaciones políticas han sido el elemento conector entre todos los tramos de la manifestación. En alguna de ellas se podían leer proclamas como: «mira Vox esto sí es libertad», «lo siento Santi mis amigos son maricones y no me he contagiado» o «mejor ser maricón que fascista». La cercanía con las urnas también se ha dejado ver en los lemas que podían leerse a lo largo del recorrido con algunas pancartas que rezaban el clásico «vota con orgullo» o «ni un paso atrás».

En los cánticos que se han ido realizando a lo largo del recorrido también se ha podido notar el tono reivindicativo y político con proclamas como «marica pepera traicionera» o dándole la vuelta a algunos lemas como el conocido «sí se puede» que ahora utilizan algunas formaciones políticas en sus mítines de campaña electoral.

El tono reivindicativo también ha sido el hilo conductor de un manifiesto en el que representantes de los cuatro colectivos LGTBI de Alicante han reivindicado la lucha y el activismo como la única forma de acabar con los delitos de odio y el recorte en los derechos de la comunidad. «Estamos en oleada reaccionaria, los derechos LGTBI pueden perderse en pocos meses de gobiernos ultra y uno de los colectivos más afectados somos las familias LGTBI y los más jóvenes», ha señalado en su discurso Toni Díaz, vicepresidenta de Diversitat LGTBI Alacant.

En la lectura del mismo se ha señalado que «nuestras vidas están en riesgo en España porque ya estamos escuchando proclamas como que hemos pasado de recibir palizas a imponer nuestra ley». Desde los colectivos se ha pedido coresponsabilidad y actuación también al Ayuntamiento de Alicante.

En su discurso José Ramón Samper, coordinador de Alicante Entiende LGTBI, ha asegurado que están todos juntos «para pedir que nuestros derechos no se eliminen por culpa de esos partidos que nos apuntan con el dedo y hacen que nos metamos en el armario».

La marcha también ha contado con presencia de algunos representantes políticos locales y provinciales. La ausencia más señalada ha sido la del alcalde de Alicante, Luis Barcala, que ha delegado la representación municipal en los concejales populares Toni Gallego y Begoña León. Junto a ellos en la parte delantera de la manifestación también estaban los portavoces de Compromís, Rafa Mas, y del EU-Podemos, Manolo Copé. A la ausencia de Barcala también se le ha sumado la de los representantes de Vox en el ayuntamiento que no han hecho acto de presencia.

La portavoz socialista, Ana Barceló, ha preferido marchar en el bloque que el PSOE junto a los candidatos al Congreso en la provincia Alejandro Soler o Araceli Poblador, entre otros. Como ella también la concejala de Compromís en Alicante, Sara Llobell, que ha marchado en el bloque que conformaba su partido dentro de la manifestación y en el que se encontraba el exportavoz municipal en Alicante, Natxo Bellido, y la número dos al Congreso por Sumar en Alicante, Inma Orozco, entre otros integrantes.